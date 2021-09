El 8 de diciembre de 2020 se presentó la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la covid-19”, el documento rector de la estrategia de vacunación que, a la fecha, ha sido actualizado en seis ocasiones. La última versión es la del 11 de mayo de 2021. Un dato que debe destacarse de cambio es que en las versiones desde abril ya se incluye la población de 16 años y más. A diferencia de versiones anteriores que sólo llegaba hasta la población de 18 años y más.

La llegada de una vacunación a toda la población mexicana mayor de 16 años llevará inmediatamente la discusión sobre la vacunación a la población menor de 16 años: las niñas, niños y adolescentes de México.

DE VERSIÓN 21 DE MAYO

En la última versión publicada de la “Política Nacional de Vacunación…covid-19”, la del 21 de mayo de este año, se establece lo siguiente en la página 27: “Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 16 años hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de 16 años”

Adicionalmente, en la página 46, se publica el apartado siguiente: “Población menor de 16 años. Hasta el momento, ninguna de las vacunas disponibles en México puede ser utilizadas en personas menores de 16 años, por lo que aún no se contempla una etapa específica para esta población en condición de vulnerabilidad, pues se trata de niñas, niños y adolescentes”.

En la versión del 21 de mayo se establece que la meta de vacunación de acuerdo a los grupos de edad hasta los 16 años es de 96.1 millones de personas. Lo que representa el 76% del total de la población de México según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).



DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

En contra sentido a lo que publica en dos ocasiones en la “Política Nacional de Vacunación…covid-19” de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el Poder Ejecutivo de la federación, la Suprema Corte de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, ha otorgado amparos a menores de 16 años para que sean vacunados.

Otros países ya están vacunando a la población menor de 16 años. Es de esperarse que la vacuna llegue a la mayor cantidad de mexicanas y mexicanos, incluidos los menores de 16 años. Igualmente, es de esperarse que pronto, se publique la séptima versión de la “Política Nacional de Vacunación…covid-19”. Y ahí, se incluya ya a los menores de 16 años. El diálogo entre el los poderes Judicial y Ejecutivo de la federación será de vital importancia para México y su población. Sobre todo para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

PÁRRAFOS: DE LEALTAD Y EFICACIA

En unos días iniciará una nueva administración del Gobierno del Estado y dieciocho administraciones municipales. Van estas líneas sobre la lealtad y la eficiencia, pueden ser apuntes para quienes con el voto de la mayoría de los sinaloenses resultaron electos y serán quienes gobiernen: “Esto nos lleva al principal elemento que tiene la lealtad: eficiencia. El diccionario de la RAE la define así: “Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. La lealtad es eficiencia. Un empleado que no es eficiente, no es leal. Por más que diga “sí señor”; “son las horas que usted diga”. Eso no es eficiencia, eso es zalamería, engaños, tonterías…Un político o empresario que tienen un colaborador no recibirá lealtad si él no se encarga de proveerlo con la remuneración pactada. Del mismo modo, un colaborador no es leal sino tiene la capacidad de conseguir el efecto que su jefe desea” (Lecturas, EL DEBATE, 7/Ago/2016).