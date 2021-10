De recertificación del camarón

Esta nota, de ayer, en EL DEBATE es una muestra de un político que está siendo funcionario público, más allá de investiduras, funciona para los ciudadanos: “Tras la notificación emitida este martes por el gobierno de Estados Unidos que levanta el embargo al camarón y lo recertifica para que se reanuden las exportaciones a ese país, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, se congratuló porque la resolución reactiva la economía y permite que los pescadores y sus familias tengan mejor vida” (EL DEBATE, 19/Oct/2021). Esta nota pone fin a la incertidumbre de miles de familias que tienen en la pesca del camarón una fuente de ingresos fundamental. La posibilidad de exportar este producto al mercado norteamericano vuelve rentable esta actividad primaria para los productores mexicanos en general y para los sinaloenses muy en particular.

La intermediación del gobernador electo, Rubén Rocha Moya (RRM), ante las autoridades consulares de los USA fue esencial. En la nota de EL DEBATE declaró: “Estamos en condiciones de exportar nuestro camarón a los Estados Unidos, que bien por los productores camaroneros, que bien por nuestro estado y nuestro país, eso representa para economía, pero sobre todo ayuda a los hombres y mujeres del mar para vivir mejor, enhorabuena”. RRM destacó, en el reportaje, la importancia de las acciones de gestión directa con el gobierno de los USA: “A través del cónsul en Hermosillo, Ken Roy, hicimos posible el contacto con la oficina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para estar atentos permanentemente; vimos cómo circuló el tema de la comisión que vino a revisar, estuvimos atentos de sus resultados. Justamente, el cónsul el 8 de octubre me mandó una carta personal donde me dice la prácticamente seguridad de que seríamos recertificados, y en efecto, somos recertificados” (EL DEBATE, 19/Oct/2021).

DE OTRO EMBARGO, GOBERNABILIDAD Y GABINETE

La experiencia y relaciones de RRM como senador de la República, sin duda, fueron esenciales para esta intermediación. Lo palpable para los trabajadores del mar es que el camarón mexicano, y sinaloense en particular, se podrá exportar a los USA. Amable lector, imagine usted, por un momento, si en los noventa del siglo pasado los productores de atún mexicano contaran con un negociador como RRM. Imagine el escenario en la industria atunera nacional de esos años. Además del aumento de consumo en México, quizá, sólo quizá, durante décadas habría existido la posibilidad de que exportarán una parte de su producción a los USA.

En fin, aquí en Lecturas, EL DEBATE, no se trata de no usar hubiera: “Mi’jo, es un tiempo pend…”, aconsejó una vez mi padre, el doctor Rigoberto Ocampo Morales. Sin olvidar, nunca, lo que nos dijo el amigo, profesor René Jiménez: “Rigo, nunca discutas con un pend…, porque puede no notarse la diferencia”. Así que amable lector, no hay que olvidar estas dos frases sabias. Y, por supuesto, buscar al intermediario adecuado para cada problemática que haya en lo público.

Por lo demás, y por otra parte, de las noticias que dará en los próximos 10 días el gobernador electo, RRM, destaca lo siguiente: Los nombres de los integrantes de su gabinete y equipo de trabajo. Sin duda, deberán de ser mujeres y hombres que tengan, esa cualidad que él mostró a todos los mexicanos y sinaloenses en el embargo al camarón: Capacidad de intermediación para lograr que no haya problemas de gobernabilidad en Sinaloa. Y esto se deberá observar, en la próxima administración pública de Sinaloa, sobre todo en las áreas de seguridad, salud, educación, finanzas, economía y, por supuesto, en gobierno.

PÁRRAFOS: DE LUNA LLENA E ITACA

