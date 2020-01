De precio del barril de petróleo

En el paquete económico 2020 para el gasto e ingresos del gobierno federal, aprobado por el Congreso la Unión, presentó un precio objetivo del barril de crudo (Mezcla Mexicana de Exportación-MME) de 49 dólares. En diciembre pasado estuvo por encima de los 50 dólares. Para llegar al cierre del viernes 3 de enero a 58.88 dólares. Es decir, más de 20% del precio objetivo para 2020. La variación del barril de la MME en el mes pasado fue 15.56%. Es decir, de la primera cotización de diciembre 2019 a la del viernes 3 de enero 2020 hubo un incremento de 50.98 dólares a 58.88 dólares.

Esto representa un importante incremento de ingresos para el gobierno federal, a partir de las tensiones entre Irán y los USA. Despegando casi 5% de un día para el otro, después del ataque en el que falleció general Qasem Soleimani del ejército iraní. Por supuesto, a la par de la MME el barril de la OPEP también experimentó un incremento importante, del 14.32% en el mes pasado. Mayor fue el de la MME.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el mismo viernes pasado un comunicado de prensa anunciando: “La SHCP completó el programa de coberturas petroleras para el ejercicio fiscal 2020, con el cual se aseguran los ingresos petroleros ante reducciones en el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación. Estas operaciones de mercado se ejecutaron de manera oportuna con el objetivo de contribuir a la estabilidad macroeconómica y proteger las finanzas públicas del país durante el presente año...Dichas opciones, aunadas a los recursos disponibles en el FEIP, permitirán asegurar los ingresos petroleros del gobierno federal ante una posible disminución en el precio del crudo por debajo de 49 dólares por barril, nivel previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020” (Comunicado No. 002 de la SHCP, 3/Ene/2020). Es decir, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un seguro contra variaciones menores a 49 dólares, pero lo más importante es que la diferencia positiva, en tan sólo un mes va arriba del 20% contra el precio establecido por la Ley de Ingresos 2020.

DE PROGRAMAS SOCIALES

Esto tiene un significado económico y político a destacar. Por un lado, apoyará el gasto en programas sociales, de mantenerse estos niveles. Baste decir que en 2019, de enero a noviembre se produjeron en promedio 1.7 millones de barriles diarios. Tan sólo en diciembre esos barriles tuvieron un incremento de 15.56% de los ingresos que se produjeron por ventas de barriles de petróleo y en dólares. Si la tendencia continua, además de las coberturas que aseguro la SHCP, el presidente López Obrador puede contar con hasta 20% más de los ingresos presupuestados para el 2020 por exportación de petróleo. Y, esos recursos podrán consolidar los programas sociales sin producir efectos negativos en la economía. No se dejará de lado lo ya presupuestado para obras de infraestructura. Es decir, una vertiente social de las políticas públicas que podrá ser financiada sin afectar los indicadores macro económicos.

DE LOS ESTADOS

Siguiendo esta línea de análisis, la probabilidad que el gobierno federal voltee a ayudar fiscalmente a los estados tendría que ver con la habilidad de los gobernadores de relacionarse tanto con la esfera hacendaria como con el presidente mismo. Independientemente del origen partidista, las relaciones que logren tejer políticamente los gobernadores serán fundamentales para que tengan la posibilidad de acceder a más recursos, si la tendencia alcista del precio del petróleo siguiera. En esta oportunidad estará la posibilidad de compensar astringencias ya decretadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Habrá que estar atentos del comportamiento del precio del barril de petróleo, Y, las señales políticas que haya del gobierno federal a los estados en general, y a Sinaloa en particular.

PÁRRAFOS: DE CASA DE CARTÓN EN MÉXICO

El Buki, Marco Antonio Solís, es uno de los canta autores mexicanos más popular en el país y donde se habla español en el continente americano, incluido los USA. Uno de sus primeras canciones populares fue una de protesta de Alí Primer, Casas de cartón: “Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón…qué tristes viven los niños, en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros casa del explotador. Usted no lo va a creer pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón, hace años, muchos años que está mordiendo al obrero... Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza en los techos de cartón”. Siguen pasando los años, y la esperanza no llega a millones de techos de cartón. Por eso, este principio de año, no hay que olvidar esa lucha que debe continuar cotidianamente. Obligadamente, esa tarea pasa por la educación, este derecho humano el Estado mexicano debe seguir observándolo, pero sobre todo, proveyendo los recursos para que sea incluyente a todos los mexicanos. Desde sus primeros años hasta la universidad. Sin importar si viven en casas de cartón. Así, ejerciendo el derecho a la educación, la esperanza sí podrá llegar más cerca a millones de mexicanos.

