De una trabajadora

En medio de la pandemia, una joven mujer decidió hacer un Curso Técnico en el Cecati en Mazatlán. Su preparación le dio herramientas para trabajar en una peluquería. Se entabló una plática con la peluquera y esa joven. Las dos coincidían en la libertad que debe tener todo ser humano para estar con la persona que se quisiera, el sexo no definía a ese ser humano, sino el respeto y el sentimiento que se tuviera por esa persona. Después de esos comentarios y la noticia de la aprobación del Congreso de Sinaloa del matrimonio igualitario. Se le preguntó a la más joven si deseaba cursar la licenciatura.

Afirmó que sólo lo había aplazado por la pandemia y una vez que fueran presenciales las clases, iría a la Universidad Politécnica de Sinaloa. Ya sabe hasta la licenciatura a cursar. Entonces, se le preguntó a quién cortaba el pelo, cuál era el último libro que había leído, respondió honestamente: no le gustaba leer. Luego, la más joven dijo el título de tres de “autoayuda”. En ese momento se le dijo de leer otros libros. Va, amable lectores, para esa joven mujer trabajadora que en la pandemia ha sabido prepararse para un mejor empleo, trabajar, ayudar a su familia con su manutención y estar ahorrando para continuar estudiando, unas notas y la referencia de Benito Taibo sobre ese tipo de libros (Lecturas, EL DEBATE, 16/Mar/2014).

DE MISERABLES

Se les dice a todo aquel que menciona haber leído libros de “autoayuda”, que llegando a sus casas los tiren. En ese desprecio por ese material impreso, se coincidió al leer una crónica de Benito Taibo, en el portal de noticias “Sin Embargo”, que se titula: “De homenajes y farsas”. Ahí el autor describe como en la Feria del Libro del Palacio de Minería no encontró libros de José Revueltas entre otros autores mexicanos, sólo algunos de Octavio Paz, pero sí muchos de esos de autoayuda.

Permítame presentar parte de la crónica de Benito Taibo, no tiene desperdicio: “Aborrezco los libros de “autoayuda”. Con toda mi alma. No creo que tenga que dar demasiadas explicaciones al respecto, y sin embargo y con su permiso, las daré. En tiempos de crisis económicas, aderezadas con dosis similares de banalidad y violencia, dos caldos de cultivo propicio burbujean alegres en los peroles donde se cuece el futuro. En uno, la ignorancia, la credulidad y el desinterés acomodaticio de las religiones establecidas para con su grey, han hecho que nuevos cultos surjan como hongos; mezclas de pensamiento mágico, “new age”, viejas tradiciones rescatadas del olvido y “seudociencia”, se amalgaman en iglesias que ganan todos los días nuevos adeptos, los cuales, alegremente depositan su fe y su dinero en esas arcas intentando comprar un boleto al paraíso.

En el otro, los solos, los tristes, los desplazados, a los que se les niegan las oportunidades, miran esperanzados como van surgiendo libros que les darán respuestas con las que construirse, por méritos propios, un camino al éxito, al conocimiento, a la verdad. Y de ese perol, salen todos los días decenas de escritos llenos de frases hechas, lugares comunes, filosofía barata, recetas instantáneas, basura pura que aparentemente relumbra como el oro.

Ante el callejón sin salida que impone la sociedad del capitalismo salvaje, surge, como sistema infalible, la filosofía del ¡sálvese quien pueda! Y así, la literatura, el ensayo, el teatro, la historia, se han visto desplazadas de los anaqueles de las librerías por textos que prometen hacerte mejor, más guapo, más rico, más influyente, más poderoso en un santiamén. Y un mercado multimillonario crece y se multiplica ante nuestros ojos.

No creo necesario aclarar aquí ¿quién se ha robado mi queso? Lo tengo clarísimo. Ha sido el FMI, Hacienda, el Banco Mundial. Y no pretenden devolverlo nunca, no se hagan ilusiones. El monje que vendió su Ferrari, lo hizo, porque con las ganancias proporcionadas por millones de incautos en el mundo, le permitieron comprar una flotilla de Lamborghinis y dos yates. El caballero de la armadura oxidada se ríe de nosotros mientras estrena un “Hugo Boss” de cuatro mil dólares. Cada vez que escucho la fábula de la cubeta de cangrejos, donde todos ellos intentan, pisoteando a los otros, salir del encierro, se me antoja, echarles agua, sal, pimienta de Cayena y prender un bonito fuego debajo para hacer una sopa que mitigue en algo el hambre de muchos.

Ahora resulta que uno de estos genios, el insoportable Paulo Coelho, ha escrito un libro que yo ya había leído, lo titula “Aleph” en un acto de espectacular cinismo, y escucha como el tintineante sonido de las cajas registradoras, va abultando su cuenta de cheques. Y montones de muchachos leen éste “Aleph” en lugar del que sí deberían leer de Jorge Luis Borges. Me queda claro, todos los libros son de autoayuda, excepto, claro, los que en su portada digan con letras tímidas y sin embargo claras “autoayuda”. Esos, sólo autoayudan a los sinvergüenzas que aprovechando los malos tiempos, medran con la esperanza de los otros. Los maldigo. Y espero que sean muy pronto desplazados en las mesas de esta feria y de todas las librerías, por nuevas ediciones de Revueltas, de Huerta, de Campbell, de esos que vale la pena leer antes siquiera de pensar en homenajes. El único homenaje posible a un escritor, es que sus libros estén al alcance de todos” (Portal Sin embargo, 23/Feb/2014).

PÁRRAFOS: DE LIBROS DE AMIGOS

A la joven mujer trabajadora se le hizo la recomendación de empezar a leer: El Principito, El fantasma de Canterville, Viaje al centro de la Tierra, Romeo y Julieta, El viejo y el mar, y, La metamorfosis. Luego, ella empezaría a escoger a sus amigos y leerlos.

