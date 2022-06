De quinta ola de la pandemia COVID 19

audima

El pasado miércoles se señalaba en Lecturas, EL DEBATE, el incremento exponencial en Sinaloa del aumento de pacientes activos y nuevos casos de COVID 19. En lunes pasado el Informe Técnico COVID 19 de la Secretaría de Salud de Sinaloa (SSS) se reportan 2,040 pacientes activos y 1,737 casos nuevos. Representa un crecimiento de 1,420% y del 689% respectivamente frente al 2 de mayo. El mismo día, en la conferencia de prensa semanal del gobernador, el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que: “Oficialmente, sí, tenemos una quinta ola (de contagios de Covid-19), tenemos cinco semanas que los casos van incrementando” (El Economista, 6/Jun/2022).

Más allá del reconocimiento oficial de la evidencia de incremento de la pandemia, deben reforzarse las medidas de higiene y seguridad que dictan las autoridades del sector salud federal y estatal. Por otro lado, la única forma de controlar que no regresen cifras de más de cinco mil pacientes infectados es la participación de la ciudadanía y la colaboración de las autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Además, hay un gran pendiente: el reto para que el gobierno de México logré adquirir las vacunas para los infantes menores de 12 años. Si hay presupuesto federal para operar el aeropuerto Felipe Ángeles sin suficientes vuelos, seguir el proyecto del tren maya y la refinería Dos Bocas, sin duda, el presidente López Obrador buscará los recursos para la adquisición de las vacunas para ese grupo de edad de la niñez mexicana.

También, debe de subrayarse que si la pandemia se descontrola vendrán consecuencias económicas y lo recuperado puede perderse de inmediato. Haciendo aún más difícil el esfuerzo de recuperación económica en el mediano plazo. Finalmente, la Secretaría de Salud del gobierno federal ya anunció que los informes técnicos de COVID 19 volverán a su formato diario. A seguir analizando. Y, amable lector, a seguir cuidándose y cuidando a los infantes bajo la custodia y guarda de cada adulto.

DE PRIMER ANÁLISIS DE ELECCIONES 2022

La principal lección de la elección del domingo pasado fue que México es una democracia en donde gana las elecciones el partido que obtiene la mayoría de los votos. Es una primera antesala para la elección presidenciales del 2024 y un buen antecedente, más allá de las preferencias electorales de cada persona. El conteo rápido y los resultados preliminares dan cuatro gubernaturas para Morena y dos para la oposición. En México después de esta elección Morena cuenta con gobiernos en 20 entidades, el resto de los partidos se reparten las otras 12 entidades. En México hay una población de 126 millones de habitantes. En las 20 entidades, donde hay gobiernos de Morena, vive el 55% de la población nacional (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020). Vale la pena señalar que en 2023 habrá elecciones de gobernador en el Estado de México y Coahuila, dos entidades que acumulan el 16% de la población nacional y los gobernadores son del PRI.

Finalmente, el pasado domingo no hubo en el país y entidades que tuvieron elecciones problemas de gobernabilidad, así reportan medios de comunicación en el país. Tampoco el INE, los OPLES y los mismos partidos señalan a la fecha conflictos de gobernabilidad. Y, sin descontar los recursos que pudieran interponer los partidos políticos, hasta ahora no hay llamado a movilizaciones masivas de impugnación de los resultados preliminares de las autoridades electorales.

PÁRRAFOS: DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL DE PERIODISTA ASESINADO

En la investigación sobre el asesinato del columnista de EL DEBATE, Luis Enrique Ramírez, hay declaraciones de funcionarios públicos del más alto nivel que no coinciden: la Fiscal General de Justicia del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, el gobernador de Sinaloa. Algunas declaraciones de ayer no coinciden. Más allá de lo que digan, lo real es que siguen pasando los días y no se ha podido satisfacer la demanda de justicia. Nadie puede exigir que la autoridad ministerial tenga una aceleración más allá de lo que DEBE HACER para que la investigación se integre correctamente y presentarla ante el poder judicial de Sinaloa. Pero, que sí vale, no debe de haber más declaraciones de las que debe haber. Y, sobre todo, dejar que la Fiscal General de Justicia de Sinaloa haga su función de la manera que la ley lo prevé. Por ejemplo, en el caso de la demanda contra el alcalde de Culiacán, ha hecho las investigaciones y la presentación de demandas ante el Congreso de Sinaloa, hasta ahora, en tiempo y forma. Sin hacer declaraciones más allá de lo que el debido proceso le permite. Así debe de ser en el caso del homicidio de Luis Enrique Ramírez.