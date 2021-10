De una semana

El próximo domingo será el último día del mandato del gobernador Quirino Ordaz Coppel (QOC). Por reforma constitucional su mandato fue de cuatro años y diez meses. En los primeros minutos del día siguiente quedará investido el gobernador electo, Rubén Rocha Moya (RRM). El primero obtuvo mayoría en su elección de gobernador en la primera ocasión que participó en una elección de ese tipo. El segundo la logró en su tercera participación como candidato a gobernador. El primero ha sido funcionario público de los ámbitos federal, estatal y municipal. El segundo lo ha sido en el ámbito federal y estatal. En la trayectoria de RRM hay una variable que debe destacarse, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La máxima casa de estudios del estado. Además de la experiencia administrativa está la gobernabilidad que logró durante su gestión. Los dos han sido políticos que se formaron en el régimen autoritario mexicano, RRM desde los sesenta en la lucha de izquierda. QOC como funcionario público en diversas administraciones sexenales, posteriormente regresó a Sinaloa a principios del siglo, para llegar a ser candidato a gobernador del PRI por sus relaciones políticas con el presidente Enrique Peña Nieto. RRM logra el consenso al interior de Morena en 2021 y en su tercera postulación logra obtener la mayoría de los votos para ser gobernador.

El elemento en común de los dos políticos es que han conocido la transición política a la democracia y han sido partícipes de ese proceso. En una semana uno entrega la administración estatal, el otro la recibirá. En breve se vendrán análisis de lo que serán las primeras decisiones del nuevo gobernador, RRM. De QOC se conocerá el trámite de su nombramiento en el Senado como embajador de México en España. Aquí se analizarán los nombres de los nuevos integrantes del Gobierno del Estado. Serán días de muchas noticias en Sinaloa.

DE FIN DE AÑO

Un elemento a destacar en el cambio de gobierno en Sinaloa es el hecho de que se dará en el mes de noviembre. El nuevo gobernador deberá hacer frente a los compromisos de fin de año de la administración pública de Sinaloa: estatal, de organismos públicos descentralizados, entes autónomos de Estado y las administraciones municipales y paramunicipales. Si bien, cada titular de entidad pública tiene sus propias responsabilidades, la cabeza de la administración pública de Sinaloa es el gobernador constitucional y a partir del 1° de noviembre será Rubén Rocha Moya. El ser investido en el onceavo mes del año, será sin duda un reto adicional a su gestión de gobierno. El acompañamiento de los funcionarios públicos que designe será de gran importancia. El desempeño de la administración estatal en los sectores públicos de seguridad, salud, educativo y gobierno será fundamental para que el inicio del mandato de RRM se desenvuelva en el marco de la gobernabilidad democrática. En esta semana, anunció el gobernador electo dará a conocer la integración de su gabinete. Muchas menciones y trascendidos ha habido, pero no será hasta que haga el anuncio formal que se podrá conocer a esas y esos sinaloenses que van a acompañarlo en el inicio de su mandato.

PÁRRAFOS: DE LA AMISTAD

En julio del 2016 se publicó una nota sobre la amistad, van para recordar en estos momentos: “La tipología de Aristóteles de la amistad tiene una correlación con la cronología del ser humano: interés, placer y utilidad. El infante no sobrevive sin el interés de sus padres; el joven no encuentra, sin el otro (al menos con su imagen) su placer; el adulto y el viejo no logran sin el otro la utilidad en su consolidación social. La amistad perfecta, la que se sustenta en compartir y crear conocimiento y la estética, implica erudición, de ahí que el mismo Aristóteles las considera como “extraordinarias, porque hombres así hay pocos”. Esto lleva a que la amistad entre los seres humanos está mediada por el interés. En aras de la corrección política del siglo XXI habría que usar esta sustitución de “hombres” por “seres humanos” en la definición de Aristóteles, aunque quizá, sólo quizá, no sea aceptada por el machismo mexicano. De ese interés viene el adjetivo interesante: “Que interesa o que es digno de interés”. Cuando en una relación de amistad una de las partes deja de “interesar” o ser “digno de interés”, la amistad cede, se vuelve laxa, lejana en el tiempo y el espacio. Quizá no desaparece, pero no se refrenda en la cotidianidad. El día a día, es para los amigos que comparten la dignidad de interés. Los otros, van quedando en el camino, el espacio y el tiempo. Son, todos, por supuesto, parte de la historia y consciencia de cada uno. Pero, que sí vale, ya no del presente” (Lecturas, El DEBATE, 28/May/2016). Un amigo diputado hizo una adenda literaria, citando el verso de un poema de Ana María Rabatté: “En vida, hermano, en vida…”. Así que ahí está, la amistad y la dignidad de interés, que es, sin lugar a dudas, en vida…