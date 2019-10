De turismo y cruceros

Un amigo hotelero en una ocasión comentó: “Nunca debe ir una noticia sobre seguridad junto a una de turismo. Es irracional económicamente”. En esta ocasión revisemos dos notas que hace ver un optimista futuro para la actividad turística de Sinaloa, con énfasis en Mazatlán. EL DEBATE publicó el viernes pasado: “Disney Cruise incrementará de 4 a 30 sus arribos a Sinaloa”. En la nota el secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Óscar Pérez Barros, explica que “la naviera Disney Cruise Line, aumentará sus llegadas a los puertos de Sinaloa, pasando de 4 que tuvo este año, a 30 para el 2021”. Esto tiene una connotación muy positiva, pues quienes conocen la industria naviera saben que la programación de rutas se hace con años de anterioridad. Por esta razón, que Disney anuncie un incremento dos años antes, significa que la empresa ya considera a los destinos sinaloenses rentables para este segmento de turismo. Habrá, en un primer momento, en el aumento de arribos, en 750%, una importancia en la derrama económica de los cruceros para la economía local.

El mismo Secretario Pérez Barros declaró el miércoles a EL DEBATE: “Regresan los Cruceros Carnival y Royal Caribbean a Mazatlán en 2021”. Es decir, las dos compañías que faltaban de reincorporar sus arribos a este puerto sinaloense, desde la interrupción en 2008, vuelven en 2021.

Y, hay el anuncio de un aumento de Disney. Sin duda son noticias de aliento y certidumbre para la actividad económica local. Por otro lado, cada turista que se baja de un barco, potencialmente, se puede volver un posible visitante vía área. Por lo cual, ese aumento de flujo de turistas puede ser un potencial incremento en la demanda de bienes raíces y tiempos compartidos localmente. Estas dos noticias, en la estructura económica de la industria del crucero, son de gran aliento para la actividad económica de Sinaloa en general y de Mazatlán en particular. Socialmente, como bien lo identifica EL DEBATE, servirá para mejorar la economía de muchos de los que leen este diario, pues tendrán mejoras en sus ingresos. Y eso lo saben todos los prestadores de servicios turísticos en dónde, como dijo José Alfredo Jiménez, “hasta un pobre se siente millonario”.

DE NO ALUMNOS E INSISTIR

El viernes fue un día triste. Los alumnos decidieron no ir a clases. Y los dos que se aparecieron fueron a decir que no habían leído. Se platicó con ellos. Se les insistió en la necesidad de leer. En su deseo de tener dinero. De la posibilidad de adquirirlo sí podían lograr tener un conocimiento y manejo hablado, leído y escrito de su idioma. Se insistió en la necesidad de que no dejaran de luchar por leer. Que no se dieran por rendidos. Que el profesor, todas las clases estaría ahí. Ellos estuvieron atentos a la recopilación de los textos que no leyeron, de esa sesión y las dos anteriores que no hubo clases. Además, de que el calendario de lecturas se interrumpía el viernes próximo porque estaba, desde agosto, programado que el 1° de noviembre no habría clases. No se puede dejar de luchar. Se les repitió que ellos podían ser mañana los profesores de Riguito, el más pequeño. Incluso pasó al salón y les dijo que él ya había leído su libro de ese día, por eso podía andar jugando en el jardín de la Universidad. Los dos alumnos rieron, y se les reiteró su compromiso con ese niño y los otros que en unos años pueden ser, quizá, sólo quizá, sus alumnos. No debe dejarse de luchar, de insistir, con cada joven que se pueda, en estimularlos para que lean.

PÁRRAFOS: DE PRESUPUESTO 2020

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ya está en la Cámara de Diputados. El artículo 74 constitucional establece que “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:…”

En su fracción IV a la letra dice: “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo…”. Es decir, es facultad exclusiva de los diputados federales aprobar lo que gastará el gobierno federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico explica esto de manera detallada: “El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina Gasto Público.

La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad”. Es decir, el gobierno presenta cuanto y en que va a gastar y los diputados analizan, discuten, en su caso modifican, y, aprueban ese proyecto del gobierno federal. Es la mayoría de la Cámara la que le aprueba al presidente de la República lo que va a gastar y en qué. Esa es la división de poderes en un régimen democrático. En las próximas entregas se hará un análisis de las variaciones en los diversos renglones del presupuesto de egresos para el 2020, entregado por el Secretario de Hacienda a los diputados federales.

lecturas_eldebate@yahoo.com