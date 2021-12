De redes y enganche

En este espacio se ha insistido en la cita de Umberto Eco sobre las redes sociales y la legión de los idiotas. El problema social ocasionando por ese espacio de socialización toca menores de edad, ciudadanas y ciudadanos. Les afecta al buscar a los otros. La interacción social se limita por el sentido de la vista, entonces, buscan las redes sociales, los menores de edad también video juegos. Es decir, si una persona va un centro de reunión o de diversión VERÁ y SERÁ VISTO por los otros. No puede nadie ocultar su físico ante la vista del otro. En las redes de internet, la foto de una persona, puede aparecer con atributos diferentes a la realidad de cada uno.

El problema es que la deshonestidad es de los dos lados. La persona que pretende iniciar un contacto y la que pretende acepta ese acercamiento virtual. Lo más grave es cuando se utiliza a una persona para fines delictivos. Amenazas contra la integridad de la familia. Pensar que una mujer o un hombre quieren relacionarse vía las redes, puede tener un peligro inminente. Igual puede suceder en un encuentro en una reunión o por intermedio de una amistad en común.

Ayer se publicó esta nota: “Aparece Abel en Chihuahua A través de un videojuego había sido enganchado: Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE): Luego de un intenso trabajo de búsqueda por parte de la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas, región centro de la FGE, se logró la localización del menor Abel Antonio, de 15 años de edad en la ciudad de Chihuahua. En coordinación con Alerta Ámber Sinaloa y la Unidad Especializada en Personas Ausentes y/o extraviadas de la Fiscalía zona Centro, sede Chihuahua, se ubicó al adolescente que había salido de su domicilio el pasado 8 de diciembre, lo cual fue reportado a la agencia del MP por sus padres” (Portal Los Noticieristas, 11/Dic72021). En este caso la diligencia y cumplimiento de los procedimientos de denuncia de los padres del menor, ante la agencia del ministerio público, lograron que la FGE localizara al menor de edad.

DE SOCIALIZACIÓN Y MENORES DE EDAD

Amable lector, ¿cuántas personas no ha escuchado que han contactado vía las redes a un probable compañer@? ¿Cuántos infantes y menores de edad no se encuentran inmersos, en la privacidad de un videojuego, con supuestos pares de edad? Esto ya pasaba antes de la pandemia covid-19. No todo es por la pandemia. Pero sin duda que el aislamiento ha incrementado estos mecanismos de socialización. Permíteme, amable lector, volver a citar a Eco: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas” (Umberto Eco: “Con i social parola a legioni di imbecilli”; La Stampa, 11/Jun/2015).

Sin duda las redes también sirven para compartir noticias, movimientos políticos, acción social, actividades comerciales. Pero el uso de un vehículo de comunicación público para asuntos privados DEBE de ser un tema de cuidado. Sobre todo, para menores de edad. Que una persona compre un remedio maravilloso para adelgazar y resulte una estafa, es responsabilidad de quién adquiere ese bien: En lugar de ponerse a hacer ejercicio y comer sin exceso de carbohidratos y grasas. La acción social debe tener una posibilidad de evaluación, o se corre el riesgo de ser sujetos de una estafa.

En fin, cada uno debe de asumir la responsabilidad de una interacción social. En el caso de los menores de edad esa responsabilidad es directa de los tutores o padres con la custodia. No hay que dejar de insistir en esto, una y otra vez.

PÁRRAFOS: DE PANDEMIA Y MUERTES EN SINALOA

El jueves pasado en Sinaloa, cifras oficiales de la Secretaría de Salud del Estado, la pandemia covid-19 superó las nueve mil muertes. Además, está el incremento de muertes por diabetes y enfermedades del corazón. Por ejemplo, según el Inegi las personas fallecidas por Diabetes Mellitus en Sinaloa fueron: 2018, 1,649; 2019, 1710; 2020, 2,140. Esto representa un 4% de incremento de 2019 a 2018. Mientras que de 2019 a 2020 (primer año de la pandemia), el incremento fue de 25%. Analizando los datos del Inegi del total de defunciones generales en Sinaloa, se aprecia un incremento mucho mayor: 2018, 16,011; 2019, 16,496; 2020, 23,962. Lo que representa un incremento de sólo 3% de 2019 a 2018. Y, de 2019 a 2020 incrementó 45%. De ese 45%, el 57% son las muertes reportadas por covid-19 (4,231 al 3 de enero de 2020, SS de Sinaloa) y el 43% por otros factores. Incluso el Inegi reporta que las defunciones por homicidio en Sinaloa fueron: 2018, 1,214; 2019, 1,133; 2020, 866. Es decir, una reducción de 2020 a 2019 de 25%. La pandemia covid-19 sigue, la vacunación cada vez cubre más personas en Sinaloa. Pero los cuidados deben seguir. No se debe distender el cuidado ni bajar la guardia.