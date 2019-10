De una sonrisa

En una fonda que parecía restaurante, de comida regional sinaloense, una joven mesera se sonríe y dice amablemente: ¿Lo mismo de siempre? En ese momento, se le voltea a ver y su sonrisa mitiga el cansancio y hartazgo de la jornada de trabajo. Ese amable y alegre gesto hace sentir calidez y entendimiento. Sí, lo mismo, sólo me cambias el principal por un platillo con carne de res. Ella responde, sin picante y el pan solo con mantequilla, finalizando la frase con otra sonrisa. En ese momento ya en el sentimiento de fraternidad asoma la sensibilidad. Se le comenta: Con todo respeto, por favor, nunca pierdas esa sonrisa. Sé que ahora es parte de tu trabajo y del entrenamiento del departamento de recursos humanos. Al salir de tu jornada laboral, no permitas que un mentiroso, un deshonesto se vayan a robar esa sonrisa. Que mañana, cuando encuentres a tu compañero no se vayan a convertir las carencias económicas en el motivo de que cuando llegues a tu casa empiecen reclamos y se te haga sombría tu cara. Piensa bien en lo que quieres, y sobre todo, revisa si el hombre que te gusta te puede ofrecer eso que quieres. Pero no se trata en confiar que va a trabajar para dártelo. No. Tienes que pensar y observar si ese hombre y tú están haciendo lo que se necesita hacer para tener lo que quieres. Sobre todo, ten la seguridad que si ese hombre te ofrece algo, tenga la capacidad de dártelo. No en el futuro, en el presente. Si lo que quieres no lo tiene, debes pensar si el trabajo que se necesita para lograrlo te va a agobiar al grado que llegues al hartazgo de decirle, con certeza y una mueca en la boca: ¡Otra vez, lo de siempre!

Piensa bien en lo que quieres. No te confundas en lo que quieres y lo que pueden ofrecerte. Busca la diferencia, porque sino la encuentras, vas a equivocarte. Entonces, el dolor y la frustración no te dejarán en la cara espacio para una sonrisa. Mira, esa muchacha que va allá, vele la cara, su vientre abultado. Ella es la representación del error, de la equivocación, seguro en sus fotos de novia no era así su semblante. Mira el señor que está en la mesa de la que se levantó. Él está cansado y su mirada es triste. ¿Te gustaría salir a cenar con un hombre con esa mirada, que uno así fuera tu novio? No dejes que el engaño, o siendo condescendiente con el hombre que te prometa lo que quieres, el auto engaño se lleven esa sonrisa de tu rostro.

Su respuesta fue que ya había conocido hombres así. Pero que no pensara que sonreía por falta de respeto. No, se le dijo dándole confianza. Se le volvió a agradecer su amabilidad y, sobre todo, el respeto que se le tenía a su trabajo. Sólo se quería que mañana, al salir de trabajar, pudiera llevar esa sonrisa a su casa, compartirla a sus hijos y el compañero con el que decidiera formar su familia. Se le pidió lo mismo, sólo cambiando el platillo principal con una de las tres o cuatro variaciones que se piden cada vez, en esa fonda que parecía restaurante. Ella repitió la orden con su sonrisa. Así es, todo bien, se le respondió, y, por favor, cuídate, no pierdas la sonrisa.

PÁRRAFOS: DE CONFERENCIA

Ayer se dictó la conferencia “Consumo, Redes Sociales, Seguridad Pública y Ciudadanía”, a profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán de la UAS. Ahí se hizo hincapié en la correlación del consumo, la seguridad pública y las redes sociales. Van algunos puntos que ahí se desarrollaron y serán temas a analizar aquí, amable lector, en otras entregas de Lecturas en EL DEBATE: La pulsión de consumo y la producción de una gran variedad de mercancías en la economía, base del modo de producción. La acción de intercambio de mensajes:

En plantas, animales y seres humanos. La relación en la actualidad con los otros, basada en dejar de ser para parecer, vía la comunicación de redes sociales. Por ejemplo las fotos de perfil, en fiestas y antros. La relación de esto con la seguridad pública. Ese parecer, vía la comunicación por redes, es fácil que lleve a la inseguridad. Muestra tu lugar, como si las presas de caza llevarán un chip de localización para que el cazador las encontrará cómodamente: Tinder y otras aplicaciones.

Ese aparato que llevas contigo está siendo seguido. Mostrando el lugar de tu casa, donde vives con tus padres. Todo eso puede producir inseguridad pública. Y, para finalizar, la insistencia: la democracia mexicana aún no consolida una cultura política participativa con una orientación evaluativa. Lo cual hace que la tecnología pueda ser usada por los otros como un arma para violentar nuestra seguridad, y, al repetirse constantemente, también lo público.

lecturas_eldebate@yahoo.com