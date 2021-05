De reflexiones

Cada ciclo es una parte de la vida. A veces son escolares, laborales, sentimentales, familiares, políticos. Muchas veces no se quiere aceptar que el ciclo se terminó. Algunas los otros piden que se siga algo que ya concluyó. En una democracia, por ejemplo, el ciclo de un periodo de gobierno, para el que fue electo un político, se termina y se termina. Las relaciones sentimentales se terminan y ya no hay vuelta. En raras ocasiones se logra que esos sentimientos tomen otro rumbo sentimental y nace una nueva amistad. En la política un ejercicio de gobierno exitoso, puede llevar a presentarse a elecciones para otro puesto. En lo laboral, la experiencia en un trabajo puede estar a la base del inicio del inicio de una actividad empresarial, a partir de lograr una acumulación original de capital, difícil, pero no imposible.

En todos los ciclos hay algo que no puede dejarse de observar: Leer. Los libros serán siempre una forma de acompañar una temporada de estudio, trabajo, sentimental, familiar, deportiva, en fin, hasta de enfermedad.

Porque mermar la salud también tiene ciclos. Y se debe luchar para volver con salud, pues los otros están ahí esperando que se regrese. A veces, desafortunadamente, no hay ese regreso, porque se acaba el ciclo vital. En ese momento no queda más que recordar, siempre, a esa persona.

DE LO QUE HAY EN EL ÚLTIMO MOMENTO

Para ir a ese final del ciclo vital, la honestidad y la segundas intenciones, van unas líneas allá de 2019: Puede haber para unos un más allá. Para otros no. Lo que es una realidad es que en el último momento en el aquí y ahora, respirando oxígeno y bombeando sangre, lo que queda es el recuerdo amado. No los miles de horas dedicados a las redes sociales, a la televisión, el radio, o a la cantina. No, entonces queda el uno mismo y lo que lo forjó. Tomemos una cita de Frèdèric Beigbeder, en su libro, La frivolité est une affaire sérieuse (La frivolidad es un asunto serio): “Y luego una imagen pedagógica me vino como una dulce cólera. “Ve, Alexandra, un día espero muy lejano, tú estará acostado en una cama de hospital, muy enferma y el médico hará una mueca girando su cabeza cuando revise tus análisis. No protestes, esto nos va a pasar a todos inevitablemente. ¿Y en qué pensarán en el momento de llegar ahí? En tus hijos corriendo en una playa. En las sonrisas de los hombres que has amado. A los paisajes en países lejanos, montañas verdes bajo el sol, pueblos que huelen a pan caliente. A las nubes con extrañas formas. En tus padres. En la cara de tu madre el día de tu cumpleaños dieciocho. En el de tu padre cuando te casaste. En eso pensarás en el momento de partir. Cuando tengas los tubos en tus brazos, no pensarán en ...” Y Beigbeder cita luego los políticos locales de Francia. Pero también dice que Alexandra no va a pensar en los Twitters o Instagrams, en las cuentas de Facebook. Ni siquiera en las noticias sin fin que caen en los celulares. No. Pensaremos, todos, en las sonrisas de nuestros seres amados. Ni siquiera en los pleitos, enojos y desencuentros, con ellos. Ahí no habrá espacio para nada más que la sonrisa y el beso o abrazo cariñoso. Cada uno debe, según su tiempo, decidir, cuánto tiempo quiere dar a esos mensajes, y, cuánto a mirar y abrazar a esos seros amados (Lecturas, EL DEBATE, 8/May/2019).

PÁRRAFOS: DE HONESTIDAD O SEGUNDAD INTENCIONES

Siguiendo a Francesco Guicciardini, en la dignidad de interés que está a la base de toda amistad, traduzcamos otra cita de Frèdèric Beigbeder, del mismo libro: “Mi existencia es una serie de gestos logrados con secretos cálculos maquiavélicos: Si regaló unas flores es para conseguir un favor sexual. Si pago la cuenta en un restaurante es para dominar a los invitados al obligarlos a agradecerme. Si abrazó y abrigó un enemigo, es para que no se espere cuándo le voy a clavar un puñal en la espalda. Y, si yo doy discretamente dinero a una obra de caridad, yo hago de alguna manera para que mi generosidad se sepa. ¿He vivido yo, alguna vez, un segundo sin pensar en el segundo siguiente? Incluso si me suicidará, sería con la esperanza megalómana de que provocaría penar y lamento…Las segundas intenciones u ocultas (arrière-pensées) más célebres de la historia son: Dios dio lenguas diferentes a los hombres para evitar que construyeran la Torre de Babel…; Hitler sonriente prometiéndole a Stalin que no lo atacaría… Las segundas intenciones permiten de tener un paso adelante sobre los interlocutores, a condición de que no sean adivinadas. Un buen jugador de ajedrez está dispuesto a sacrificar un alfil para en la jugada siguiente tomar la reina contraria. Tener segundas intenciones es una prueba de inteligencia, pero sería más simple de sólo pensar eso que uno dice…”. Esto lleva a dos interrogantes en las que se dirime la cotidianidad: ¿Cuántas veces has recibido o has dado regalos, agradecido el pago o pagado una cuenta en un restaurante, recibido muestras de afecto y luego la traición de la misma persona, o abrazado a quién vas a traicionar? (12/May/2019). Ahí quedan las reflexiones pues, siempre, en la vida hay ciclos.