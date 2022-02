De seis años en el planeta

audima

Para Riguito siempre



El más pequeño llegó a los seis años. Ya empezará la primaria. Acompañado de sus padres él ya está en su camino. Poco a poco ira descubriendo su propia libertad. Un tercio de su vida en el planeta Tierra la ha pasado en medio de la pandemia COVID 19. Ha sabido luchar en el aislamiento, las clases en línea, ver a sus compañeros de manera virtual. Se le ha acompañado a descubrir la naturaleza en playas solitarias: las piedras que salen cuándo la marea baja, ver las gaviotas volar y zambullirse en el mar, a los pelicanos flotar sobre las olas, buscar los hoyos de los cangrejos, recoger conchas, lanzar al mar las piedras y conchas que deja en la playa. Ir en bicicleta a las veredas que salen del gran huanacaxtle. Ver ese árbol ir poniéndose verde en el transcurso de las semanas. Incluso, dejar de ir a recorrer los montes porque las ramas y matas cierran el paso. Llegar a la playa con su tabla de surfear y empezar a agarrar sus primeras olas ya parado. Caminar con su madre por los caminitos del fraccionamiento donde vive. Agarrar la carretera para ver los poblados alrededor de Mazatlán. Verlo de lejos cada día durante los dos aislamientos por la infección de COVID 19.

De calma

Es difícil pedirle a un infante de seis años que tenga calma en esta pandemia. Pero no hay que dejar de insistir, una y otra vez. Una tarde se le vio con Santiago, el mayor, bailar una canción. Se escuchó la letra y era “Calma” de Pedro Capó: “Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré”. Muchos años esperándote y llegaste. Capó va relatando algo que es difícil, conservar la calma. Vas a toparte con mucho coraje y dolor, pero podrás recordar tu grito en el atardecer: “Adiós señor Sol, nos vemos mañana”. Porque como dice Capó: “Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos ver el sol caer”. Así, un día, cuándo sientas que no tienes lo que quieres, que no se te da lo que piensas debe ser tuyo, irás a los libros, a las letras, y, también a esa canción que bailabas con Santiago: “Vamos pa’ la playa pa’ curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla…”. Ahí en ese recuerdo, si estás lejos de la costa, podrás recordar las tardes que juntos íbamos a la playa a ver el atardecer, ver la luna empezar a brillar, y sobre todo, no olvides que la canción dice: “Lento y contento, cara al viento”.

Luego irás tú solo, también con tus compañeras y compañeros. Recordarás que ahí andábamos tú y yo en la playa: “Pa’ sentir la arena en los pies. Pa’ que el sol nos pinte la piel. Pa’ jugar como niños, darnos cariño como la primera vez que te miré, yo supe que estaría a tus pies. Desde que se tocaron tu mano y mi mano, y de todo escapamos juntos ver el sol caer”. Entonces, recuerda que las primeras palabras que empezaste a leer, conmigo, fue el poema “Árbol adentro”, de Octavio Paz. El mismo que te leía de más pequeño en las noches antes de dormirte. Y voltearas a ver tus raíces, ramas y follajes. Regresando a la canción que volviste a bailar con Santiago para darle cuatro abrazos con su café ayer en la tarde, que vimos el sol caer, no se te olvide que tus años en el planeta son para ti, así que siempre estaré ahí en tu árbol adentro, pero sobre todo, nunca olvides: “Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando”.

Párrafos: De libertad

Además, nunca olvides que tú podrás leer y escribir. Y nada ni nadie debe de detener tu lucha. Por lo que tú decidas que quieres. Nadie puede coartar tu libertad. Naciste libre y debes, nunca lo olvides, ser libre el resto de tus días en el planeta. Podrás estudiar y trabajar en lo que tú libremente decidas. Nadie podrá meterse con tu libertad. Sólo recuerda respetar el derecho de los otros: “Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás” (Jean Paul Sartre). Y también, que tú eres libre, independientemente de los otros, serás tú mismo, más allá del bien y del mal (Frèdèric Nietzsche), Lo demás, en tu propio andar lo irás descubriendo, de la mano de esos amigos que vas a encontrar en los libros, ellos, te lo aseguro, nunca te van a dejar. Ahí estarán para acompañarte. Sé alegre y disfruta el sol, el mar, la luna, el aire, la comida, las artes, la ciencia, a los otros, y, no dejes de seguir bailando cuándo oyes la música regional sinaloense, reggae, rock, en fin, toda la que la que tú vayas a seguir descubriendo. Sigue, sé libre, lucha y vive.