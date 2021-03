De vacaciones en pandemia

Se aproximan días de asueto escolar. Millones de niñas, niños, adolescentes y adultos estudiantes universitarios saldrán de vacaciones escolares dos semanas en todo el territorio nacional y en Sinaloa. En esta ocasión vamos por el segundo periodo vacacional de abril en pandemia. La realidad es que van oficialmente contabilizados cientos de miles de muertos en México de covid-19. Esa es la cifra oficial de muertos. La pandemia mata, amables lectores, no es una fantasía, ni una creencia.

DE “ESTATE QUIETO”

Los infantes y los jóvenes están inmersos en una realidad virtual que los ha llevado ya a un año de educación a distancia. Las familias no sólo han sufrido en su salud, muertes y económicamente, también en la estabilidad emocional. En ese sentido toca seguir los cuidados que han dictado las autoridades de salud: guardar distancia, lavarse las manos con jabón, usar cubrebocas y quedarse en casa. “Estate quieto” aconseja Efrén Encinas en un video que publicó en sus redes sociales. Es un mensaje que la víspera de vacaciones debe de resaltarse, subrayarse. No se puede aludir que se está cansado de estar en casa. Decir que ya quieres ver amigos y salir a la calle. Cada día hay una cifra mortal, en Sinaloa, que Encinas nos comunica de los decesos por covid-19. Es tiempo de no bajar la guardia. De seguir cuidándose. De “Estate quieto”.

DE LAS VACUNAS

Las vacunas contra el covid-19 existen. Hay varios laboratorios que las producen y venden. En México se han aplicado aproximadamente seis millones. Y somos un país de más de 120 millones de habitantes. La realidad de que usted, amable lector, acceda a una vacuna es aún lejana. Hay, en Sinaloa, aún médicos y personal médico que no ha tenido acceso a la vacuna contra el covid-19. Luego siguen los adultos mayores. Después los otros segmentos de la población.

Esa es la realidad de Sinaloa y México. Faltan aún varios meses más de espera para que los sinaloenses estemos vacunados. Entonces, cuando eso sea una realidad, podremos volver a movernos, salir de casa con seguridad. En tanto ese día llega, amables lectores, es deber ciudadano seguirse cuidándose.

PÁRRAFOS: DE CAMPAÑAS POLÍTICAS

En medio de esta pandemia covid-19 el 4 de abril próximo iniciarán las campañas políticas del procesos electoral local. Veremos a los candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados locales en pleno proselitismos. Cada uno buscará acceder a los ciudadanos para presentarles su oferta política. Ellos tendrán la responsabilidad de hacer sus campañas en plena pandemia. Buscar cuidarse y cuidar a sus potenciales electores. Se avecina un reto a la acción política. Igual que lo ha sido para muchos el trabajo desde casa. Pero sobre todo, como lo ha sido para miles de estudiantes desde preescolar hasta la educación superior. En la búsqueda del voto de los ciudadanos los candidatos deberán de privilegiar la salud, de los electores y la suya propia. Descuidarse puede ser mortal. El covid-19 mata. A seguir analizando este tema de las campañas políticas en medio de la pandemia. Y, también, la organización del proceso electoral, el día de la elección y los cómputos de las elecciones.