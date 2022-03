De revocación de mandato y consenso

audima

El próximo 10 de abril se llevará a cabo la consulta ciudadana de revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral (INE) define así a este proceso: “Es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.

Se hará una pregunta a los ciudadanos con derecho votar en México. El INE explica que el contenido de la pregunta será: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?” La papeleta del INE trae dos recuadros: El del lado izquierdo dice: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza”. El del lado derecho: “Que siga en la Presidencia de la República”.

Ante la inmanencia de este ejercicio de consulta ciudadana van unas notas publicadas aquí en Lecturas EL DEBATE en febrero de 2005. Se refieren a unas reflexiones hechas con José Woldenberg, el primer Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), antecedente del INE, pero también, consejero del IFE cuando era presidido por el Secretario de Gobernación:

“En una ocasión en el IFE, a mediados de los noventa, cuando aún el presidente era el Secretario de Gobernación, los consejeros discutían sobre un asunto que levantaba mucha polémica. Estaban los consejeros ciudadanos, Santiago Creel, entonces sin partido y pocos años después diputado y candidato del PAN y ahora Secretario de Gobernación de un gobierno de extracción panista; José Woldenberg, a la postre presidente del IFE; Miguel Angel Granados Chapa, unos años después candidato del PRD a gobernador en Hidalgo, el director de prerrogativas, Juan Molinar, luego sería consejero ciudadano del mismo IFE y después subsecretario de gobernación de Fox y ahora diputado federal del PAN; Felipe Solís como director de organización, antes de ser secretario de elecciones del PRI y diputado federal de ese partido; en fin, estaban estos y otros consejeros ciudadanos.

Después de varias horas, no llegaban a un acuerdo, y comenzaron las descalificaciones. Entonces José Woldenberg intervino y les dijo a los otros, palabras más o menos: Llegamos al IFE como producto de un consenso de los principales partidos políticos, en el momento en que ese consenso deje de ser viable, se agote o se rompa el acuerdo, en ese momento, más vale renunciar, no podemos empecinarnos en seguir aquí. En alguna ocasión le recordé la anécdota a Woldenberg y aceptó mi versión, inclusive estoy seguro que esa fue su línea de conducción durante los siete años en que se desempeñó como Presidente del IFE de 1996 al 2003” (Lecturas, EL DEBATE, 6/feb/2005).

De Presidente y consejeros del INE

El actual presidente y los consejeros del INE son producto de consensos entre los partidos y sus fracciones en la Cámara de Diputados. Organizaron las elecciones presidenciales del 2018, en dónde fue elegido presidente de la república el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. No hay duda de el desempeño del INE es y ha sido legal y legítimo. Además, apegado a lo que mandata la constitución y las leyes. Cuándo algún partido o candidato han tenido materia en contra, han presentado sus recursos legales ante los tribunales locales y federales en materia electoral y unos y otros han acatado y observado las resoluciones de los tribunales.

Los resultados preliminares de la consulta de revocación de mandato se conocerán el mismo día. Días después se conocerán los resultados definitivos. Es decisión libre y autónoma el ir o no a las urnas a participar, así como el sentido en que vaya a decidir su participación. El número de participantes y el resultado de la mayoría decidirán el resultado: así es la democracia.

Párrafos: De candidaturas independientes

La representación política pasa por el voto. La figura de representación política de aquellos ciudadanos que no militan o son postulados por un partido político con registro son las candidaturas independientes. El INE las define así: “Las candidaturas independientes son aquellas conformadas por ciudadanas y ciudadanos que se postulan para algún cargo de elección popular y que no pertenecen a un partido político, con ello ejercen el derecho a ser votados”. Para que un ciudadano pueda ser candidato independiente debe cumplir con una serie de requisitos que marcan las leyes electorales. Si no se cumplen simplemente no se es candidato ni se está en las boletas. Sin duda habrá quienes juzguen que esos requisitos son difíciles de cumplir para los aspirantes independientes, incluso que fueron diseñados para que no hubiera la posibilidad de candidaturas fuera de los aparatos partidistas con registro ante las autoridades electorales. Así es la ley, y, no se puede más que observarla bajo el riesgo de ser sancionado.