De pandemia e infantes

audima

La continuidad de la presencia del COVID 19 es una realidad. Cada persona, amble lector, lo puedes comprobar; tiene en su familia o conoce alguien de su círculo cercano infectado. Sí, es una realidad que la gravedad de la infección durante los efectos de la nueva variante, Ómicron, han sido más leves en la mayoría de los infectados. Pero, que sí vale, no deja de haber hospitalizados. Y algo preocupante es lo que informó el lunes pasado Secretario de Salud de gobierno del estado y EL DEBATE publicó el mismo día: “La Secretaria de Salud en Sinaloa informó que en el estado se encuentran siete personas intubadas a causa de la cuarta ola de Covid-19 y la nueva variante Ómicron, de los cuales dos son menores de edad. El secretario de salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo en el Hospital Pediátrico de Sinaloa hay tres niños hospitalizados de los cuales dos están intubados”.

La pandemia sigue, no es un invento, una publicidad por, o en contra, de alguna razón económica o política. Es una pandemia que sigue afectando la salud de los seres humanos. Y, en Sinaloa habitamos seres humanos. No debe de bajarse la guardia, las medidas de higiene deben continuar: lavarse las manos, usar cubrebocas, guardar distancia, evitar aglomeraciones. No hay de otra, por el momento. Esto se va a terminar. Sin duda. Pero, que sí vale, no es el momento aún en que la pandemia COVID 19 haya terminado. A seguir cuidándose, amable lector, o las consecuencias pueden ser fatales. Cada adulto con la custodia y guarda de un infante es responsable de la vida y salud de ese infante. Sin ellos, los infantes, no hay futuro en ningún lugar del planeta Tierra. Ahí están los escenarios naturales que están por todo Sinaloa. Hay que seguir enseñándoselos a los infantes.

De remesas y consumo de mexicanos

El Banco de México (Banxico) anunció que las remesas (envío de dinero a México por parte de los connacionales que radican en el exterior) fueron en 2021 de 51.594 mil millones de dólares. Es un cifra récord histórica. Representó un crecimiento del 27% con respecto a lo que ingresó por ese concepto en 2020, donde se enviaron 40.604 mil millones de dólares. Estos datos muestran como en los dos años de la pandemia COVID 19 han llegado a manos de mexicanos del exterior más de 90 mil millones de dólares. Nadie puede ser ingenuo y no plantear la hipótesis de que parte de ese flujo monetario tiene que ver con el flujo de dinero de actividades del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Los esfuerzos del SAT del gobierno federal para atacar el lavado de dinero ahí están. Sin embargo, el aumento también puede plantearse, como hipótesis, ayudó al consumo de los hogares mexicanos en medio de la crisis de la pandemia.

En 2019 las remesas fueron de 36.439 mil millones de dólares. Lo que representó en 2020 un incremento del 10% con respecto a 2019. Banxico publicó que el año 2020 ese incremento favoreció el consumo de los hogares mexicanos: “Por su parte, el consumo de los hogares en el país, tomando como medida el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) de origen nacional publicado por el INEGI, experimentó una contracción real de 10.6% en 2020 con respecto a 2019. La evidencia empírica para México sugiere que las remesas son un determinante relevante del consumo de los hogares en las entidades federativas del país. Ello implica que la contracción en el consumo privado durante el periodo de la pandemia podría haber resultado mayor a la observada si las remesas no hubiesen mantenido durante 2020 una tendencia ascendente” (Remesas y su Efecto sobre el Consumo de los Hogares en las Regiones de México en el Contexto de la Pandemia de COVID-19, Banco de México, 27/Mar/2021).

Párrafos: De 41.6% de crecimiento bianual

Como se puede observar Banxico plantea que el aumento del 10% de remesas del exterior, entre 2020 y 2019, ayudó a que el efecto de contracción de la economía, por la pandemia, no haya afectado más el consumo de los hogares mexicanos. Ahora con un incremento del 27% es de esperar que el apoyo al consumo haya sido superior. A esperar el análisis de Banxico entre contracción de consumo en 2021 y el apoyo que puede inferirse con ese aumento de remesas. Si se hace un recuento del crecimiento de este indicador de las finanzas del país en los dos años de la pandemia, en México las remesas del exterior han aumentado 41.6%. La cifra muestra un flujo monetario que llega incluso a impactar el Producto Interno Bruto. Es una variable económica que debe seguir analizando: su efecto positivo, en el consumo de los hogares mexicanos; y, el análisis de lo lícito, o no, de su procedencia.