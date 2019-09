De veda de camarón y atún

La pesca de alta mar está en incertidumbre. El resolutivo del Comité Nacional de Pesca y Acuacultura establece que: “A partir del 30 de septiembre de 2019 en las aguas marinas de jurisdicción federal del océano Pacífico, desde la frontera con Estados Unidos, Golfo de California, hasta los límites con la república de Guatemala”. Esto significa que en menos de 15 días los barcos camaroneros saldrán a alta mar. A pesar de la inminencia de esa fecha aún no hay la certeza de que vayan a contar con el subsidio al diésel marino. De igual manera el levantamiento de la veda para la pesca de atún en aguas nacionales del océano Pacífico y en zona de regulación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) se levantará el 8 de octubre, una semana más que la del camarón. También en el sector de la pesca del atún hay incertidumbre sobre el subsidio al diésel marino.

Este elemento será uno de los principales indicadores que estarán en los medios en las próximos días. Es el primer inicio de temporada pesquera del gobierno del presidente López Obrador. La formalización del subsidio al diésel marino será fundamental para el inicio de las capturas de las dos pesquerías. El efecto económico no es sólo en términos de la entrada de divisas por exportación y la derrama por la venta en el mercado nacional del crustáceo y túnidos. Es también el efecto multiplicador del empleo de la pesca, la economía que vive alrededor de las capturas y las embarcaciones. El efecto multiplicador es muy importante. Ante la incertidumbre ya se está teniendo repercusiones sociales. Es de esperarse que la Conapesca logre definir estos subsidios a efecto de que se materialicen las tradicionales salidas a alta mar de las embarcaciones de pesca de camarón y atún.

DE EMPRESAS PESQUERAS

Cada embarcación pesquera es un negocio. Ninguna va a salir a pescar si no tiene la posibilidad de lograr un beneficio de su inversión. Si cada empresa que tiene un barco va gastar más de lo que va a ganar vendiendo el camarón o atún, entonces no saldrán a pescar. No importa que no contraten los tripulantes de los barcos, ni tampoco empleen los trabajadores de muelles y astilleros. Menos contraten las personas que se encargan de maquilar los arribos de las toneladas de pesca de camarón y atún. Es un negocio: en caso de que no haya utilidad, no hay inicio del negocio. Así de sencillo y simple. No importa si el empresario pesquero tiene mucho dinero o poco, no es una obra de beneficencia. Ese empresario va a migrar a otras actividades económicas en las que su capital obtenga utilidad.

Serán días de espera para los futuros tripulantes y para los mismos dueños de las embarcaciones. ¿Habrá o no el subsidio al diésel marino? O siguiendo a Shakespeare en Hamlet: “To be, or not to be, that is the question”. ¿Habrá o no salida de embarcaciones pesqueras, el 30 de septiembre los barcos camaroneros y el 8 de octubre los atuneros? Estamos a días de saber cuál será la respuesta de los dueños de esos barcos. Lo indiscutible es el efecto que tendrá para la economía de Sinaloa, dónde se concentra una parte importante de la flota camaronera y atunera del litoral mexicano del océano Pacífico.

PÁRRAFOS: DE PROFESORES HÉROES EN SEPTIEMBRE

La nota está en EL DEBATE: Maestra canta a sus alumnos durante balacera en Sonora (14/Sep/2019). Ahí mismo se puede observar a la profesora María Elena Quintero Rojas cantando a los pequeños niños y niñas mientras pasa el peligro de la balacera. También se puede observar a los infantes vestidos con ropa alusiva a las fiestas patrias septembrinas. La mayoría de ellos con prendas que llevan los colores patrios. Esa valentía y patriotismo de una funcionaria pública es algo que debe destacarse. Ella es una profesora que decidió poner frente a su grupo para cuidarlo, protegerlo y tranquilizarlo más allá de su propia seguridad y tranquilidad emocional. Nadie está obligado a lo imposible. Ni tampoco nadie está obligado a ofrecer su vida por un salario, salvo que sea parte de las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad pública. En este caso no fue así. Son profesores de una escuela pública. Desde este espacio, amable lector, vaya un homenaje a esos profesores de la escuela primaria pública mexicana, Plutarco Elías Calles, en la ciudad de Guaymas, Sonora. La gobernadora de Sonora ha manifestado amenazas de la delincuencia organizada. Los profesores de esa escuela pública le dieron una muestra a esa gobernadora.

Ahora, sí que en ellos debería verse y, con todo respeto a sus derechos humanos, sino puede dar seguridad pública a los niños y niñas de Sonora, que deje a algún otro ciudadano que sí pueda. Ahí estuvo ese viernes la profesora María Elena Quintero Rojas tranquilizando a sus pequeños alumnos, por si ocupa de un ejemplo. De igual manera, el anuncio del 2 de septiembre del presidente López Obrador de que la Secretaría de la Defensa Nacional tomaría el mando de las policías municipales de cinco municipios de Sonora: Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Navojoa, no se vio presente. De nuevo, si esos militares tampoco pueden: ¿A quiénes deben de recurrir los ciudadanos de Sonora? Y, aún más, resalta la valentía de los profesores de esa escuela primaria pública mexicana. Más allá de etiquetas sexenales.