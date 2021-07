De rojo y la terca realidad

En Sinaloa los contagios de covid-19 son cotidianidad en todas las familias. Algún familiar, pariente, amigo, está infectado. La cifra de los pacientes hospitalizados por la pandemia aumenta. Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Sinaloa permiten hacer la descripción: Del martes pasado a ayer, el aumento de pacientes activos fue del 33.3%, el del total de contagios en el estado fue de casi dos mil, y, las muertes reportadas por el covid-19 fueron 73, que representa el 1.1% de todas las muertes durante los 506 días desde el primer caso. Así que el semáforo epidemiológico cambie a rojo, no es más que una descripción de la realidad de la pandemia en Sinaloa.

Igualmente, la realidad no la construye sola el gobierno de la ciudad, el Estado o la República. No. La realidad es producto de la acción social de todos los ciudadanos y habitantes de cada ciudad, entidad y del país. La posibilidad de controlar la pandemia pasa por la decisión de los usuarios de los comercios de servicios. Cada uno de los consumidores es responsable de que lugares frecuenta, o no. También, bajo qué condiciones. Asimismo, cada uno es responsable con quienes está y bajo qué condiciones. En estas simples oraciones se describe el contagio de covid-19. No hay más. Se tiene o no cuidado de los contactos que se tiene. Se usa el cubrebocas. Se lava las manos. Se mantiene la distancia. Se queda en casa.

La presencia de síntomas es determinante para que una persona decida aislarse acudir a un médico y hacerse la prueba covid-19. No hay otra forma de controlar la pandemia. Si esa persona no es responsable y hace las tres cosas, puede ser que este contagiado e incluso no tener mayores complicaciones. Pasar el contagio como una gripa cualquiera. Sin embargo, estará contagiando a otros durante varios días. Así que la corresponsabilidad es del ciudadano. La autoridad deberá de dictar las medidas restrictivas que habrá de tomar la sociedad sinaloense. Y los ciudadanos deberán de cumplir esa medidas. Punto. A seguir analizando.

DE VACACIONES Y LEER

Al entrar de lleno en las vacaciones de verano. No puede dejar de repetirse lo urgente que es leer. Van unas notas, para insistir, siempre, en que hay que leer: La única forma para lograr los objetivos en una interacción social es el dominio del lenguaje. Es decir, para tener el trabajo deseado, para tener “éxito”, en fin, para lograr las cosas materiales, es necesario el control y manejo correcto de la lengua materna: de forma escrita, hablada y, fundamentalmente, comprenderla. A partir de lo anterior se hace indispensable, urgente, leer. De por sí será altamente competido el mercado de trabajo, ahora si a esto se agrega que no se tenga un dominio del castellano, entonces el futuro, con altas probabilidades, será muy diferente a las expectativas. Va un recuento de textos que puede ser útil para iniciar el gusto por la lectura. Si en algún amable lector queda la inquietud y nace el interés, valió la pena este grito de urgencia.

En el balance de los años está la forzada recomendación a la lectura. Siempre está en primerísimo lugar “Crimen y Castigo” de Dostoievski, luego “Rojo y Negro” de Sthendal y “Memorias de Adriano” de Youcenar. Después vienen reclamos, que si Sthendal es muy aburrido, que después de Dostoievsky los otros dos autores se hacen muy pesados.

En un ánimo más relajado, siguen otros títulos, buscando interesar, crear el hábito de la lectura. Es cuando se propone “Demian” de Hesse, “Doctor Faustus” de Thomas Mann. Esperando que cada uno vaya encontrando “El lobo estepario”, “La montaña mágica”, “Los Buddenbrooks” y porque no, “Sidharta”, igual que con los anteriores uno esperaría que se hubiera encontrado a “El jugador”, “Los endemoniados”, “Alexis o el tratado del inútil combate”, “Fuegos”, “Del amor”, “La cartuja de Parma”, etc.

PÁRRAFOS: DEL ESPAÑOL

En este recorrido por la literatura universal, no puede dejar de venir, obligadamente, el reclamo del español. Es cuando se asoman peligrosamente los éxitos comerciales. Para alejarlos y dejar un poco de perspectiva, siempre se deberá recurrir a la cuna de la lengua castellana: “El Quijote” de Miguel de Cervantes Saavedra. Después se puede regresar a lo contemporáneo en el ámbito de las lenguas latinas. Encontramos a Jorge Amado con “Tierras del Sin Fin”, nada más para que cuando llegue García Marques y “El amor en tiempos del cólera” no nos sorprenda. Igual que hay que ir a “Isabel” de André Gidé para cuando llegue “Aura” de Fuentes nos quede clara la ruta. Pero bueno, por supuesto que hay que pasar por “Cien años de soledad” de García Márquez y “Las buenas conciencias” de Fuentes, los originales sin duda. No puede dejarse de lado a Balzac y las novelas de la Comedia Humana, imprescindible leer “Las ilusiones perdidas”. Así cada uno va formando sus preferencias y amigos.

