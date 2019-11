De presupuesto de egresos de la federación 2020

El pasado domingo se publicó en EL DEBATE: “El artículo 74 constitucional establece que “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:…” En su fracción IV a la letra dice: “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo…”. Es decir, es facultad exclusiva de los diputados federales aprobar lo que gastará el gobierno federal”. Adicionalmente, debe comentarse, en su segundo párrafo de esta fracción, se establece la fecha límite en que deberá aprobarse el PEF: “La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre”.

Estamos, constitucionalmente, a 12 días de que los diputados federales aprueben el PEF. Todos los gastos del gobierno federal en 2020. Serán sesiones de intenso debate en la Cámara de Diputados (CD) y entre grupos parlamentarios. Basta sólo mayoría simple, 250 diputados más uno. Lo cual podrá alcanzar la bancada de Morena. La página oficial de la CD muestra que son 258 integrantes, representando el 51.6%. Esto da al Presidente de la República mayoría para aprobar su política de gasto público. Esto fue una variable inherente al régimen político autoritario de México desde el fin de la revolución mexicana y hasta la elección de 1997. Pasaron 21 años para que México volviera a tener presidente de la república con mayoría en la CD. El 15 de noviembre la mayoría de Morena votará el PEF 2020, quizá se declaré permanente la sesión y pueda alargarse unas horas o días. Pero la sesión del pleno de la CD que incluya el punto “Aprobación del PEF 2002”, inicie antes o el mismo 15 de noviembre, concluirá con su aprobación. Morena tiene mayoría para ello.

Esta será una de las decisiones políticas más importantes de la presidencia de Andres Manuel López Obrador. Lo que resulte aprobado por los diputados será ya diseño y aplicación total de su administración federal. Será una importante prueba de su gestión ante la opinión pública y los ciudadanos mexicanos. Y, por supuesto, de los grupos de interés. Más allá de los calificativos que se utilicen de un lado y del otro.

De “And then the harder they come, the harder they’ll fall, one and all”

Es la estrofa de una canción del cantante de regaee jamaiquino Jimmy Cliff, The Harder They Come. Es de los setenta. El icono de esta música fue sin duda Bob Marley. Esta canción de Cliff fue la banda sonora de una película. Todos los que en alguna etapa de la juventud oímos regaee, sin duda, conocen esta rola. Está el grito a no esperar el más allá para tener, aquí y ahora, placer y bienestar. Y está el llamado al aquí y ahora, para tomar lo mío: “Cause as sure as the sun will shine, I’m gonna get my share now of what’s mine. And then the harder they come, The harder they’ll fall, one and all”. Porque el sol mañana sale, así que voy por mi parte del pastel, de lo que es mío. Y entonces, mientras ellos más duros vengan, ellos más duro se van a caer, uno y todos. Así, uno y todos, dice Jimmy Cliff. Más allá de conceptos ideológicos, el mensaje es el de la lucha cotidiana. Y así lo muestra Cliff: “And I keep on fighting for the things I want.

Though I know that when you’re dead you can’t. But I’d rather be a free man in my grave, than living as a puppet or a slave”. Propone seguir luchando por las cosas que se quiere. La certeza e inmanencia se dejan ver, “cuando esté muerto ya no podré”. Y sentencia, “es mejor ser un hombre libre en mi tumba, que un muñeco o un esclavo”. Ahora en el siglo XXI, estos versos muestran la voluntad de luchar, de dejar de lado el más allá prometido de bondades y paraísos. No. Es el aquí y ahora. La lucha diaria. Y mientras ellos, más y más duro vengan, ellos más duro van a caer, uno y todos. Es de lo que nunca hay que dudar. Y cuando asome, volver a poner a Cliff y oírlo. Claro, después hay que volver a Three Little Birds, de Bob Marley. Pero esa, será otra entrega de Lecturas.

Párrafos: De subsidio a la luz en Sinaloa

Como publicó EL DEBATE el 31 de octubre finalizó el subsidio al consumo de la luz eléctrica que vende la CFE en Sinaloa (1/Nov/2019). Con esto, se deberá de estar al pendiente de la utilización de energía eléctrica. Si no se disminuye su consumo el próximo recibo puede venir con un importante incremento. Es algo que nunca hay dejar de insistir, pues la energía eléctrica es de los insumo más importantes de un hogar. Es lo que a los cavernícolas era la fogata. El aire acondicionado da abrigo del calor, como la cueva. Los focos alumbran, sin fuego, la casa, recamaras y baños. Energía eléctrica se utiliza para prender televisión, computadoras, tablets, teléfonos y celulares. En fin, a partir de estos primeros días de noviembre deberá estarse muy atento de lo que se va a gastar de energía eléctrica.