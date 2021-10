De un equipo de gobierno

El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, recibió el voto de más de seiscientos mil ciudadanos sinaloenses. Fue el candidato más votado. Por esa razón la autoridad electoral le dio la constancia de mayoría como el candidato a gobernador ganador. Es su responsabilidad, y sólo SUYA, la conformación de su gabinete. Cualquier determinación que tome será legítima porque el voto de la mayoría lo eligió para gobernar Sinaloa por los próximos seis años. Los demás actores políticos de su partido, de otros aliados políticos o la oposición, sólo podrán observar que rinda cuentas al Congreso y no viole la ley.

Luego, en tres años, vendrá la elección local de los alcaldes y diputados locales, concurrentes con la elección federal de presidente y legisladores a las dos cámaras del Congreso de la Unión. Entonces, vendrá un primer ejercicio democrático de rendición de cuentas. Pero entre el próximo 31 de octubre, o 1° de noviembre, hará público su equipo el gobernador electo. Entonces, se conocerá con que mujeres y hombres se acompañará para gobernar Sinaloa al inicio de sus seis años de mandato.

DE LA LUNA Y EL SOL

Al llegar la tarde, en medio del mar. Junto con Riguito, el más pequeño, logramos ver juntos al sol y la luna. Oírlo despedir al sol mientras sube las olas. Luego, verlo bajar olas, ya de dos pies y medio, parado en su tabla de siete pies. Voltear a la luna y saludarla, alcanzar a girarse para ver el sol cuando salta de la tabla para caer al mar. Son segundos surfeando y en el aire que estoy seguro le quedará para siempre. Van dos recuerdos de cuándo llegó a nuestra vida y que apenas, cinco años y nueve meses, ya él solo ve la luna mientras surfea y al sol cuando salta al aire para clavarse en el mar.

DE “MY DARLING YOUNG ONE”

“Al final, Bob Dylan ha sido una compañía. Cada uno se queda con las partes del autor que le gustan. En alguna ocasión leí que a él no le agradaba que le pidieran sus viejas canciones, y, menos en el arreglo original. El único instrumento musical que llegue a más o menos hacer que sonara fue una armónica que me trajo, también de Tucson, mi madre junto con dos libros de acordes de las canciones de Bob Dylan cuando todavía no me iba de Mazatlán. Ahora, ya a la mitad de los cincuenta, después de que Riguito tuvo dos meses, algunas noches dejo de lado a Mozart en su móvil, lo cargo y le pongo, en el Iphone o Tablet, la canción “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”. Se la voy traduciendo. Miró por la ventana a la luna y me imagino todos los caminos que andaremos juntos, y los que él andará ya sin mí a su lado. Lo mantengo cargando hasta que se queda dormido y lo recuesto en su cuna. Ahora, sabrá, en unos años, que oía los versos de un Premio Nobel de Literatura desde su más tierna infancia. Total, él es “my darling young one”, y con sus ojos negros, él a sus apenas ocho meses, ya vio el azul del mar, en Mazatlán y Veracruz, así como, el azul cielo cuando volando atravesó prácticamente todo su país. Ya oiremos junto con Santiago a Bob Dylan, viendo el azul del cielo y del mar cuando viajemos los tres a surfear y velear por las costas del Océano Pacífico” (16/Oct/2016).

PÁRRAFOS: DE DOS HERMANOS

“En una ocasión mi hermano Renato, a un análisis que buscaba explicar una acción política, me dijo pragmáticamente: “Carnal, no especules tanto, pudo sólo ser ocurrencia y casualidad”. En otra, a mi hermana Xóchitl le describía el sentimiento existencial, en el sentido de Spinoza, al surfear una ola en un atardecer de octubre. Le relataba que poder ver el sol en el crepúsculo llegando al mar y la luna saliendo por encima del malecón, y, al saltar de la tabla, sentir que en ese par de segundos estaba siendo uno solo con el planeta y la luna dando vueltas alrededor del sol y en conjunto con el sistema solar, expandiendo en el universo. Me detuvo en mi descripción, para decirme cariñosamente: “Carnal, sólo disfruta la surfeada, no elucubres tanto”. En fin, es sólo análisis para buscar descripciones de la realidad en este espacio público” (4/Sep/2016).