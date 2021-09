De una lección

Desde el primer día, allá por mediados de la última década del siglo pasado, hasta el último día como profesor de aula y director de tesis, se repitió a los alumnos la necesidad de leer. Pero también, lo fundamental que era escribir su español de manera correcta, a través de oraciones. En donde quedará explícitos y bien delimitados los tres elementos de una oración: sujeto, verbo y complemento, y, luego, punto. Hace unos días un exalumno, hoy profesor, él también, envió un mensaje:

“Estoy leyendo una tesis doctoral y me acordé de sus consejos para escribir... El mismo exactamente que le dieron al Dr. Gándara en la Universidad de Michigan”.

El alumno se refería a la tesis de Doctorado, de 2007, “El análisis teórico en ciencias sociales: Aplicación a una teoría del origen del estado en Mesoamérica” de Manuel Gándara Vázquez en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. La cita está en la parte de agradecimientos: “…A Joyce Marcus, quien fue en realidad mi tutora esos cuatro años (perdón Joyce, pero me sigue dando trabajo seguir el consejo de redactar siguiendo la excelente regla que me enseñaste: “sujeto, verbo, complemento, punto”)...”.

Encontrar en una noche de sábado ese mensaje hace recordar que la tarea se ha hecho como profesor. Lo que sigue, es eso, lo que sigue. De igual manera, ayer, sábado, en la fila para comprar el pollo a la leña, para la comida sabatina en casa, se coincidió con una exalumna de maestría, ahora ya en su doctorado. En la espera para ordenar el pollo comentó que va avanzado en su tesis y va por buen camino. Igual, Yaritza, el próximo lunes presenta su examen final de doctorado. Tendrá ya el próximo lunes su grado de Doctora. Al final, el alumno, la alumna y Yaritza han logrado escribir correctamente su idioma, y sobre todo, obtener un método que los distingue entre sus pares y, ya desde este presente les lleva a tener lo que ellos quieren. E igual, lo sé de los tres, siguen leyendo, todos los días.

DE ACUMULACIÓN ORIGINARIA

En eso de las redes llegan muchas cosas. En alguna ocasión se logra encontrar algo que recuerda lecciones que se han dado en el aula, y algunas ocasiones con mejor didáctica que la que uno mismo ha podido utilizar. Domingo Félix, un político sinaloense comparte escritos en las redes. Cuando mi hermano Rolando fue subsecretario de la Reforma Agraria, Domingo fue su colaborador en la delegación de Sinaloa. En esta ocasión quiero compartir, amable lector, un relato que dibuja la acumulación originaria que describe Carlos Marx en el Tomo I en el capítulo XXIV de El Capital. Muchas veces explicada en este espacio, hoy se cita a Domingo Félix, con algo de edición, en un texto que compartió en sus redes sociales:

PÁRRAFOS: DE “¡NO, HOMBRE!”

“El adulto mayor llegó a el expendio de billetes de La Lotería Nacional. Saludó al encargado y le pidió los cachitos de siempre para el próximo martes. No hay, le dijo el encargado; hay para el miércoles 15 de septiembre, por la Independencia de México. Ah sí, pues deme tres, oiga -respondió el anciano-, ¿cuánto valen esos? Doscientos cincuenta pesos -le respondió el dependiente-. ¡Ah canijo! -dijo el anciano-, oiga, ¿y por qué tanto? Ah, porque hay muchos premios y van a rifar hasta la casa que era del Chapo -dijo el del expendio de Lotería-. ¿Cómo? Oiga espéreme tantito -dijo el anciano-, ¿pues qué no es dinero el que se rifa? No -le respondió el de la tienda- ahora son casas, terrenos, departamentos y hasta un palco en el Estadio Azteca que vale veinte millones. ¡No, hombre! -dijo el anciano-, yo para que quiero palco en el Azteca, si vivo en Bacurimí, allá por Culiacancito, y además casi ni veo. ¡No, hombre¡ Bueno, pero si se lo gana, lo puede vender -le dijo el vendedor de billetes-. ¡Ay sí! -contestó el octogenario- ¿Quién me va a dar veinte millones por un palco en un estadio? Ni el mismo Chapo me los daría si pudiera dármelos. Bueno, -dijo el de la tienda- ¿quiere el cachito de 250 pesos para el 15 de septiembre? No, -dijo el anciano- mejor deme 2 cachos para el viernes, porque ya vi que ese sorteo si es de dinero, no de cosas. Imagínese, ¿qué hago yo con un palco, con terrenos que quien sabe dónde estén y aparte con la casa del Chapo? ¡No, hombre! -finalizó el anciano-. (Breve y Preciso. Domingo Félix. Sep. 2021).