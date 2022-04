De un conflicto bélico

audima

Rusia invadió con tropas militares Ucrania. Las razón manifestada está en la decisión de Rusia de impedir que Ucrania entre a la OTAN (“La Organización del Tratado del Atlántico Norte (en inglés, North Atlantic Treaty Organization, NATO; en francés, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN), también conocida como la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa”: Wikipedia).

De negativa de la OTAN

A principios del pasado mes de marzo se dio esta nota de Euronews: “La Alianza Atlántica reitera su negativa a entrar en la guerra y a cerrar el cielo de Ucrania ante el posible riesgo de escalada: La OTAN no cerrará el cielo de Ucrania y no quiere entrar en la guerra. Así lo han reiterado los ministros de Exteriores de la Alianza y de Suecia y Finlandia. Aun así, han recordado que están preparados para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Por ahora la OTAN seguirá enviando armas, pero desoye las demandas del presidente Volodimir Zelenski o el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, para implicarse más. El Secretario General de la Alianza Atlántica (OTAN), el noruego Jens Stoltenberg, ha explicado los motivos: “Hemos dejado en claro que no vamos a entrar en Ucrania ni por tierra ni por los espacios aéreos ucranianos. Y, por supuesto, la única forma de implementar una zona de exclusión aérea es enviar aviones de la OTAN, aviones de combate al espacio aéreo ucraniano. Y luego imponer esa zona de exclusión aérea derribando aviones rusos. Nuestro análisis es que entendemos la desesperación, pero también creemos que si lo hiciéramos acabaríamos con algo que terminaría en unauna guerra en toda regla en Europa que involucraría a muchos más países”, declaró Stoltenberg” (Euronews, 4/Mar/2022, se puede ver en el ink: https://www.youtube.com/watch?v=3znUVea42XE).

Incluso, para el 24 de marzo pasado, la OTAN extendió el mandato como Secretario General del noruego Stoltenberg, acababa este 1° de octubre y fue extendido al 30 de septiembre de 2023. Esta pequeña radiografía de un conflicto bélico en las puerta de Europa, puede dar una idea de cómo las relaciones bilaterales de dos países pueden afectar no sólo a esas dos naciones, sino al mundo entero. A la base de este conflicto bélico están las razones económicas de Rusia. Bien decía James Carville: “It’s the economic stupuid” (Es la economía estúpido). Afortunadamente para el mundo contemporáneo cada vez se ve más cerca una probable solución al conflicto bélico y, seguramente irá de la mano de las resoluciones económicas correspondientes, para Rusia y las naciones de la OTAN.

De reforma eléctrica en México

En los próximos días se conocerá el derrotero que seguirá la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo Cámara de origen la de Diputados. Las posiciones de las fracciones legislativas se han ido manifestando a favor y en contra. El jueves pasado el Presidente de México recibió al embajador de los USA en México, Ken Salazar y al enviado especial presidencial para el Clima de los USA, John Kerry. En ese encuentro los representantes de los USA reiteraron las preocupaciones de la administración del Presidente Joe Biden sobre los cambios en la política energética de México impulsada por el Presidente López Obrador (Aristegui Noticias, 1/Abr/2022). El hecho de la recepción presidencial a un enviado del Presidente de los USA, encargado de los temas del Clima, es un elemento que muestra la importancia que ven en el país vecino en la iniciativa presidencial de reforma eléctrica.

Al día siguiente de la visita al Presidente López Obrador, la Embajada de Estados Unidos en México alertó en un comunicado: “El enviado especial de la Presidencia para el Clima John Kerry y el Embajador Salazar se reúnen con el Presidente López Obrador: Durante su visita, el Secretario Kerry y el Embajador Salazar reiteraron las importantes preocupaciones que Estados Unidos ha planteado sobre los cambios en la política energética de México, tanto la enmienda constitucional propuesta como los cambios a la Ley de la Industria de Energía Eléctrica, incluida la posible violación de las obligaciones fundamentales del T-MEC, colocando miles de millones de dólares de inversión potencial en México en riesgo, y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero” (Comunicado de la Embajada de USA en México, 1/Abr/2022, puede leerse completo en inglés: https://mx.usembassy.gov/special-presidential-envoy-for-climate-john-kerry-and-ambassador-salazar-meet-with-president-lopez-obrador/ ).

Párrafos: De riesgo económico

Como se puede observar, el gobierno de los USA está declarando que la reforma eléctrica puede ser contraproducente a la lucha contra el cambio climático en el planeta. Y, además, subraya que puede haber riesgos para miles de millones de dólares de inversión de empresas de los USA. La razón política primero, para en segundo término trazar el factor económico. La globalidad es una realidad. Al Congreso de México de votar la reforma eléctrica del Ejecutivo federal de México. A seguir analizando, inclusive posibles reacciones, más agresivas, de los USA. Ahí está la enseñanza de James Carville.