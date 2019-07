De salida del vicepresidente

El día de ayer, sorpresivamente aunque no menos trascendida, se dio la renuncia del secretario de Hacienda del gobierno federal, Carlos Urzúa. En la práctica los secretarios de Hacienda fungen desde mediados de los setenta como vicepresidentes. Sólo uno ha llegado a ser presidente de la República, en 1976, José López Portillo. Ninguno lo ha vuelto a lograr. Dos han intentado como precandidatos del PAN y simpatizante del PRI, al menos recientemente: Ernesto Cordero y José Antonio Meade. Los dos fracasaron en su intento. A pesar de eso el poder de esta figura del gobierno es innegable. El diferendo entre el presidente y este secretario generalmente se guarda bajo muchas llaves. Ni cuando salió Julio Rodolfo Moctezuma, en 1977, de esa secretaría que culminó con la nacionalización de la banca en 1982 hubo una carta como la que hizo pública el secretario Urzúa. Tampoco a finales de 1994 Jaime Serra Puche hizo un extrañamiento al gobierno del presidente en funciones cómo sí lo hizo Urzúa ayer.

Otro elemento diferenciador de esta renuncia es que el sucesor de Carlos Urzúa es su subsecretario, pero también quién lo sucedió en la Secretaría de Administración y Finanzas del Distrito Federal. Es decir, fue su segundo antes y ahora. La cuenta pública de Andrés Manuel López Obrador nunca fue sujeta de sanción. Inclusive, en plena confrontación poselectoral de 2006 y durante la Presidencia de Felipe Calderón no sucedió. La respuesta hasta el cierre de los mercados no fue traumática, inclusive alineada a la caída que llevaba el índice Down Jones Industrial Average (DOWJ) de la Bolsa de New York. El tipo de cambio varió dentro de los márgenes que se ha movido en las semanas anteriores. Falta observar como tratan el tipo de cambio durante esta semana que es ya prácticamente de vacaciones. Es decir, serán días de toma de utilidades en los mercados bursátiles y el tipo de cambio, será demandado al alza por el turismo nacional hacia el extranjero.

DE LA CARTA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En cuanto a la carta de renuncia habrá muchas lecturas. Pero la primera que hay que destacar es la libertad que tuvo el exsecretario para manifestar y hacer públicas sus razones para separarse del cargo. No ha sufrido ninguna represalia por exponer públicamente su diferendo con el equipo de gobierno del presidente López Obrador. Incluso, señalar cosas que para él son anómalas. Y, al señalarlas deberán ser investigadas y explicadas. Esto es una muestra de apertura y transparencia que no se conocía en el ejercicio político de la administración pública federal, estatal y municipal en México. El mismo exsecretario anuncia sus diferendos y su renuncia. En un país en donde el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, debe de reconocerse el ejercicio democrático y de la libertad de expresión que se manifestó con la renuncia de Carlos Urzúa. Quienes han estudiado el régimen político mexicano saben, perfectamente, que esta carta era inconcebible no sólo en el régimen autoritario, sino en la transición y la alternancia panista y priista.

PÁRRAFOS: DE PLURIPARTIDISMO

La discusión ya inició. Ayer la presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputada Graciela Domínguez, manifestó que las diversas fuerzas políticas de Sinaloa están discutiendo la posibilidad de regresar el Congreso a un número de cuarenta diputados. Asimismo, regresar los cabildos al número de regidores que tenían anteriormente. La declaración de la diputada Domínguez fue:

“Quiero decir que las demás fuerzas políticas, si no lo han dicho públicamente, sí lo han dicho, ellos quieren que se mantenga en 40 (el tamaño del Congreso)…Lo que queremos dejar claro es que por supuesto vamos a buscar ser responsables en el tema que tiene que ver con el INE, porque tampoco es correcto que avancen en los trabajos y que el Congreso tardíamente tome una decisión…” (Noroeste, 9/jul/2019). Con esto, en los próximos días seguramente se harán las discusiones públicas sobre el tema y los legisladores tendrán la oportunidad de decidir si Sinaloa se configura hacia un bipartidismo o un multipartidismo. Es una ley sociológica de Maurice Duverger, no una creencia u opinión. Si sueltas un objeto, va a caer al piso. En Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, en México, en París, Tokio, Sidney o New York. ¿Y en la Luna, si lo sueltas? Pues también va a caer, más despacio que en la tierra, pero al final, tocará el suelo. Es la ley de gravedad de Isaac Newton. Pues igual con la ley sociológica de Duverger: a representación de mayoría directa, bipartidismo, a representación proporcional, multipartidismo.

