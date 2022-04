De una llamada

audima

El amigo Gustavo marca en medio de la tarde y el crepúsculo mazatleco. Acaba de terminar la rodada de entrenamiento con el más pequeño, Riguito, que concursa el sábado en una carrera de bicicleta de montaña (Las seis horas MTB Mazatlán 2022). Y el anuncio es que en una hora se cierra la edición. Entonces, aprovechando la discusión que hay en todo el país por la representación política. En dónde entre otros temas está la participación, o no, en la consulta ciudadana de revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril. En ese sentido van estas notas que se incluyen en una discusión más amplia que se está dando en todos los ámbitos políticos del país.

De representación política

Hace tiempo se presentó aquí una quinta parte sobre un texto de representación (3 de enero de 2014), va una sexta parte, para socializar algunas ideas publicadas en otro lado (La Representación Política. Perspectivas: Rigoberto Ocampo, Juan Alfonso Mejía y Juan Cristóbal Cruz, ahí se pueden consultar las notas de pie de página):

La herencia de Rousseau se puede ver reflejada en cuando menos tres tipos de error estrechamente correlacionados: En primer lugar, en la idea de una identidad perfecta entre gobernante y gobernado, como lo ejemplifica el politólogo BenjaminBarber cuando sostiene que “los hombres y mujeres que no son directamente responsables a través de la deliberación común y la acción común respecto a políticas que determinan su vida común no son realmente libres” (Benjamin Barber, Strong Democracy, University of California Press, Berkeley, 1984, p. 146 (el subrayado es nuestro).

A manera de respuesta, en un momento de honestidad intelectual Carl Schmitt aceptaba que “no existe en ninguna parte en ningún momento una identidad total y completa del pueblo presente consigo mismo en tanto que unidad política” (Carl Schmitt, Théorie de la constitution, PUF, Paris, 1993, p. 344.) Este primer error va a la par con el segundo, a saber, la voluntad de unanimidad. Más que expresar un deseo de tipo democrático, el deseo de unanimidad y de aclamación de fiesta, diría Rousseau suele esconder un anhelo estético y religioso de celebración de la comunidad como tal, por lo demás, fácilmente recuperable por parte de los gobiernos autoritarios y totalitarios.

El tercer error es la frecuente tendencia a hacer de cuenta que las nociones abstractas son realidades concretas y a veces “macrosujetos” (el pueblo, la nación, la raza…). No sólo el gran sociólogo Max Weber —en una carta a Robert Liefmann, del 9 de marzo de 1920— insiste en la necesidad de poner fin a esos espectros que son las “nociones colectivas”; antes, en 1814, BenjaminConstant afirmaba ya:

“Se habla sin cesar del gran imperio, de la nación entera, nociones abstractas que no tienen ninguna realidad. El gran imperio no es nada, si se le considera dejando a un lado a las provincias, la nación no es nada cuando se le separa de las fracciones que la componen” (Benjamin Constant, Écrits politiques, Gallimard, Paris, 1977, p. 69).

Es este mismo pasaje, Constant nos da una primera respuesta a nuestra pregunta inicial sobre el porqué de la representación política; la única vía para dar vida efectiva a un pueblo es bajo el reconocimiento de sus divisiones y de su pluralidad constitutiva:

“Es defendiendo los derechos de las fracciones que se defienden los derechos de la nación entera; puesto que ella se encuentra repartida en cada una de sus fracciones. Si se les despoja de lo que ellas tienen de más preciado, si cada una, aislada para ser víctima, vuelve a ser, por una extraña metamorfosis, porción del gran todo, para servir de pretexto al sacrificio de otra porción, se inmola al ser abstracto los seres reales; se ofrece al pueblo en masa el holocausto del pueblo en detalle”Benjamin Constant, Écrits politiques, Gallimard, Paris, 1977, p. 169).

Párrafos: De pluralidady representación proporcional

En resumen, se puede concluir que un elemento fundamental de la democracia es el respeto del voto del otro. La existencia del otro es fundamental. Cualquier intento, propuesta o instrumento político que busque dejar de lado la expresión de la pluralidad, a través de la representación proporcional, que existe en la acción política y electoral del país iría contra el régimen democrático en sí mismo. Desde la represión de los movimientos de sindicalistas y sociales en los cincuenta, luego la masacre de Tlatelolco en 1968, los movimientos guerrilleros posteriores y la insurgencia de la acción política de sindicatos, los movimientos de izquierda, todos, se fueron nucleando en los partidos políticos que emergieron en el aún régimen autoritario, el Partido Comunista Mexicano como antecedente de los que siguieron, hasta llegar, ya en la segunda década del siglo XXI, a Morena, coexistiendo con otros partidos de izquierda. Esa lucha política fue fundamental para lograr la representación proporcional en la esfera legislativa del país, en el ámbito federal, estatal y municipal. Es de esperarse que en seguimiento de la democracia mexicana, siga la expresión de la proporcionalidad y pluralidad en México en todos los ámbitos legislativos.