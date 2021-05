De pandemia y la vida

En México la vida sigue su curso. La pandemia ya ha internalizado en muchos sectores de la sociedad las limitaciones que ha impuesto el covid-19. En las calles llega a toparse a un familiar y se le ve con el cubrebocas. En el consultorio dental, todos con cubrebocas. Los avisos y cartelones de lavarse las manos, mantener distancia, usar gel antibacterial y cubrebocas están pegados en cada establecimiento comercial, consultorio, oficina e instalación pública o privada. La vida sigue su curso. Es con limitaciones. Pero cada que vemos a un familiar, un conocido, una relación de antaño, da alegría ver que sigue aquí en el planeta. La pregunta obligada: ¿Cómo estás? Es contestada con: bien de salud y cuidándose. Da alegría ver que ahí sigue esa persona, parte de la historia de uno.

Mañana seguirá mejorando la acción social. Los protocolos de salud irán modificándose con la expansión del universo de vacunados en el país. Faltan meses, sin duda. Pero si tomamos en cuenta que ya vamos para 16 meses de pandemia, entonces el fin de la espera se ve más cercano. Los hábitos de higiene llegaron y es de esperar que se queden. Mientras siga habiendo deficiencias en la cultura política de los ciudadanos para respetar no tirar basura en la calle, callejones, canales pluviales, cuerpos de agua será difícil que no dejen de volar las partículas con microbios y virus. Mientras la posible amenaza de que esos microbios y virus acechen a los seres humanos, los cuidados de higiene deben seguir.

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La labor de una acción social que tenga una cultura política participativa con orientación evaluativa es deber de todos construirla. NO ES SÓLO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. No, es un deber cívico de los ciudadanos. Sin esa acción ciudadana vendrán otras amenazas a la salud pública. Ayer el periódico francés Le Figaro publicó un reportaje de Isabelle Lasserre, “covid-19: el laboratorio P4 de Wuhan regresa al centro de la polémica”. En este artículo se hace una descripción de los procesos de control del laboratorio de virología de Wuhan que se suponía sería asesorado por el gobierno francés. En una de las partes descriptivas dice el reportaje: “Los medios de comunicación chinos también informaron, antes del estallido de la pandemia, que los investigadores estaban arrojando materiales de laboratorio a las alcantarillas después de la experimentación. También afirmaron que los investigadores, para llegar a fin de mes, estaban vendiendo animales de laboratorio que se habían sometido a experimentos en los mercados de Wuhan” (Le Figaron, 3/May/2021).

La hipótesis, replanteada por Isabelle Lasserre, es que la falta de control, en los desechos del laboratorio de Wuhan, estuvo a la base del origen de la pandemia covid-19. Sin duda se volverá a desatar la polémica, en algún momento China y Francia deberán rendir cuentas ante las diversas organizaciones de las Naciones Unidas.

Este antecedente debe de ser una lección para que en México y Sinaloa en las instalaciones industriales, agrícolas, hospitalarias y de laboratorios clínicos y de investigación se tomen las medidas de protección, higiene y seguridad para que no se contamine ni surjan riesgos para la salud pública.

PÁRRAFOS: DE LAS NIÑAS Y NIÑOS

Van unos versos de esperanza, coraje y aliento para seguir en la lucha cotidiana, por todas las niñas y los niños. Son del poema de Miguel Hernández, “Nanas de la cebolla”. Es el coraje, la alegría, la lucha, y el amor de ver sus ojos y saber que mañana seguirá el sol ahí. Nunca te derrumbes, esa lección no la olvides.

…

“Alondra de mi casa,

ríete mucho.

Es tu risa en los ojos

la luz del mundo.

Ríete tanto

que en el alma al oírte,

bata el espacio.

Tu risa me hace libre,

me pone alas.

Soledades me quita,

cárcel me arranca.

Boca que vuela,

corazón que en tus labios

relampaguea.

Es tu risa la espada

más victoriosa.

Vencedor de las flores

y las alondras.

Rival del sol.

Porvenir de mis huesos

y de mi amor.

…

Al octavo mes ríes

con cinco azahares.

Con cinco diminutas

ferocidades.

Con cinco dientes

como cinco jazmines

adolescentes.

Frontera de los besos

serán mañana,

cuando en la dentadura

sientas un arma.

Sientas un fuego

correr dientes abajo

buscando el centro.

Vuela niño en la doble

luna del pecho.

Él, triste de cebolla.

Tú, satisfecho.

No te derrumbes.

No sepas lo que pasa

ni lo que ocurre.