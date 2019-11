De un feminicidio en Sonora

Desde el viernes pasado, EL DEBATE reportó el asesinato de la doctora Raquel Padilla Ramos. Profesor Investigador Titular “C” en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora. Publicó 15 libros, 8 antologías y 7 de investigación. También publicó varias decenas de artículos científicos y de divulgación e incontables conferencias. Era Doctora en Estudios Mesoamericanos, por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Hamburgo (Alemania). Una de las voces más calificadas en el estudio de la historia del pueblo yaqui, tanto en Sonora como de sus migraciones obligadas a la península de Yucatán. Estaba en la cima de su producción científica. Tenía ya una antigüedad de 27 años como profesora del INAH. El jueves en la tarde a donde moraba en El Sauz de Ures, comunidad a 70 kilómetros de Hermosillo fue asesinada por su compañero, Juan Armando Rodríguez Castro. El reportero de EL DEBATE, Raúl Durán, reporta, copiando de una nota de La Jornada, que fue asesinada por “su pareja sentimental”. De verdad alguien puede considerar que es parejo y el otro te mata a navajazos.

Es un feminicidio. No es un duelo parejo entre una mujer, la vida dedicada a la academia y de más baja estatura, y un hombre que la acuchilló hasta la muerte. Raquel Padilla procreó tres hijos: Raquel y Alfonsina Torúa Padilla y Emiliano Sánchez Padilla. Con el último hombre que decidió compartir su lecho la mató cortándole el cuello. En dónde está lo parejo de un hombre que no respeta a otro ser humano que tiene tres hijos y da su vida y lucha por otros mexicanos, de los más desfavorecidos de nuestro país. Busqué en diversos sitios de internet y no pude encontrar un sólo libro o artículo publicado por el asesino. En dónde puede haber algo de parejo con una persona que publica cientos de ensayos, conferencias, libros y uno que no aparece una sólo línea publicada por él.

Del asesino y su perfil público

En el Facebook del asesino de Raquel, el pobre tipo tiene videos y fotos de ella apenas el 6 de noviembre de este año, tres días antes de cortarle el cuello con una navaja. Eso sí, ese hombre alto, fornido, bigotón, con sombrero muy sonorense, en su foto de perfil, está con su madre. En otras más posa al lado de su mamita como si fuese un niño grandote, mal encarado, con su bigote de “macho, macho, men”. Pero su foto principal, antes de que lo detuvieran con la sangre de Raquel en las manos, es con su mami. No con la mujer que compartía sentimientos y, supuestamente, placer. Seguramente, cualquier psicoanalista podría explicar que es un reprimido de su preferencia sexual y que lo único que realmente desea es a su madre. Amable lector, es difícil no hacer referencia al capítulo 52, del tomo 1, de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. Le queda ni mandado a hacer el sustantivo que usa ahí Don Quijote con el cabrero.

De una crónica de género

En un blog, “Los protagonistas periodismo con perspectiva de género”, Michelle Riviera, una periodista de Sonora, escribe esta crónica sobre el asesinato de Raquel. Hecha arriba la explicación del error semántico sobre “pareja”, permítanme, amables lectores, compartirla:

“Raquel era una destacada investigadora social y una historiadora altamente productiva pero también una activista y luchadora social que en todas sus facetas se distinguió por su trabajo con los yaquis, a favor de ellos y con ellos. Y tal fue su vehemencia por la etnia que allí se enamoró de quien terminaría siendo su asesino. La muerte de Raquel Padilla está siendo investigada como feminicidio. Un feminicidio como lo son todos: brutal, artero, despiadado, a manos de quien empuñando un arma “blanca” decidió teñirla de rojo con la sangre de la mujer a la que supuestamente amaba. Juan Armando “N” como lo citan por prescripción jurídica los periódicos, pero su “Juanón”, para Raquel, ya está detenido. Fue hallado en la misma escena del crimen, la misma tarde, quizás digiriendo su hazaña. La degolló. Sabía lo que hacía, no la hirió en un brazo o en el abdomen o por accidente en el fragor de una pelea. No, el arma “blanca” la usó en su cuello. Un cuello que seguramente muchas veces besó. El cuello de “su Raquelona” como le decía a veces. Como todas las paradojas, ésta es tan difícil de entender, como al mismo tiempo tan fácil: un hombre yaqui del que Raquel se enamoró en alguno de sus múltiples trabajos de investigación social que realizó a favor de la etnia de sus amores, y por quien lo habría dejado todo, terminó con su vida”.

Párrafos: De ninguna paradoja

Shakespeare ya describió como por los celos del moro Otelo asesino a la noble veneciana Desdémona. Las raíces culturales musulmanas de Otelo no justifican que la haya asesinado por celos. Otelo cometió un feminicidio. No era parejo, era un soldado experto en el manejo de las armas, y ella era una mujer educada para el servicio de su esposo. No tenía las artes de guerra, ni la fortaleza de un soldado. El feminicidio de Raquel Padilla Ramos es una negación de la democracia mexicana. Es una negación de la equidad de género. Es un despropósito de la cultura de nuestros pueblos ancestrales. Es la violación a los derechos humanos de las mujeres. Nunca se debe de permitir eso. Nunca se debe de dejar de insistir: todos somos iguales, hombres y mujeres, todos.