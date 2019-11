De una disculpa y explicación

El miércoles pasado, conmocionado por la muerte del infante Guillermo N., dediqué mi editorial en EL DEBATE a esa tragedia. Desafortunadamente, un grupo de mujeres y periodistas leyeron mi escrito como una agresión a las mujeres. En múltiples entregas, en este espacio y otros más, me he centrado en defender la equidad de género, denunciar la atención que el Estado debe tener con los feminicidios. He insistido en los últimos años en que ese flagelo social debe ser prioridad en el ejercicio de la persecución de la seguridad pública como fundamento del Estado mexicano. Apenas el pasado 10 de noviembre aproveché este espacio para denunciar y llamar la atención sobre el asesinato de la antropóloga Raquel Padilla Ramos en Sonora.

Nada de esto, ni los otros escritos, permiten que con mis adjetivos haya ofendido a una mujer. La pena por la muerte de ese infante me convulsionó. Seguiré insistiendo en la necesidad de que las madres que conservan la custodia y guarda de sus hijos los cuiden y prioricen su seguridad por sobre toda otra cosa. Igual, debo reconocer que está pendiente, en mis colaboraciones, insistir en las reformas legales que deberán impulsarse, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, para que los hombres también se hagan responsables de esas custodias y guardas. No sólo de su manutención. La injusticia que significa que una mujer, madre soltera, tenga que privarse de espacios para su vida privada no debe continuar siendo la normalidad en nuestro país ni en Sinaloa.

A todos aquellos que haya ofendido con mis adjetivos y posicionamientos, les pido una disculpa. Pero, sobre todo, a las mujeres por haber hecho una descripción en donde haya dado pie para una lectura, así los escribieron algunos señalamientos, en que yo expusiera argumentos misóginos. Nada más alejado a mi formación académica y desarrollo profesional. En donde ha privado, siempre, un esfuerzo por construir equidad de género y respeto irrestricto a las mujeres. Incluso, buscando la acción afirmativa en asuntos laborales.

Ahí están mis escritos publicados en EL DEBATE como muestra de esta lucha por los derechos humanos de todas las personas y de los sectores más vulnerables. Sin embargo, cómo cito frecuentemente a Joaquín López-Dóriga, los errores se pagan, no se lavan. Así que aprovecho este espacio para pedir, amables lectores, una disculpa a todas las personas que haya ofendido con mis juicios y adjetivos. Sé que todos ellos están de acuerdo en que la tragedia de la muerte del infante Guillermo N. no debe dejar de haber procuración de justicia, y que los responsables cumplan la sentencia que el juez determine.

Del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Hoy la ONU determinó que es el día para recordar que la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres debe ser una asignatura cotidiana. En ese sentido, el secretario general de la ONU dice: “La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en siglos de dominación masculina. No olvidemos que las desigualdades de género que alimentan la cultura de la violación son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder”. Todos los que podamos tener un foro, una profesión o un espacio público, debemos trabajar cotidianamente por eliminar esa violencia. Por construir una sociedad igualitaria. Lejos de la dominación masculina y la objetivación de las mujeres.

Algo que debo reconocer en mi falta de explicación, del miércoles pasado, es que el cuidado de los hijos no debe ser exclusivo de las madres. Y en ese sentido, mis disculpas a todas las madres solteras. Ellas luchan por cuidar, dar educación y sustento a sus hijos. Siempre han tenido un espacio de distinción en mis escritos y mi vida. Es por eso, insisto, que no me queda más que ofrecer, a todos los que han manifestado su enojo y desacuerdo con mi escrito, de nuevo, mis más sinceras disculpas.

Es un día, hoy, para que todos exijamos y luchemos por construir una sociedad igualitaria entre todos los seres humanos, sin distinción de sexos. Por una sociedad en donde erradiquemos la violencia contra las mujeres. Y, sobre todo, por no olvidar que debemos estar, las mujeres y los hombres, en igualdad de condiciones al cuidado y resguardo de los hijos que procreamos.

Párrafos: De funcionario público

En la actualidad me desempeño como funcionario público en la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. No quiero dejar de agradecer la oportunidad que se me brindó por el gobernador y el secretario del ramo para trabajar por la educación media superior y superior en nuestro Estado. A todos mis colaboradores y superiores quiero expresarles una especial disculpa, si mi escrito les ofendió. Muchos de ellos son del sexo femenino y conocen que en mis acciones siempre hay un respeto irrestricto a la equidad de género. Pero también a la promoción de oportunidades para aquellas mujeres que buscan superarse. Pero, sobre todo, debo reconocer el respeto a la oportunidad de servir al Estado. Y sé que, más allá de mi libertad de expresión, como algunas críticas amablemente me reconocen, debe privar en mí que funjo como funcionario público, incluso por sobre mis ideas personales. Así deber ser, pues estoy en una función de Estado, y es fundamento de este la igualdad de género, la libertad, así como la obligación de proteger y respetar los derechos humanos.