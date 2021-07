De presente y futuro

Para que haya futuro debe haber presente. Muchos actores políticos, comentaristas y editorialistas de medios de comunicación, portales de noticias de las redes sociales, en fin, muchos de quienes tienen voz pública han decidido hacer predicciones políticas. Centrándose, estos pronósticos, en los nombres de los pretensos futuros integrantes del gabinete que entrará en funciones con el próximo gobernador de Sinaloa el 1 de noviembre. Estos escritos son sobre el futuro de la administración pública estatal en Sinaloa. Pero, que sí vale, para que haya futuro es necesario que haya presente. En medio de esos presagios futuristas, Sinaloa está experimentando un alza de los contagios de covid-19 en términos porcentuales muy alta.

Revisando las cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Sinaloa se encuentra que del 1° al 13 de julio hubo un aumento de pacientes activos con la infección covid-19 del 175% (1,133 se reportaron el 1° de julio, y, 3,120 el 13 de julio). En el caso de muertes por covid-19 se reporta en el mismo periodo un aumento del 1.4% (6,463 se reportaron el 1° de julio, y, 6,552 el 13 de julio). Este aumento en sólo 13 días muestra una gravedad en el aumento de contagiados de covid-19 que se reportan a las autoridades estatales. Al hacer el análisis comparado con el 1° de junio de este mismo año, es decir, 43 días, las cifras aumentan alarmantemente.

DE PASADO INMEDIATO Y FUTURO

Del 1° de junio al 13 de julio el aumento de pacientes activos de covid-19 en Sinaloa es de 774% (357 se reportaron el 1° de junio, y, 3,120 el 13 de julio). En el caso de las muertes por la pandemia el aumento, para el mismo periodo es del 4.5% (6,267 se reportaron el 1° de julio, y, 6,552 el 13 de julio). Para que haya futuro, amable lector, debe haber presente. Miles de infectados del covid-19, cientos de muertes. Esos sinaloenses ya no están hoy, ni estarán en el futuro. Los más de tres mil pacientes activos de coronavirus pueden morir. El 13 de julio había reportados un total de casos de 47,159 lo que representa una mortalidad del 14%. Es decir, al 13 de junio, de acurdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Sinaloa, 14 de cada 100 infectados morían de covid-19.

Amable lector, para que haya futuro, debe haber presente. A cuidarse y observar las medidas de higiene y protección que dicta las autoridades sanitarias: USAR CUBREBOCAS, LAVARSE LAS MANOS CON JABÓN, MANTER LA SANA DISTANCIA Y QUEDARSE EN CASA. Si sale, que sea a lugares abiertos y al aire libre. Cada uno construye su presente y decide si tiene, o no, futuro.

PÁRRAFOS: DE MÉDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA SALUD

Los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y personal de hospitales y clínicas están extenuados. Van más de 500 días de pandemia en Sinaloa. Ellos van diario a trabajar y enfrentar el covid-19. Es un deber ciudadano ser recíprocos con ellos. Mantener los cuidados para que los contagios bajen. Muchas personas pueden decir que están hartas. Que de todas maneras les va a llegar la infección de la pandemia. Decidir que si ya están vacunados pueden irse de fiesta, bares, reuniones, en fin, dejar de lado las medidas sanitarias contra el contagio de covid-19. Pero no es así. La posibilidad de contagio incluso ya vacunados es una realidad. Las comorbilidades siguen siendo elementos para aumentar la probabilidad de muerte si llega la infección, hayan sido vacunados o no. No es necesario que se les rindan homenajes y palabras sin sentido en las redes y actos oficiales a los profesionales de la salud. No.

Ellos necesitan la corresponsabilidad de sus conciudadanos. Ese personal médico es la expresión del gobierno. Ellos son funcionarios públicos. Igual que los de los hospitales y clínicas privados son profesionistas que reciben la autorización del Estado mexicano para ser profesionales de la salud. Así que todo el personal que trabaja por la salud de los sinaloenses DEBE recibir la reciprocidad de las y los sinaloenses. Sin excepción de género, edad o preferencia política. A cuidarse para que haya presente y pueda haber futuro.

