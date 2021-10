De profesor y leer

En 1995 después de ser aceptado en el programa de repatriación de Conacyt por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se regresó a Sinaloa como profesor universitario. Desde la primera hasta la última clase, en julio pasado, se insistió en que los alumnos leyeran. Van unas notas, publicadas aquí, que dan cuenta de esta tarea. Mañana el exrector inicia su mandato como gobernador, los mejores deseos por el bien de Sinaloa. Uno mismo, amable lector, sigue aquí, en Lecturas, EL DEBATE.

8/Septiembre/2013: Al inicio de cada clase hay un grupo de jóvenes…una muestra de la juventud de Mazatlán, Sinaloa y México. Al unísono responden a la pregunta, ¿qué quieren?, con una palabra: dinero. No saben, bien a bien, qué tipo de consumo anhelan, pero es general en ellos un déficit de consumo acumulado. De igual forma, la gran mayoría con honrosas excepciones, reconocen no haber leído un libro completo, aun cuando su licenciatura sea en alguna de las disciplinas de las ciencias sociales. En la presentación del programa se insiste en dos cosas: leerán al menos 4 libros completos durante el semestre y para tener la máxima calificación tienen una lectura complementaria de literatura, además de cumplir con los otros requerimientos. La experiencia es que al final del semestre, sólo unos cuantos leen los cuatro o cinco libros.

30/Agosto/2015: El ejercicio de la docencia es un espacio…de discusiones y escritos. Inolvidable el libro de Paulo Freire, “Pedagogía del oprimido”. El fundamento de la educación del hombre para ser un ciudadano en “Emilio” de Rousseau. Las descripciones en “Animal moribundo” de Philip Roth. En fin, cada regreso a clases…el profesor y los alumnos se presentan. Se forman las dos partes…Van a ir recorriendo bibliografía y discusiones durante el semestre…En la presentación cada alumno expone lo que quiere. Hacia donde dirigen sus esfuerzos, sus metas. Ahora, desde tres diferentes licenciaturas, los estudiantes coincidieron en un objetivo: dinero. Ellos quieren dinero en sus vidas…No manifiestan ideas revolucionarias para cambiar el modo de producción, deseos de transformación social, intencionalidad de acceso al poder, intencionalidad de servir a los otros. Su objetivo es primordialmente hedonista: su placer vía el consumo que permitirá la obtención de la mercancía equivalente general, el dinero…En estos años ha habido tres excepciones: Una alumna, quiere viajar…Otro fue un alumno con la prioridad de formar una familia, él quiere ser padre y vivirlo…Finalmente, la tercera, fue el primer alumno, en más de década y media de docencia, que ha sus apenas 22 años, ya había leído las principales obras de Nietzsche...quiere ser investigador académico... Él aún no ha leído a los otros dos grandes pensadores revolucionarios: Marx y Freud…lo hará durante este curso de sociología económica. Y, esa excepción…es uno de los centros del estímulo para seguir, cada semestre, iniciando un nuevo regreso a clases”.

DE JÓVENES Y EL 68

26/Octubre/2008: El recuerdo del movimiento estudiantil del 68 hace que en la referencia a los jóvenes, hoy, se vea lejana la posibilidad de activismo político. A finales de los sesenta una protesta contra el gobierno juntó a cientos de miles de estudiantes en marchas, hasta contabilizar millones en las múltiples manifestaciones, ahora, no se puede concebir ninguna motivación o intencionalidad que pudiera dar lugar a un fenómeno de expresión política como la que vivió México en 1968. Es decir, no hay en el horizonte de la acción política ninguna referencia, objetivo, arranque o lucha que tenga la fuerza de ejercer una influencia en la juventud mexicana para hacerla protestar, manifestarse o al menos unificarlos en una voz…La realidad de la acción social en México actual para los jóvenes es la búsqueda del dinero. Punto…Toda vertiente de acción social tiene esa dirección: obtener dinero. Si se compara con la insurgencia estudiantil de 1968, los jóvenes de hoy no tienen interés en su entorno público. Las universidades no son recursos culturales ni la apertura a la acción política, en el mejor de los casos son espacios para obtener un recurso académico que permita inserción en el mercado laboral, la posibilidad de movilidad económica…La entrada principal es el dinero. Sin duda”.

PÁRRAFOS: DE LEER, ESCRIBIR Y HABLAR ESPAÑOL

25 Mar 2018: En París, a principios de la última década del siglo pasado, en medio de la ilusión retomada. El regreso sería para llegar al poder, dirigir el Estado, lograr cambiar. Un amigo, también economista, suelta una crítica, que años después, se volvió el qué hacer: “¡Hey! Dejen la megalomanía, dejen de pensar en ser los salvadores de la patria, de creer que México no los merece. Cambien a sus alumnos”. En la prepotencia del Doctorado europeo, nos sonaba mediocre, falsa modestia. Llegó el regreso. Se comenzó a dar clases a finales del siglo pasado, al mismo tiempo que Ismael Serrano inició con sus canciones. Se topó con la constatación de que “todo era más feo” (“Papá cuéntame otra vez”). Los alumnos querían una cosa: dinero. No más de unas excepciones, a lo largo de más de veinte años, confirman la regla. Qué quieren, pregunto cada semestre. Dinero, responden todos. Entonces, la consigna, desde el primer día: nadie de los alumnos, con sólo estar anotados en la lista, reprueba, empiezan con seis. De ahí hasta el diez, o, quedan con el seis. Sólo leyendo, escribiendo y hablando su lengua, podrán alguna vez, quizá, conseguir eso que quieren: dinero. Al final, “todo dio igual”, ellos reciben los golpes del desencanto, en cuánto salen al mercado laboral. No saben usar correctamente su lengua. Pero, que sí vale, cada semestre, cuatro, cinco alumnos, algunas veces sólo uno, se quedan y siguen leyendo…ellos, sí están cambiando, y un día, cambiaran México, el de sus hijos y los míos.