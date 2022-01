De un hipótesis de control

audima

Los números oficiales, de la Secretaria de Salud del gobierno del estado, describen una realidad en dónde la pandemia covid-19 está en un “descontrol” en Sinaloa. Como se publicó aquí el miércoles pasado, el 20 de diciembre pasado había 207 pacientes activos, el día de ayer 3,371. Esto representa quince veces más, es decir, 1,529% de aumento entre el inicio del periodo vacacional y el 8 de enero.

Hay tres elementos que deben subrayarse para hacer un análisis de estos datos: El primero es que hay una cuarta ola de contagios de covid-19 en Sinaloa, como en todo el planeta. En segundo lugar, a pesar del aumento exponencial en 20 días, la disponibilidad de camas hospitalarias se mantiene en 95%. En tercer lugar, está el número total de defunciones reportadas como causa del covid-19, desde el mismo 20 de diciembre hasta ayer se reporta por la Secretaria de Salud un incremento del 1%, pasando de 9,038 a 9,128; además, en este caso las defunciones en su mayoría presentaban comorbilidades. El pasado viernes, Miltón Rojo presenta unas gráficas con las series de los principales indicadores de la pandemia en Sinaloa, vale la pena revisarlas (en portal de noticias, Los Noticieristas) para observar gráficamente los datos aquí descritos.

Los tres elementos reseñados arriba describen un escenario de la pandemia, en Sinaloa, dónde la letalidad y la gravedad de los pacientes activos no han llegado al hospital. Esto puede ser un elemento que debe analizarse más a detalle. La clasificación que permiten estos datos es que la variante que ha desatado la cuarta ola, ómicron, no presenta cuadros de alta peligrosidad o letalidad. Por otro lado, la vacunación avanza incluso en el refuerzo con la tercera dosis, para personal del sector de salud, para el personal del sector educativo y ya para adultos mayores de 40 años. Además, que ya se está vacunando hasta jóvenes mayores de 14 años. La inmunidad del esfuerzo de vacunación más los anticuerpos que podrán dejar en las personas infectadas, con baja intensidad en sintomatología en la cuarta ola, pueden ser elementos que pudieran explicar la posibilidad de ver la luz al final del túnel. Es temprano aún. Sin duda. Habrá que esperar a los diagnósticos de los epidemiólogos, pero las estadísticas y la clasificación de la información permiten exponer esa hipótesis para explicar el futuro de un control de la pandemia.

DE CONGRESO DE SINALOA Y CONTAGIOS

El órgano legislativo local tiene una representación proporcional a los habitantes de Sinaloa. Cada distrito representa una veinticuatroava parte de los habitantes del estado. Así se hizo la distritación. Por eso hay municipios que tienen actualmente varios distritos electorales, como Culiacán, Mazatlán, Ahome y Mazatlán, por ejemplo. En el caso de los legisladores que resultaron contagiados de covid-19 durante las vacaciones decembrinas, de acuerdo a la nota publicada en EL DEBATE, hasta el miércoles 5 de enero había cinco diputados del Congreso del Estado que dieron positivo a covid-19. Es decir, de 40 había a esa fecha un 12.5% de casos activos. Como se puede observar es representativa hasta en términos de la pandemia. Afortunadamente, las sesiones se han llevado acabo virtualmente, lo que demuestra que la afectación del contagio no ha ocasionado gravedad en los diputados locales hasta la fecha, lo que apoya la comprobación de la hipótesis arriba reseñada. Es de esperarse que los legisladores locales sigan bien de salud y con un contagio con síntomas leves.

PÁRRAFOS: DE 2024

Ya estamos en el primer mes del 2022, es la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay más. Su gestión como presidente de los mexicanos acaba el 30 de noviembre de 2024. Punto. En ese sentido, desde el arranque del 2021 han empezado los rumores y los movimientos de la acción política para perfilar a los eventuales aspirantes a suceder al presidente López Obrador. Por un lado, dentro del partido en que milita el presidente, Morena. Por el otro lado, los diversos partidos de oposición también comienzan a mencionar a sus prospectos a aspirantes a la candidatura presidencial. Es aún prematuro, sin duda. Pero la acción política no se detiene. Y poco a poco se irán perfilando los actores, con más o menos probabilidades, de ser nominados candidatos presidenciales. Después, vendrán las encuestas de preferencias electorales. En Sinaloa se elegirán en la elección federal, senadores y diputados federales al Congreso de la Unión. Mientras que en la elección local, se elegirán alcaldes y diputados locales. Falta, pero no por eso dejan de haber señales, acciones políticas y hasta actitudes que muestran que los actores ya están en plena acción política. A seguir analizando.