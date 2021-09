De tiempo y trascendencia

El recuento del paso del tiempo es un ejercicio de nostalgia. El pronóstico de lo que sigue es un ejercicio temerario. En la perspectiva de Nietzsche lo que ES lo determina la inmanencia, no la trascendencia. El aquí y ahora. En el terreno de lo personal las redes sociales y la posibilidad de capturar una imagen con el celular hacen que lo que ES deje de estar, y, se ocupa el ser para saciar la necesidad de registrar y “publicar”-hacer público a los otros el momento.

En la playa un par de personas con evidente obesidad se mojan en la orilla con el ir y venir de las olas, haciendo figuras con sus cuerpos y sus extremidades. Una tercera persona, con más obesidad aún, les toma fotos. Las dos personas no están viendo el atardecer, el horizonte marino. No, están volteando a la cámara haciendo muecas y el otro capturando esos gestos. En esta pandemia del covid-19, los tres pudieran estar corriendo en la arena, caminando al menos, pues es evidente que no saben nadar, para buscar alejar la obesidad de sus cuerpos. Una infección de covid-19 puede ser mortal para ellos tres, sobre todo si a la obesidad estuviera asociada otra enfermedad cardiaca o diabetes.

Ver el sol, el mar, la arena es el momento, el aquí y ahora. Sentir la fuerza de las olas hace tener consciencia del lugar en el planeta. Eso es la inmanencia. Buscar que los otros te reconozcan en sus celulares, busca un más allá que ese momento. La libertad hace que cada uno decida qué hacer con su tiempo. Vaya la invitación a vivir el momento. Los otros están ocupados en otro lado y otras cosas.

DE POLÍTICA Y TRASCENDENCIA

En otras actividades del ser humano la trascendencia es fundamental. Analicemos por hoy la política. En la acción política la trascendencia es lo más importante. Una de las herramientas fundamentales de esta es la planeación. En el ámbito presupuestal y de programas. Un candidato logra el voto porque presenta su acción futura. No es sólo el caminar todo el día saludando. Es que con las personas que habla transmita que puede hacer algo diferente mañana. Por ejemplo, otra actividad humana, en la acción económica sino hay un proyecto de inversión es altamente probable que una empresa fracase. La cantidad a invertir por segmentos de la operación económica son fundamentales para lograr la utilidad en un negocio.

En las diversas actividades de la política se tiene un objetivo posterior en el tiempo. Una persona decide hacer política y se asume parte de un grupo, partido o movimiento. Ese colectivo tiene un objetivo. No es inmanente. Vaya, incluso los movimientos libertarios tienen una agenda que compromete el ahora por el fin. Dice la frase clásica de Napoleón Bonaparte en sus comentarios a libro de Nicolás Maquiavelo, “El Príncipe”: El fin justifica los medios. Ahí está precisamente dibujado el carácter trascendente de la acción política. Cada uno decide cuál es su fin, y cada uno, define hasta dónde está dispuesto a trabajar y sacrificar para llegar a ese fin.

PÁRRAFOS: DEL CAMINO

En el trayecto cada uno determina vivir esa lucha cómo mejor puede. Es importante diferenciar el trabajo de la acción política. En el trabajo hay un fin: el salario. En la política el fin es el poder. La determinación del “qué hacer”, una vez que se logra el poder, es lo que hace la diferencia en los políticos. A diferencia de los que andan publicando en las redes sus fotos en la playa, los políticos presentan su oferta a los ciudadanos para conseguir su voto. Y una vez que uno logra la mayoría tiene tres tareas para el siguiente momento: nombrar su equipo de gobierno, hacer su presupuesto y hacer su plan de gobierno (ley de planeación). Pensar que andar repartiendo tiempo para tomarse fotos en la calle con los otros los lleva a ningún lado, es rebajarse a lo que hacen personas en la playa mirando un celular en lugar del mirar al mar, al planeta. No. La función del funcionario electo es ser responsable de su equipo, ejecutar el presupuesto y cumplir el plan de gobierno. Eso hará que su labor trascienda en el tiempo. Es en el camino del tiempo que cada uno de los que deciden hacer acción política logra observar que se consoliden, o no, sus planes diseñados y las acciones hechas con los presupuestos elaborados y ejercidos. Lo demás, toca a los órganos fiscalizadores del Poder Legislativo, también, en un momento posterior.