De reconocimiento

Vayan estas líneas como un homenaje y reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que han estado cuidando a los sinaloenses en los contagios de covid-19 y muchas otras enfermedades. Hacerlo en medio de la pandemia ha sido aún más trabajo y más riesgo.

El día que esto lea, amable lector, Sinaloa estará sobrepasando la cifra oficial de seis muertes por la pandemia covid-19. Habrán pasado 419 días después del primer caso detectado. Han sido centenas de días de aislamiento, de resguardo, de quedarse en casa. Meses y más de un año de no ver a seres queridos. De no salir como se hacía habitualmente. Meses en los que los infantes no pueden entrar a lugares públicos. Es en las niñas, niños y adolescentes esto ha sido algo muy difícil. Para miles ha significado perdida de familiares. A cientos de miles se les ha desconectado en un año y dos meses de los otros en su infancia y adolescencia. Los padres de familia han tenido que luchar por su salud, manutención de hijos y por conservar un empleo o encontrar otro nuevo.

La batalla cotidiana sigue. No se ha resuelto. Los contagios siguen. Los fallecimientos continúan. La tarea fundamental es seguir cuidándose. Observar las medidas de cuidado e higiene que señala la Secretaría de Salud de Sinaloa: lavarse las manos. Mantener la distancia. Usar cubrebocas. Quedarse en casa lo más posible. Es difícil. Sin duda. Pero mantener la salud y cuidarse del contagio del covid-19 puede ser cuestión de vida o muerte. Dejar de lado los cuidados por cansancio y hartazgo puede tener consecuencias fatales o dejar secuelas que afecten el cuerpo de aquellos que se contagian. No es tiempo de bajar la guardia. Los médicos, enfermeras y personal de salud están agotados. Ellos también quisieran descansar y regresar a la normalidad. La carga de trabajo ha sido extenuante para ellos. Arriesgando su vida.

Cada ciudadano debe internalizar esta responsabilidad. Es la única manera en que se puede detener la ola de contagios. Apelar a que se está cansado no es válido. Menos cuándo las muertes están ahí. Los hospitalizados siguen. Las secuelas se manifiestan. Hay que esperar que avance y se logre inmunidad en la mayoría de la población mexicana y de Sinaloa. Llegará, sin duda. Mientras tanto, no queda de otra que seguir cuidándose y observando las medidas sanitarias: todas y todos los sinaloenses.



PÁRRAFOS: DE RESPUESTAS EN EL DEBATE

Mañana a las seis de la tarde será el debate entre los candidatos a gobernador que organiza el Instituto Estatal Electoral. Las respuestas que den, a las preguntas que planteen a cada uno, serán fundamentales para las campañas. La atención de los grupos de interés, medios de comunicación, partidos políticos estará en esas respuestas, a las preguntas que se hagan unos y otros. Es el objetivo de un debate: contrastar las ofertas políticas de los candidatos. Es un ejercicio democrático pues todos tendrán la misma oportunidad de preguntar y responder. Como en cada elección de gobernador es un evento que centra la atención. Habrá mucha especulación, pero en unas horas se sabrá cuál es el desenvolvimiento de cada uno de los candidatos frente a los otros.