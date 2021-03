En los diversos partidos políticos que podrán registrar candidaturas, en el proceso electoral local de Sinaloa, para gobernador, alcaldes, regidores, síndico procurador y diputados al Congreso del Estado la noticia no son las pretensas candidatas y pretensos candidatos. No. La noticia en los medios hasta ahora es la distribución que acata los lineamientos de paridad de género en las candidaturas de la elección local de Sinaloa emitidos por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES). Esto demuestra como la acción política institucional está internalizando en los actores y grupos de interés de la sociedad sinaloense la paridad de género, más allá de discursos y pronunciamientos. Esta construcción deja atrás siglos de una visión diferente de la acción social.

Estas decisiones harán que Sinaloa, por primera vez, tenga unas autoridades electas del Ejecutivo y ayuntamientos y una legislatura del Congreso local con paridad de género. La internalización de este principio en todas y todos los ciudadanos sinaloenses hará de la acción social, económica y política de nuestro Estado una nueva realidad dónde la paridad de género pasará a formar parte de la cotidianidad. Es una construcción social en la que la libertad del derecho al voto integrará esa paridad de género en la democracia en Sinaloa. Luego, en los próximos días se conocerán las mujeres y hombres que serán los que postulen los diversos partidos a los puestos de elección popular. Y, por supuesto, a quienes lleven, a las autoridades electorales, a registrarse como candidatos.

DE FECHA LÍMITE DE REGISTRO

Un dato a remarcar es el 21 de marzo. La fecha límite para el registro de las candidaturas a presidentes municipales, regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, síndico procurador y diputados al Congreso del Estado de mayoría relativa y de representación proporcional. Esto llevará a un tema de organización en estos tiempos de la pandemia covid-19. El IEES estableció con las autoridades de salud de Sinaloa el protocolo sanitario para el registro de candidaturas. Este establece lo siguiente:

“El registro de candidaturas es una de las etapas del proceso electoral local que implica la participación y presencia de representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes en las instalaciones del IESS y de sus órganos desconcentrados, situación que motiva el presente protocolo en el que se plantean mecanismos generales orientados a prevenir el contagio de covid-19. Se trata de una serie de medidas preventivas, organizativas e higiénicas que tienen carácter extraordinario y temporal, a fin de proteger a las personas y evitar la propagación y contagio del covid-19, sin perder de vista el balance entre los riesgos de contagio y la necesarias tareas presenciales”. Estas son las primeras:

“Medidas preventivas generales: 1.- No se permitirá el ingreso al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ni a sus órganos desconcentrados a las personas que no cumplan con las medidas aquí señaladas. 2.- Medidas personales generales: Mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre cada individuo; usar equipo de protección personal (cubrebocas y caretas); y disminuir el encuentro cara a cara. 3.- Medidas organizativas: Adecuación de los espacios y áreas de trabajo para reducir la aglomeración de personas dentro y fuera de las oficinas. 4.- Recepción de solicitudes: a) Establecer horarios previa cita para que los partidos políticos y candidaturas independientes acudan a las instalaciones del órgano competente del IESS de forma escalonada y nunca simultánea con presencia de únicamente un máximo de cinco personas por partido político o candidatura independiente a efecto de entregar la documentación necesaria para acreditar el registro de sus candidaturas ante la autoridad correspondiente. b) Será responsabilidad de los partidos políticos y candidaturas independientes, de las personas que los acompañen a los registros, pues no se les permitirá la entrada a las instalaciones del Instituto, si exceden el número señalado en el inciso anterior. c) Para ingresar a las instalaciones del órgano competente del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, las personas seleccionadas deberán pasar el filtro de ingreso establecido, en el que se le realizará toma de temperatura; si se detectara al visitante mediciones mayores a 37.5 °C, se le brindará atención a su diligencia de un modo que no implique riesgo para el personal. d) Deberán recibir una dosis de alcohol en gel para desinfectar sus manos e ingresar al edificio utilizando Equipo de Protección Personal; de no traerlo consigo, el personal asignado al filtro de ingreso le proporcionará un cubrebocas. e) Las personas designadas por los partidos políticos o candidaturas independientes deberán llevar su propio bolígrafo, en caso de que se requiera utilizarlo. Dentro del inmueble, las y los involucrados deberán favorecer el distanciamiento social de 1.5 metros entre una y otra persona. f) Antes y después de la recepción de la solicitud de registro presentada por cada partido político o candidatura independiente, se deberá limpiar el área y las herramientas de trabajo utilizadas...”

PÁRRAFOS: DE CONSTANCIAS

Especial atención requiere lo que hace a un actor político un candidato que estará en las boletas electorales. En este punto el IESS es muy específico: “6.- Expedición de constancias: a) Para recibir las constancias de registro de sus candidaturas, en caso de ser favorables, los partidos políticos o candidaturas independientes designaran a un máximo de cinco personas para que acudan previa cita a las instalaciones del órgano competente del IESS”. Es tarea de los partidos y sus candidatos observar estas medidas. A dar seguimiento a los registros, quedan sólo cuatro días más. Luego, otros cinco para el de candidatos a gobernador.