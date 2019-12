De urgencia de leer

Este texto recrea una petición de exalumnos allá por el otoño del 2005. Va parte de lo publicado aquí en EL DEBATE, en Lecturas del ya lejano 30 de octubre de 2005: Entre los ejercicios de alumnos de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS en Mazatlán, está realizar una revista. Un grupo pidió un artículo para incluirlo en su proyecto, al que le pusieron el nombre de “Antorcha. Información que te prende”. Va parte de ese texto:

Al reflexionar sobre el asunto a tratar, me surgió la idea de plantear un recuento de libros que me es urgente lean mis alumnos. Antes de pasar a eso quizá debería especificar: ¿cuál o en dónde está el fundamento para una urgencia porque lean? Para lograr los objetivos en una interacción social el dominio del lenguaje es fundamental. Es decir, para tener el trabajo deseado, para tener “éxito”, en fin, para lograr las cosas materiales, es necesario el control y manejo correcto de la lengua materna: de forma escrita, hablada y, fundamentalmente, comprenderla. Por esto se hace indispensable, urgente, que personas que estudian comunicación lean. Será altamente competido su estrecho mercado de trabajo, ahora, si a esto se agrega que no tengan un dominio del español, entonces su futuro, con altas probabilidades, será muy diferente a sus expectativas…De ahí que resulte urgente que se pongan a leer para lograr tener control y dominio del lenguaje, y aumentar sus probabilidades de obtener un trabajo donde manifestaron su deseo. Y aquellos que no tengan esa oportunidad, puedan hacer frente al mercado de trabajo para obtener los satisfactores que desean. Sino, el camino puede no sólo ser el de no llegar, sino enfrentar la alternativa de la desviación y el delito. Por esto, urge se pongan a leer.

Va un recuento de textos que puede ser útil para iniciar el gusto por la lectura. Si en alguno de estos alumnos queda la inquietud y nace el interés, valió la pena este grito de urgencia: En el balance de los años está la forzada recomendación a la lectura. Siempre está en primerísimo lugar “Crimen y Castigo” de Dostoievski, luego “Rojo y Negro” de Sthendal y “Memorias de Adriano” de Youcenar. En un ánimo más relajado, siguen otros títulos, buscando interesar, crear el hábito de la lectura. Es cuando se propone “Demian” de Hesse, “Doctor Faustus” de Thomas Mann. Esperando que cada uno vaya encontrando “El lobo estepario”, “La montaña mágica”, “Los Buddenbrooks” y porque no, “Siddhartha”, igual que con los anteriores uno esperaría que se hubiera encontrado a “El jugador”, “Los endemoniados”, “Alexis o el tratado del inútil combate”, “Fuegos”, “Del amor”, “La Cartuja de Parma”, etc.

En este recorrido por la literatura universal, no puede dejar de venir, obligadamente, el reclamo del español. Es cuando se asoman peligrosamente los éxitos comerciales. Para alejarlos y dejar un poco de perspectiva, siempre se deberá recurrir a la cuna de la lengua castellana: “El Quijote” de Miguel de Cervantes Saavedra. Después se puede regresar a lo contemporáneo en el ámbito de las lenguas latinas. Encontramos a Jorge Amado con “Tierras del Sin Fin”, nada más para que cuando llegue García Marques y “El amor en tiempos del cólera” no nos sorprenda. Igual que hay que ir a “Isabel” de André Gidé para cuando llegue “Aura” de Fuentes nos quede clara la ruta. Pero bueno, por supuesto que hay que pasar por “Cien años de soledad” de García Márquez y “Las buenas conciencias” de Fuentes, los originales sin duda. No puede dejarse de lado a Balzac y las novelas de la Comedia Humana, imprescindible leer “Las ilusiones perdidas”.

DE LEER Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Luego se va caminando un poco por todos lados en la librería. Por el simple gusto de leer. Si ya llegó ese momento, se va al descubrimiento de otros mundos, espacios, distancias y formas. Ahí es donde está la posibilidad, en un momento dado de hacer altos, de hacer miradas interiores. De poder despejar el momento de la agitada cotidianidad. Además, sobre todo, acercarse a la posibilidad de dominar y controlar la lengua materna, el español.

Por último, sólo teniendo un dominio de su lengua podrán también conocer y discriminar las ofertas de los políticos. Estar en condiciones de emitir libre y conscientemente su voto cuando ejerzan la representación política. De construirse una cultura política participativa con orientación evaluativa.

PÁRRAFOS: DE UNAS ANTES DE LA ÚLTIMA

Vienen los días de fiestas. Algunos ya empezaron con las posadas. Luego viene la noche buena y la navidad. El pavo empieza a hacer su aparición en la mesa familiar y en los restaurantes. Luego vienen los días de despedida del año. Los recuentos de lo que se quiere para el próximo año. Se busca dejar de lado los recuerdos dolorosos del año que se va. Algunos, tuvieron el adiós en el planeta a seres queridos. Otros, simplemente tuvieron daños que marcaron lo que sigue. Y algunos otros, pérdidas en los sentimientos y afectos. También están los que volvieron. Para muchos es el bienestar el que estuvo ausente o se fue escaseando. En ese momento aparece la desesperación, el año que se va hubo más carencias y el que viene no promete nada mejor. En ese sentido el fin de año puede volverse no un descanso sino un problema para lo que sigue.

