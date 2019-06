De una lucha que continúa

Ayer el Congreso de Sinaloa decidió, por dos votos de diferencia, rechazar el dictamen que reformaba el Código Familiar del Estado de Sinaloa para legalizar los matrimonios y concubinatos de personas del mismo sexo. El lunes en comisiones los diputados de Morena y PRD aprobaron ese dictamen. El martes, el PRI, PAN, PAS, una parte de las fracciones del PT y Morena votaron en contra. Ahora habrá que esperar que el dictamen se presente en el próximo periodo ordinario de sesiones. Dieciocho diputados se comprometieron con la igualdad de todos los sinaloenses. Ahí quedará en las discusiones del Poder Legislativo. Vivimos en una democracia, y, por hoy, la mayoría, veinte diputados, decidió que no debían de ser iguales unos sinaloenses que otros. Lo que sigue será el camino de la controversia constitucional y el de la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones.

El cabildeo y la alienación política al interior de las fracciones mayoritaria será lo que determinará el camino de la acción legislativa. Los tribunales y la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia será el camino de la vía jurisdiccional. Hay materia, habrá que observar que camino se sigue. Y, cuál será el sentido de la SCJN al respecto. De ahí la importancia de que el dictamen haya sido aprobado en comisiones e incluido en el orden del día. Es ahora un acto que podrá llegar a la SCJN. Continúa la lucha por la igualdad y el respeto de los derechos humanos de todos los sinaloenses. Un grupo de diputados avanzó el dictamen al pleno. Otros veinte diputados creyeron diferente (como en la iglesia) y votaron en contra. A seguir esta lucha democrática.

DE VOTO LIBRE Y SECRETO

La discusión en torno a lo electoral en México va por el mismo camino que lo planteado en la última reforma: centralizar la función electoral del Estado mexicano. Ahora se está proponiendo, inclusive, que desaparezcan las estructuras locales en la materia. Lo que antes eran consejos, luego institutos, ahora serán dependencias del órgano central federal electoral. Para administrar los procesos locales y federales. Es como el caso de la atención de servicios de salud. El IMSS es para todos los mexicanos, como el ISSSTE es para todos los burócratas mexicanos. ¿Está bien? ¿Está mal? No es un problema moral. Es un asunto de decisión legislativa. Así como dieciocho diputados locales decidieron que no hubiera matrimonios igualitarios en Sinaloa, ahora la mayoría de los diputados federales y senadores pueden decidir que la función electoral de Estado sea centralizada en un órgano federal.

La acción legislativa será legítima, pues fue producto de una representación política producto de una elección democrática. Si se diera la reforma, lo que seguiría es la organización del proceso electoral 2021. Para cuándo inicie será el momento en el cuál el diseño institucional, que determinen los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, empezará su principal objetivo: contar los votos de los ciudadanos para que gane cada elección el que más votos obtenga. Aquí no hay lugar para artilugios. Un voto es uno, de un ciudadano libre. Es un voto libre y secreto. Punto. Esos son los únicos que existen en una democracia. E independientemente de lo que decidan, libre y legítimamente los diputados federales y senadores, eso deberá SER en las elecciones de junio de 2021. Nada más que eso puede haber: votos libres y secretos de los ciudadanos mexicanos, y, ganar la elección quién más votos tenga. Lo demás, es prerrogativa de los legisladores electos democráticamente.

PÁRRAFOS: DE EFECTOS DE LAS MEDIDAS MIGRATORIAS

El mismo gobierno norteamericano está reconociendo que el flujo de migrantes ilegales de México a los USA está disminuyendo. La negociación ha sido exitosa: el peso, el flujo de inversión, las exportaciones y la actividad bursátil están estables. No hubo incremento en los aranceles a las importaciones mexicanas por los USA. Es decir, las dos partes, hasta ahora han logrado lo acordado. No más, pero no menos. El mover miles de elementos de la guardia nacional a la frontera sur y una política migratoria más restrictiva son los costos para México. Más el hacinamiento de migrantes en la frontera norte. Ahora sigue la responsabilidad del gobierno federal para hacer frente a estos costos. Eso es lo que deberá afrontar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pronto se verá cuáles serán las respuesta a estos retos y sus costos, económicos y políticos.

