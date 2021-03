De vacunación en Sinaloa

Las primeras vacunas están destinadas para el personal médico. Luego los adultos mayores. Ahora, en Sinaloa, se anunció que se vacunará a los profesores y trabajadores de la educación para que sea posible el regreso a clases presenciales. EL DEBATE publicó que “el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se vacunarán contra covid-19 a todos los maestros del estado de Sinaloa, así como a todo el personal necesario para que se reanuden las clases presenciales en la entidad, puesto que aseguró que el actual ciclo escolar se terminará con los estudiantes en las aulas” (EL DEBATE, 12/Mar/2021). La nota dio la vuelta al país entero y fue retomada por la mayoría de los medios de comunicación.

Esto deja explícito que el presidente López Obrador espera tener vacunado al personal educativo antes de que los estudiantes regresen a las aulas. Por otro lado, también en estas páginas ayer se publicó la declaración de Efrén Encinas: “Desde que inició la campaña de vacunación anti-covid a la fecha al menos 50 por ciento del personal de Salud ya fue vacunado que rondan la primer línea de contacto de personas que han dado positivo a covid-19 en Sinaloa. El secretario de Salud (de Sinaloa), Efrén Encinas Torres dijo que aunque se lleva el 50 por ciento de este personal vacunado, hay trabajadores que aún requieren la segunda dosis” (EL DEBATE, 13/Mar/2021).

Estas dos informaciones oficiales del gobierno federal y del gobierno estatal llevan a la siguiente deducción: Primero, en Sinaloa deberán de vacunarse la totalidad del personal médico, con las dos dosis. Segundo, vacunar a los adultos mayores del estado. Tercero, al personal educativo. Cuarto al resto de la población. En este momento los esfuerzos se están dirigiendo al personal médico y adultos mayores. Es de esperar que pronto las remesas de vacunas aumenten y se cumplan los diversos niveles que las fuentes oficiales han declarado.

DE PANDEMIA Y TURISMO

La nota sin la información de arriba debería dejar una gran angustia. Mas es sólo el resultado de la realidad de que hay una pandemia en el mundo, incluido México y sus puertos turísticos: “Al menos 44 pasajeros de un vuelo de Cancún con destino a Buenos Aires, Argentina dieron positivo a covid-19 informó este fin de semana el gobierno de ese país. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, 44 pasajeros de 149 que viajaron en un vuelo proveniente de la ciudad de Cancún, México dieron positivo al test de antígeno SARS-CoV-2 que llegó al país (EL DEBATE, 13/Mar/2021). }

El periódico argentino La Voz, ahondó en este caso así: “Un contingente de 149 jóvenes argentinos que viajaron a la ciudad mexicana de Cancún regresaron este sábado al país, y al llegar al aeropuerto de Ezeiza, 44 de ellos dieron positivo al test de SARS-CoV-2. Los implicados escogieron México como lugar de destino para su viaje de egresados. Todos residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por lo que el Ministerio de Salud informó que “está articulando acciones de control con todas las jurisdicciones implicadas”. Desde la cartera que encabeza Carla Vizzotti repitieron la recomendación de evitar los viajes fuera del país por motivos no esenciales, ya que implican un riesgo importante de contagio y de transmisión posterior en la Argentina de las nuevas variantes del coronavirus, que ya circulan a nivel internacional, informaron fuentes oficiales” (La Voz, 13/Mar/2021).

La movilización de las personas, mientras no haya vacunación puede provocar estragos como el reportado arriba. El turismo es por definición de la RAE: “Actividad o hecho de viajar por placer”. Es decir, moverse de un lugar a otro. Y a los 44 jóvenes argentinos ese viaje los infectó de covid-19. Así es cuando hay una pandemia. Te mueves y corres el riesgo de infectarte del coronavirus. Punto. ¿Cuántos otros ciudadanos argentinos podrían infectar esos 44 jóvenes? Es el tema de una cultura política participativa con orientación evaluativa.

PÁRRAFOS: DE MAZATLÁN Y EL PUENTE

Este fin de semana largo, cualquier persona pudo ver que en Mazatlán a cientos, de jóvenes y no tanto, montados en aurigas y pulmonías en grupos mucho más de los permitidos por las autoridades de tránsito. Además sin ninguna restricción sanitaria. Es decir, los transportistas que recibieron una licencia de auriga o pulmonía, de parte del Gobierno del Estado, violaron el número máximo que pueden transportar según la normatividad legal. Luego, los pasajeros no observaban las medidas sanitarias. Finalmente, es de esperar que los conductores de esos transportes públicos no sean infectados de covid-19, en el caso que los turistas que andaban de viaje en Mazatlán, resultaran infectados como los turistas de Argentina lo fueron en Cancún. Pues pandemia hay en Cancún y Mazatlán, como en Argentina, Durango, Nayarit y Coahuila.