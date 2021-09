De temblor

Para mi hermano Rolando

El temblor es una muestra de que el planeta Tierra está activo. Ayer muchos recordaron 1985. Las manifestaciones de las redes sociales, sobre el temblor en la Ciudad de México, sostienen que fue de mayor intensidad que lo reportado por las autoridades. Seguramente cada uno vive un sismo como lo más terrible. La impotencia de sentir que el suelo se mueve, que las paredes de enfrente se caen, que el piso se desvanece. Agarrarse al marco de la puerta para no caer en el piso. Son acciones y sentimientos que hacen al ser humano dimensionar, en ese momento, lo frágil que ES, como uno mismo, frente a la naturaleza. No hay forma de controlar un sismo. La tecnología ha logrado que haya alertas sísmicas. Pero una vez en medio de la calle nada se puede hacer si las paredes comienzan a caer o el suelo se abre.

En ese momento sólo queda pensar como tomar atención para evadir un obstáculo o golpe de un material, precaución para alejarse de zonas de riego y cuidado para ir tomando el camino más seguro. La realidad de alta sismicidad del asentamiento humano en el Valle de México es puntualmente recordado por el planeta. Se continúa luchando por encontrar la forma segura de seguir viviendo ahí, inclusive sigue creciendo la mancha urbana.

DE DESARROLLOS VERTICALES

Ante los huracanes y terremotos, van unas líneas que se publicaron aquí en Lecturas, EL DEBATE, hace casi una década. Son un recordatorio de que la tragedia puede llegar si no es el ser humano mismo el que tenga atención, precaución y cuidado. Porque en su insistencia de vivir en lugares en los que la naturaleza le recuerda su peligro no puede dejar de insistirse, no todo es responsabilidad del Estado, es corresponsabilidad ciudadana, y de cada ciudadano: “La incidencia de los sismos (y huracanes), con el inusual número de réplicas, debe de ser un mensaje claro para que los desarrollos inmobiliarios verticales que ya hay, más los que se están construyendo y o se construirán en las ciudades sinaloenses, tengan la suficiencia técnica para soportar sismos de al menos 8 grados en la escala de Richter. Lo contrario sería estar dejando de lado una realidad que acaba de tocar la puerta apenas hace unos días. Lo que pasó en septiembre de 1985 en el Distrito Federal (Ciudad de México) debe de ser una lección, no puede repetirse una experiencia igual en ninguna ciudad sinaloense. En este sentido los reglamentos de construcción deberán de ser adecuados para asegurar este tipo de especificaciones técnicas.

La fuerza de la naturaleza es lo más impresionante que hay. De ahí surgen todos los mitos y religiones. Ante el estruendo de la tormenta el ser humano ha construido sus necesidades de arroparse en un más allá que lo aleje de esa fuerza que está más allá de su control, ante la cual sólo le queda protegerse en la caverna. Al actual gobierno estatal le ha tocado hacer frente a las consecuencias de las heladas y ahora a una tormenta que se interna tierra adentro. Estas experiencias deben de ser marco para dar seguimiento y profundizar la política global de protección civil y construcción en Sinaloa y en cada municipio” (Lecturas, EL DEBATE, 30/Sep/2012). Casi diez años después, principalmente en Mazatlán las torres en la Avenida del Mar y en las Marinas y en Culiacán son muestra que seguimos, literalmente, enfrentando al planeta y la naturaleza. Cada obra debe de observar las medidas de seguridad. Eso, sí, es función del gobierno de cada ciudad. Para que podamos convivir, seguramente, de frente, al lado y junto al planeta.

PÁRRAFOS: DE PANDEMIA

Otra amenaza a la vida humana es la pandemia covid-19. Además de los fallecimientos por la infección, ha provocado cientos de miles de fallecimientos relacionados con la comorbilidad de enfermedades producto de la obesidad y el sobrepeso. Las cifras son devastadoras en México y Sinaloa. La infección del coronavirus tiene un alto riesgo letal cuando se asocia con obesidad, sobrepeso y las enfermedades que producen estos malestares: diabetes y enfermedades del corazón. Ver los números del medidor de presión arterial subir es algo que en sí mismo produce estrés. Igual que los del aparato que mide la glucosa. La solución es llegar a casa, dejar las cosas del trabajo e irse a caminar 20 minutos de ida y 20 de vuelta. Luego, se puede ir avanzando. Mi hermano Rolando, ya lleva varios maratones alrededor del planeta. Y empezó así, caminando 20 minutos de ida y 20 de vuelta. Y él fue el único de los cuatro que volvió a vivir, ayer, como lo vivimos él y yo el 19 de septiembre de 1985, el temblor en la Ciudad de México. Y ayer todo bien. Igual que cuando se infectó de covid-19, todo bien, porque ahora es un maratonista activo. Y, por supuesto, ya vacunado.