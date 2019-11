De un poema

En medio de la vorágine cotidiana. Resta un solo recuerdo. El de los seres amados para siempre. Uno de ellos, el más chico, es Riguito. En esta ocasión, va un poema escrito para él en una noche de luna. Los dos salimos a verla antes ir a dormir. Se escribió en francés, permítanme la licencia de compartirlo en su versión original:

LA LUNE RESTERA TOUJOURS

Rigoberto Ocampo Alcántar – 24 Oct. 2017

Pendant que le soleil couche,

Tu es sur mes épaules à regarder

D’un côté, les derniers rayons du soleil,

Et, de l’autre, la lune qui monte.

Ta petit main signale la lune

Et de ta petite bouche, à peine dentée,

Est révélé un tout petit cri,

Qui dit : ai tá, ai tá.

Mon petit, my darling young one,

Toujours, rappel toujours,

La lune et le soleil seront avec toi,

Et toujours, avec eux, je serai avec toi.

Tu n’auras jamais besoin, de rien d'autre,

Pour jouir la vie, pour sentir la joie de vivre,

Car la lune et le soleil seront avec toi,

Et avec eux je serai, toujours, avec toi.

Dans ta solitude la lune sera avec toi,

Et moi avec elle.

Mon petit, my darling young one,

Jamais tu ne resteras seul,

Même dans la plus noir de tes nuits,

Rappel toi,

Que la lune nous avons tous deux découvert ensemble,

Et toi, mon petit, my darling young one,

L’as signalée avec un cri : ai tá, ai tá.

Jamais, tu auras besoin de quoi que ce soit,

Pour jouir la vie, pour sentir la joie de vivre,

Car la lune restera toujours avec toi,

Et moi, toujours, resterai avec toi et la lune.

La lune restera toujours, pour tous les deux : ai tá, ai tái,

Pour toujours, mon petit, my darling young one.

Párrafos: De traducción al español

Va una traducción, amables lectores, al español:

LA LUNA ESTARÁ SIEMPRE

Rigoberto Ocampo Alcántar – 24 Oct. 2017

Mientras que el sol llega al crepúsculo,

Tú estás sobre mis hombros mirándolo,

De un lado, los últimos rayos del sol,

Y, del otro, la luna que sube.

Tu pequeña mano señala la luna

Y de tu pequeña boca, apenas dentada,

Sale un pequeñito grito,

Que dice: ai tá, ai tá

Mi pequeño, my darlin young one,

Siempre, recuerda siempre

La luna y el sol estarán contigo,

Y siempre, con ellos, yo estaré contigo.

Tú no tendrás jamás necesidad, de nada más,

Para gozar la vida, para sentir el alegría de vivir,

Porque la luna y el sol estarán contigo,

Y con ellos yo estaré, siempre, contigo.

En tu soledad la luna estará contigo,

Y yo con ella.

Mi pequeño, my darling young one,

Nunca tú vas a estar solo,

Incluso, en la más negra de tus noches,

Recuerda,

Que la luna nosotros la descubrimos, los dos juntos,

Y tú, mi pequeño, my darling young one,

La has señalado con un grito: ai tá, ai tá.

Jamás, tú tendrás necesidad de ninguna cosa, lo que sea,

Para gozar la vida, para sentir la alegría de vivir,

Porque la luna estará siempre contigo,

Y yo, siempre, estaré contigo y la luna.

La luna estará siempre, para nosotros dos: ai tá, ai tái,

Para siempre, mi pequeño, my darling young one.