De un pájaro carpintero

Muy temprano en la mañana, aún sigue el sueño. Y de repente, un sonido retumba y despierta. Parece que están picando la pared junto a la almohada y el techo. Retumba la cabeza. Al día siguiente, de nuevo, un ruido terrible. Sales al balcón y nada. En la plática un amigo comenta es un pájaro carpintero que confundía la antena del servicio de televisión con un árbol. Se sube a la azotea, y en efecto, un pájaro carpintero picoteó la antena como si fuera un árbol. Inmediatamente se recordó la canción de Leonard Cohen, “Bird on a wire” y de una entrega de Lecturas (01/02/2004). Cohen ya no está en el planeta. Van estas líneas como un homenaje al poeta canadiense que se fue en 2016.

DE AMABILIDAD Y HONESTIDAD

Leonard Cohen fue un poeta canadiense, sus poemas y canciones marcaron la música popular contemporánea. Entre las más conocidas está Bird on the wire (Cómo un pájaro en el alambre), publicada en el disco Songs from a room (Canciones desde un cuarto) en 1969. Habla de cosas que vemos y sentimos todos los días y de otras que desearíamos observar más seguido: ambición, honestidad, amabilidad y humildad.

Cohen ha comentado que esta canción la escribió estando en una isla en Grecia, poco después de que pusieran los postes de la electricidad en la isla y un alambre quedara justo frente a su ventana.

Esto lo disturbó por mucho tiempo, pues le obstruía una bella vista. Entonces, relata Cohen, una mañana vio un pájaro parado en el alambre, y el pájaro le hizo ver todo bajo una nueva óptica: para el pájaro no había diferencia entre el alambre y la rama de un almendro. De repente, dice el cantautor, los alambres se volvieron hermosos para mí.

La primera estrofa de la canción dice: "Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I, If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I, If I have been untrue, I hope you know it was never to you". (Como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera de ser libre. Como un gusano en un anzuelo, como un caballero de un viejo libro, he guardado todos mis listones para ti. Si yo no he sido amable, espero que tú puedas dejarlo de lado. Si yo no he sido honesto, espero que tú sepas que nunca deje de serlo contigo).

La historia de amor para Cohen es como para Sthendal, la cristalización. Es la rama que se transforma en un conjunto de cristales en la mina de sal. Para Cohen, desde la percepción del pájaro, como de quien ama, el alambre eléctrico sirve y pasa a ser como la rama de un almendro, igual que el ser amado deja de lado sus defectos para convertirse en el ser amado y perfecto, cristalizado. Pero Cohen contemporiza, voltea a la catarsis dionisiaca en el borracho dando una serenata nocturna, para expresar su libertad. Y se describe completamente atrapado en el anzuelo del consumismo, de la demanda de obligaciones sociales y morales.

Pero también quiere verse como un Quijote, de un viejo libro de caballería, que guarda todas sus prendas para su Dulcinea. Y como en toda historia de amor, viene el recordar el dolor producido a la amada y dejar implícito lo inevitable: amabilidad y honestidad. Más no hay perdón. Es tan sólo la petición de que si no fui amable, bórralo, déjalo ir, que no cuente, que pase como el agua corriente de un río. Es la seguridad de que contigo siempre fui verdadero, honesto, y que hubo espacio ni mención a la mentira.

DE HUMILDAD Y AMBICIÓN

La segunda estrofa dice: "Like a baby, stillborn. Like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, 'You must not ask for so much'. And a pretty woman leaning in her darkened door. She cried to me, 'Hey, why not ask for more?'" (Como un bebé muerto, como una bestia con su cuerno, he lastimado a todos los que se han acercado a mí. Pero juro, por esta canción y por todo lo que he hecho mal, yo te compensaré todo a ti. Vi a un mendigo inclinarse en su muleta de madera, él me dijo, “Usted no debe pedir tanto”. Y una mujer bonita que se inclinaba en su negra puerta, ella me gritó, “Hey, ¿por qué no pedir más?”).

Es el retrato del sufrimiento por la acción inconsciente. Lo que toca se vuelve una herida, rasga a quien quiere acariciar, rompe y ofende a quien se acerca a ayudar. Es la prepotencia ciega y grosera, es la angustia, el temor a lo desconocido. Mejor la muerte, a esa imagen que hace sentir la paranoia, que no permite ver el interior. Pero viene la respuesta en forma de consigna, de promesa, de juramento a la amada: te voy a satisfacer, te voy a restituir, a reconfortar, todo para ti.

Y en eso estás, cuando te vuelve a asaltar la lucha entre la humildad y la ambición. Ese eterno conflicto que viene precisamente desde el origen, desde el inicio, desde el grito que dio inicio a la separación y a la vida; aquí hago la referencia al grito de Octavio Paz en “El laberinto de la Soledad”, capítulo III. Todos santos, día de muertos. La humildad para aceptar a quien se acerque sin lastimarlo, sin sentir que se invade nuestra soledad, nuestra matriz original. La ambición que nos ciega y se vuelve insaciable, como la de un animal, como la de la bestia herida de tanto herir.

La dialéctica entre la ambición y la humildad, eterno retorno a nosotros mismos y al origen; de nuevo otra referencia a Paz y la dialéctica, tratada en el capítulo citado.

Termina la canción de Cohen retomado los primeros versos de la primera estrofa: “Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free" (Oh! Como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera de ser libre).

PÁRRAFOS: DE LIBERTAD

El recuento final: la búsqueda de la libertad es el legado. La razón última. Lo que permitirá ver al alambre como un árbol. Ahí está ya, nada va a detener al alambre, al progreso. Es parte de la realidad, aun cuando no sea parte de la naturaleza, es parte de ti y de tu entorno. Frente a eso, no queda más que volver a la honestidad, la amabilidad, la humildad y la ambición. Cuatro puntos cardinales que vienen definiendo el propio devenir. Y al final, todo lo vas a compensar a la amada, como un Quijote que guarda todos sus listones para su Dulcinea. No queda más que la esperanza y la ilusión que ella estará ahí, porque has luchado, intentado a tu manera, ser libre, y sólo en la libertad podrá ella estar contigo. Sólo en la libertad será realidad el caballero y ella podrá ver los listones que él ha guardado para compensarla, en todo, a ella. Sin libertad sólo existe la muerte, la bestia que destroza, la angustia haciendo pedazos a todo y a quien se acerca. Por eso el grito que insiste: He intentado ser libre, para cuando venga la amada y pueda compensarla en todo.

