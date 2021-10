De paridad de género

Una de las noticias que van a impactar en las próximas horas será el anuncio del equipo de colaboradores del gobernador electo, Rubén Rocha Moya (RRM). Una de las características anunciadas es que se observará la paridad de género. Será la primera vez que esto ocurra en la función pública del estado de Sinaloa. Es un mensaje por demás importante con el que iniciará su mandato: construcción de la paridad de género en la acción de gobierno. Esta decisión de RRM será un parte aguas en la historia política. De ahora en adelante todas y todos los sinaloenses que participan en la acción social, económica y política deben seguir con ese ejemplo para lograr que sea una realidad la paridad de género en la sociedad sinaloense. Lejos, en el pasado y la historia, quedarán los “tiempos ominosos” (expresión que utilizaba un amigo representante de partido en el seno del consejo general del órgano electoral autónomo de Sinaloa).

DE FIN E INICIO

Los nombres serán presentados y analizados en los medios de comunicación. La tarea de cerrar el año será sin duda una prueba para la capacidad de gestión de los nuevos funcionarios públicos. La gestión inmediata de recursos por cada uno de los sectores de la administración estatal en las instancias federales será indispensable. Más allá de filiaciones políticas, está la realidad de insuficiencias presupuestales en las diferentes secretarias del gobierno federal. No es un asunto particular, es una realidad de los ingresos a las arcas públicas de la federación. Mientras que los compromisos de fin de año se irán presentando y avanzando en la línea del tiempo.

Por otro lado, es de señalar que no es lo mismo empezar en enero, que iniciar la gestión gubernamental en los dos últimos meses del año en curso. Además del cierre del año, estarán los trabajos de diseño presupuestal que actualicen y dimensionen, regionalmente, las asignaciones que haya para Sinaloa en el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La constitución mexicana establece en su artículo 74, fracción:

“IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre”.

Es decir, una vez iniciado su mandato, el gobernador Rocha Moya, el próximo 1° de noviembre tendrá sólo 15 días para buscar hacer las intermediaciones y cabildeos en las comisiones de la Cámara de Diputados antes de que se apruebe el presupuesto federal 2021, incluidos los montos de asignación presupuestal para los sectores públicos de Sinaloa y los que tienen incidencia en los sectores productivos del Estado. A seguir analizando este tema y los nombres de quienes tendrán a su cargo la función pública en Sinaloa.

PÁRRAFOS: DE FIÓDOR DOSTOIEVSKI

Uno de los autores que marcaron la juventud en la preparatoria en El Colegio Madrid, fue el clásico ruso Dostoievski. Un amigo que ya no está, aventó a la cara “Crimen y Castigo” cuando se mencionó que en la biblioteca de mi padre y en la librería de la Constitución en Mazatlán, del profesor Melvin Cantarell, había leído casi todo Gorki y “Así se templó el acero” era una referencia política. Va esta cita de la novela “Los endemoniados” de Dostoievski: “No pueden figurarse la rabia y la melancolía que se apodera del espíritu cuando una idea grande, que uno viene venerando solemnemente desde antiguo, es arrebatada por unos necios y difundida por esas calles entre otros imbéciles como ellos”. Y esta otra de Los hermanos Karamazov: “Si los sufrimientos de los niños han ido a completar la suma de sufrimientos necesaria para comprar la verdad, yo afirmo de antemano que la verdad no vale semejante precio [...] Entiéndeme, no es a Dios a quien rechazo, sino el mundo creado por él”. No se puede olvidar que para la consolidación de la democracia es fundamental la tolerancia y la educación.