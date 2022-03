audima

En Sinaloa, la vacunación contra el covid-19 ha avanzado considerablemente. Desafortunadamente hay personas que se siguen negando a vacunarse. Por supuesto que es libertad de cada uno vacunarse o no. Desde que se tiene 18 años cada uno decide qué hacer con su cuerpo. Los infantes tienen una cartilla de vacunación que es obligación de los padres o tutores legales tener al día con las fechas que establecen esos documentos para las diferentes vacunas.

Las pérdidas humanas por la pandemia covid-19 cada vez están más asociadas a quienes tienen o no las vacunas contra ese virus. Es momento de tomar en cuenta que los hospitales, clínicas e instalaciones de las instituciones del sector salud están volviendo a atender a los pacientes con problemas crónicos. Enfermos de diabetes, del corazón, de los riñones, por mencionar las de mayor incidencia en la población mexicana y sinaloense. Cada ciudadana y ciudadano pueden decidir si se vacunan o no contra el covid-19, pero la falta de esta vacuna puede hacer vulnerable a quien decida no vacunarse y caer en cuadros graves de enfermedades pulmonares, incluso llegar a la muerte. El control de la incidencia de muertes y casos graves de hospitalización por contagio de covid-19 está íntimamente relacionado con la vacunación. El virus está presente. Es de esperar que aquellos que no se han vacunado lo hagan.

Ayer, EL DEBATE publicó un reporte de una nueva variante: “Describen a la variante BA.2 como mucho más contagiosa y casi imposible de evitar: Luke O’Neill”, profesor de bioquímica de la universidad Trinity College de Dublín, indica que aún con este pronóstico, las vacunas son un muro adecuado para evitar complicaciones. La variante BA.2 de ómicron es “mucho más contagiosa” y “será casi imposible no contagiarse”, advirtió este martes el experto irlandés Luke O’Neill. Esta nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, a la que O’Neill describió como una “hermana de ómicron”, podría convertirse en la “más contagiosa que hemos visto hasta ahora, después de más de dos años de pandemia” (EL DEBATE, 27/Mar/2022).

Como ha pasado en los dos años de pandemia, no tardará mucho en aparecer en la geografía sinaloense la nueva variante. Por lo cual es urgente que quienes no han sido vacunados, lo hagan. Bajo su propio responsabilidad lo contrario.

De continuidad de la prevención y pandemia

El aislamiento, las medidas de higiene, el uso del cubrebocas, han sido fundamentales para sobrepasar la pandemia covid-19. Las autoridades sanitarias del gobierno federal reportan que todo el país está en semáforo verde. A pesar de esto no es tiempo de relajar totalmente las medidas de cuidado e higiene.

En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reiteró que: “En semáforo epidemiológico en verde IMSS recomienda a población mantener medidas sanitarias… Se deben continuar con estos hábitos que se han implementado en los dos últimos años a causa de la pandemia por covid-19… Con la implementación del semáforo de riesgo epidemiológico en color verde para todo el país a partir de este lunes 21 de marzo, el IMSS llamó a la población a continuar con las medidas sanitarias que se han implementado en los dos últimos años a causa de la pandemia por covid-19: sana distancia, uso de cubrebocas, higiene frecuente de manos, no saludar de beso, de mano o abrazo, mantener ventilación en lugares cerrados… El IMSS subrayó que el retorno a semáforo verde nacional no implica que la enfermedad de covid-19 se erradicó, eso es difícil que suceda, ya que la historia de las pandemias ha enseñado que llegan para permanecer por largos periodos, aunque con un grado menor de contagios”. (Boletín del IMSS, No.139/2022).

Sin duda, hay cansancio, hartazgo. Pero las medidas sanitarias deben de estar presentes en las y los ciudadanos. Y sobre todo, entre los menores de edad que tengan a su cargo y custodia todos los adultos en Sinaloa. Es de esperarse que pronto llegue la vacunación de los menores de edad que aún no entran en el esquema de vacunación. Mientras tanto, a seguir cuidándose y cuidando a los menores de edad que no se han vacunado.

Párrafos: Del agua

Ayer 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. Celebración que estableció desde 1993 la ONU. Baste pensar que una de las principales medidas de higiene para evitar el contagio de covid-19 es el lavado de manos. No se puede pensar en salud, alimentación y vida del ser humano sin agua. Del agua venimos y con agua nos mantenemos vivos y sanos. Debe ser una prioridad de todo gobierno, nacional, estatal o municipal el abastecer de agua a la población. Sinaloa tiene en su geografía una hidrografía privilegiada. Es fundamental la participación ciudadana para cuidar y preservar las reservas naturales de agua. El no hacerlo puede traer problemas en el futuro cercano. A todas y todos de cuidar el agua en Sinaloa y México.