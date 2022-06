Para mi padre

De sus recuerdos

Hoy que comercialmente se festeja el Día del Padre hay que recordar que aquí se sigue, a pesar de los que espetan a la cara lo mal que está uno. Otros, tuvieron la bondad de decir te quiero, gracias, aquí estoy para ti, cuenta conmigo. Va para compartir, a los primeros y segundos, estas notas sobre mi padre. Editadas, y, publicadas a lo largo de los años aquí en Lecturas, EL DEBATE (17/Sep/2006, 11/May/2014, 27/Nov/2016, 1/Ene/2020).



En el baúl de viajes y pasados hay dos canciones para recordar la figura paterna: una, del catalán Patxi Andión, Padre; y la otra, del chileno Ángel Parra, El ferroviario. Ambos imbuidos en la cultura de protesta de los sesenta y setenta del siglo pasado. El segundo con la ilusión de Salvador Allende y su utopía revolucionaria truncada por la dictadura pinochetista, donde su tío perdió la vida y a su madre la precipitó al fin. El catalán, bajo el ostracismo y represión del franquismo.



De Ángel Parra



Su canción El ferroviario es una descripción del padre visto desde la distancia, acerca de lo que dejaron sus enseñanzas. Es la imagen del padre cargando con la conciencia de clase y su callada batalla diaria, lejos del heroísmo y elogio. Entonces, se recuerda al nuestro en su cotidiana lucha y trabajo por construir ese techo y paredes que nos protegerían, edificarlos con sus cansancios y resabios de rebelión incomprendida y volcada en pláticas nocturnas.



Luego, vienen a la memoria sus llegadas del trabajo, su lamento de cansancio, pero también el orgullo de saberlo importante y destacando el blanco de su vestimenta, y, hasta con la marcialidad de su uniforme de la Armada de México. Imaginabas que él todo lo podía.

Y es ahí, quizá, donde empezaron límites y se inician a copiar en el inconsciente los resortes que te harán levantarte de cada caída, hasta de los infiernos. Para volver a buscar el paso firme, sin perder tiempo lamiendo heridas. Ahí se levantaron barreras contra el resentimiento para que la caída no fuese más honda, y, sobre todo, levantarte y caminar cuesta arriba para seguir el camino…

Cómo nos ayudó, a sus cuatro hijos, saber que el camino no era hacia atrás, no era más hondo, no pasaba por la venganza. Por eso sus recuerdos nos dejan la fortaleza para curar las heridas de nuestras propias luchas y caídas.



De Patxi Andión



En Padre, Patxi Andión, dibuja a quien lo va construyendo: “Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido”. La lección moral la recibe el catalán con la muestra de la medianía que se quiere republicana, Patxi Andión, dice: “Compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupó en nada ser el primero, eres como el sudor, callado y quieto, y nunca abriste el cajón de tu propio respeto”. Enseñanza que es lo único que deja dormir tranquilo y despertar cada día: “NO ABRIR EL CAJÓN DEL PROPIO RESPETO”.



Nos enseñó a leer, estudiar y pensar en los otros, en que siempre habría la posibilidad de construir una mejor sociedad. Desde que se conoció la canción de Patxi Andión, aquellas tardes y noches tuvieron un retrato: “No quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación -decías-, si no es con todos”.

Párrafos: De sus cartas



En los años de estudio en el extranjero, cada semana llegaba una carta manuscrita de mi padre. En ellas platicaba cómo iban las cosas en casa y el puerto. Siempre llegaron puntuales, más allá de las llamadas. Eran compañeras en la lejanía, en ese viaje a Itaca que siempre alentó y acompañó con esas cartas…

En la canción de Patxi Andión, Carta a mi padre, le escribe cuando ya no está. La primera estrofa, aunque escrita allá por 1983, suena a muy presente en Sinaloa: “Padre, he oído que mañana lloverá, y que quizás por la tarde escampe y que lo del aborto va para largo y que se casa no sé quién, ya divorciado...”.

Luego vienen las cotidianidades, esas que van llenando la vida, lejos de los sueños revolucionarios de juventud. Y, hubiera querido que su pequeña hija charlara con su padre. Igual se sintió con la foto de Riguito viendo el libro que el abuelo Julio le enseñaba, y ya no pudo leerlo con el abuelo Rigoberto. La canción termina recordándolo.

Sabiendo que siempre estará ahí ese recuerdo y esa lucha, su enseñanza y su mensaje de amor: “Ya me despido, supongo que entenderás tú que supiste siempre desandar distancias, cómo me siento al tenerte que contar, en esta carta, cosas de tan poca importancia, Padre, he oído que mañana lloverá”.