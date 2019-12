De secretarios de un sexenio

Un amigo panista soltó la pregunta inquisidora, retorica: ¿Dime, dónde están los secretarios del gabinete del presidente Felipe Calderón? El mismo responde: Camilo Mouriño, Francisco Blake, Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio, muertos. Eduardo Medina Mora, ha sido hasta hoy el primero y único ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que renuncia, desde que esta se formó en 1994. Germán Martínez, actual senador de Morena. Genaro García Luna, detenido por orden judicial por la DEA en New York. Esa fue la respuesta contundente.

Una de las elecciones presidenciales más discutidas y contestadas del México posrevolucionario, incluso democrático, han sido sin lugar a dudas las de 2006. Incluso más que las de 1988, cuando el autoritarismo aún no cedía el paso al régimen de transición a la democracia. En 2006 los resultados oficiales fueron: Una votación total de 41’791,322 votos. En donde el PAN obtuvo 15’000,284 votos contra 14’756,350 del PRD. Es decir, una diferencia de 243,934 votos, que representa un porcentaje de 0.58%. Menos del 1% de todos los votos emitidos. La diferencia también se puede analizar de esta manera: Andrés Manuel López Obrador perdió la elección por una diferencia que representó sólo el 1.65% del total de los votos que la autoridad electoral le reconoció legalmente.

DE DEMOCRACIA, LO PROFANO Y LO SAGRADO

Ante este resultado electoral, a 12 años de distancia, hay algunos elementos que hay que destacar: Primero, el reconocimiento de López Obrador de resultado de la elección como regla fundamental de la democracia. Segundo, su continuidad en la lucha política dentro del marco normativo democrático en México. Tercero, el balance negativo de una insignia presidencial de Felipe Calderón: la guerra contra el narcotráfico.

En octubre de 2007, en el número 14 de la Revista Arenas de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán de la UAS, se publicó un artículo académico sobre la guerra del narcotráfico del presidente Calderón. Va una cita de ese ensayo: “1.- Lo sagrado y lo profano: Uno de los desarrollos teóricos novedosos de la sociología es el neofuncionalismo y uno de sus principales exponentes es Jeffrey Alexander. En su libro, “Sociología Cultural. Formas de clasificación de las sociedades complejas”, este autor hace una presentación de la dicotomía de lo profano y lo sagrado en la sociedad contemporánea. La posibilidad de encontrar una explicación a la coexistencia de elementos modernos, premodernos y, acaso, posmodernos en una misma sociedad puede abordarse a partir de tomar esta dualidad presentada por Alexander: “Mientras lo sagrado suministra una representación social del bien en relación al cual los actores pretenden construir las comunidades, lo profano define una imagen del mal y establece una esfera de contaminación e la que los humanos intentan desembarazarse” (Alexander, Jeffrey C.,”Sociología Cultural: formas de clasificación de las sociedades complejas”, Madrid, Anthropos 2000:17)”.

La realidad demostró que la hipótesis planteada en ese artículo, sobre la posibilidad de que lo profano (el narcotráfico) profanará lo sagrado (el Estado y la Presidencia de la República) en el sexenio de Felipe Calderón resultó comprobada. Perdió la elección siguiente su partido y el encargado de la seguridad pública en su gobierno fue detenido acusado de nexos con el narcotráfico en los USA. Las ciencias sociales son ciencias. No creencias ni suposiciones. Lo sagrado profanado, ayer dio vueltas en medios de comunicación de México, Europa y de los USA.

PÁRRAFOS: DE LO ABSURDO, LA NOCHE Y CAMUS

En medio de las reflexiones de fin de año, vienen los que ya no están, el dolor. El coraje para seguir. Entonces, se vuelve a esos amigos que siempre te acompañan, esos que escribieron pensando compartir esas líneas en alguna noche, en un momento de angustia o simplemente en la cotidianidad. Va una cita de Albert Camus, una apretada reseña biográfica muestra su vida plena: Participó en la Resistencia francesa en la ocupación alemana en Francia, estuvo al lado de los movimientos libertarios de la posguerra. Premio Nobel de Literatura en 1957. Va esta parte de “El mito de Sísifo”, para no olvidar que hoy, hay que vivir: “"La plegaria —dice Alain— se hace cuando la noche desciende sobre el pensamiento. Pero es necesario que el espíritu se encuentre con la noche", contestan los místicos y los existencialistas. Ciertamente, pero no esa noche que nace bajo los ojos cerrados y por la sola voluntad del hombre, noche sombría y cerrada que el espíritu suscita para perderse en ella. Si debe encontrarse con una noche, ésta debe ser más bien la de la desesperación, que sigue siendo lúcida, noche polar, vigilia del espíritu, de la que surgirá, quizás, esa claridad blanca e intacta que dibuja cada objeto en la luz de la inteligencia. A esta altura, la equivalencia coincide con la comprensión apasionada. Entonces ni siquiera se trata de juzgar el salto existencial. Vuelve a ocupar su fila en medio del fresco secular de las actitudes humanas.

Para el espectador, si es consciente, ese salto sigue siendo absurdo. En la medida en que cree resolver la paradoja, la restituye por completo. A este título, es conmovedor. A este título, todo vuelve a ocupar su lugar y el mundo absurdo renace con su esplendor y su diversidad. Pero es malo detenerse, difícil contentarse con una sola manera de ver, privarse de la contradicción, la más sutil, quizá, de todas las formas espirituales. Lo que precede define solamente una manera de pensar. Ahora, se trata de vivir”.

