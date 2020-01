De partidos de nuevo registro en 2020

Las organizaciones de “ciudadanos que pretenda constituirse como partido político nacional” tienen hasta febrero de 2020 para realizar las asambleas requeridas por la ley y el INE: “Celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales. Que en estas asambleas participen 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral. Se debe constatar que en las asambleas no participen organizaciones gremiales” (INE). En junio de 2020 el INE determinará que organizaciones sí cumplieron los requisitos y declarará la procedencia del registro como nuevos partidos políticos nacionales. Estos estarán condicionados a refrendar ese registro con los resultados electorales de la elección federal de 2021.

DE CANDIDATURAS DE PARTIDOS DE NUEVO REGISTRO

Los candidatos de los partidos de nuevo registro de acuerdo a lo establecido en la ley y los reglamentos del INE no podrían ir en coaliciones electorales ni en candidaturas comunes. Esta hipótesis se sustenta de la manera siguiente:

En la ley general de partidos políticos (LGPP) en el artículo 85, párrafos 4 y 5 se establece: “4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda. 5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos”.

Además, el INE tomó el Acuerdo INE/CG64/2016, que establece en su considerando 7: “Que acorde con lo dispuesto en el artículo 85, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, en aquellos casos en que los dentro de las normas electorales locales, se prevea la posibilidad de convenir candidaturas comunes, y que en las mismas se restrinja la postulación de candidatos comunes a los partidos políticos con nuevo registro, deberá seguirse el criterio para las coaliciones precisado en el considerando que precede”.

Es decir, en las elecciones federales 2021 está cerrada la puerta para coaliciones o candidaturas comunes para los partidos con nuevo registro. Además, la LGPP y el INE establecen que en las elecciones locales tampoco podrá haber este tipo de candidaturas para estos partidos. Y para eso es específico el considerando 9 del Acuerdo INE/CG64/2016: “Que en atención a lo precisado en los considerandos 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo se deberán modificar los "Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición para los Procesos Electorales Locales" a los cuales se agregará como Lineamiento 1, el siguiente texto:

En cada elección local en que contienda por primera vez un Partido Político Nacional o local de nueva creación, debe postular candidatos propios, sin posibilidad de formar coalición o candidatura común”. Finalmente, cabe señalar que en el considerando 8 del mismo Acuerdo INE/CG64/2016, dónde se vierte la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cita: A este respecto, conviene tener presente que para esta Sala Superior, la disposición impugnada, tiene por objeto conocer la fuerza real que tiene el partido de reciente creación o de reciente acreditación en un proceso comicial, cuestión que le permitirá demostrar si tiene el suficiente apoyo electoral en lo individual para obtener un porcentaje que le permita, por lo menos conservar el registro, acceder a las prerrogativas estatales e, incluso, a algún cargo de elección popular por el principio de representación proporcional, lo que evidentemente se vería empañado si desde la primera incursión estatal lo hace vía la figura de candidatura común, postulando junto con otro instituto político a un mismo candidato (subrayado en el original publicado en el Diario Oficial de la Federación).

Esto prácticamente deja a los partidos con nuevo registro en una situación en la que deberán de contender con candidaturas propias. Sólo una reforma electoral legal podría modificar este escenario, siempre y cuando quede promulgada y en efecto dentro de los plazos electorales. La rentabilidad política será fundamental para las candidaturas que decidan estos institutos. Serán un nuevo elemento en el escenario de la representación política y las preferencias electorales en Sinaloa.

PÁRRAFOS: DE SUS CARTAS

En los años de estudio en el extranjero, cada semana llegaba una carta manuscrita de mi padre. En ellas platicaba cómo iban las cosas en la casa y el puerto. Siempre llegaron puntuales, más allá de las llamadas. Eran compañeras en la lejanía, en ese viaje a Itaca que siempre alentó y acompañó con esas cartas. Hoy empieza el año. Hay que recordar que aquí seguimos, a pesar de los que espetan a la cara lo mal que está uno. Otros, tuvieron la bondad de decir te quiero, gracias, aquí estoy para ti, cuenta conmigo. Va para compartir, a los primeros y segundos, esta nota de la canción de Patxia Andion, “Carta a mi padre”. En ella él le escribe cuando ya no está. La primera estrofa, aunque escrita allá por 1983, suena a muy presente en Sinaloa: “Padre, he oído que mañana lloverá, y que quizás por la tarde escampe y que lo del aborto va para largo y que se casa no sé quién, ya divorciado... ”. Luego vienen las cotidianidades, esas que van llenando la vida, lejos de los sueños revolucionarios de la juventud: “Por lo demás, por aquí, con lo de siempre, dando vueltas y más vueltas al salario la gente… Y ni decirte que no imagines, voy para 35 y pierdo pelo, me canso en las laderas para ser sincero, aunque trabajo mucho, no ando mal de dinero”. La mención a Gloria, su pequeña hija, que hubiera querido charlará con su padre. Igual se sintió con la foto de Riguito viendo el libro que el abuelo Julio le enseñaba, y ya no pudo leerlo con el abuelo Rigoberto. La canción termina despidiéndose, de nuevo, recordándolo. Sabiendo que siempre estará ahí ese recuerdo y esa lucha, su enseñanza y su mensaje de amor: “Ya me despido, supongo que entenderás tú que supiste siempre desandar distancias, cómo me siento al tenerte que contar, en esta carta, cosas de tan poca importancia, Padre, he oído que mañana lloverá”.

lecturas_eldebate@yahoo.com