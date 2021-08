De violencia y ciudadanía

La pandemia covid-19 no puede ser una justificación para que el Estado no atienda la violencia contra menores de edad o adultos en cualquier parte de México. A partir de las estadísticas delictivas que publica la Fiscalía General de Sinaloa, en el estado, el índice de homicidios dolosos desde el inicio de la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel ha venido a la baja. De 2017 a 2020, hay una disminución de 93%. Del primer año de la pandemia, 2019, al año siguiente, hubo una disminución en esta incidencia de inseguridad del 16%. Y en los primeros seis meses de 2021, comparado con el mismo periodo en 2020, la cifra baja en dos casos: 330 en 2020 y 328 en 2021.

DE VIOLACIÓN Y DENUNCIA

Por otro lado, un delito grave y en aumento es el de violación. En esta incidencia delictiva hay un aumento del 32% de 2019 a 2020. Y en los primeros seis meses de 2021 hay 150 casos reportados por la Fiscalía General de Sinaloa, mientras que en 2020 para el mismo periodo se informó de 95 casos. Nada puede justificar esos delitos.

El aumento de las denuncias permite observar que la ciudadanía está presentando a la autoridad la demanda de que se haga justicia. Es un indicador que se está construyendo una cultura de denuncia. A las autoridades correspondientes dar atención y respuesta del Estado a las denuncias y hacer que los culpables tengan la sentencia que los jueces determinen. Este crimen es de lo más deleznable. Una mujer si dice que no, es NO. Ninguna persona puede obligarla a hacer algo contra su voluntad, bajo ninguna circunstancia. NINGUNA. Y, cuando el delito es contra un menor de edad. Ese criminal debe recibir todo el peso de la ley. Además, ha trascendido que en prisión, hay códigos de conducta que son aún más severos para esos delincuentes.

DE CONTRA LA LEY NADA

Estos dos ejemplos muestran que en Sinaloa, lejos de estigmatizaciones, se sigue construyendo una sociedad participativa. La autoridad estatal y municipal no debe de dejar de apoyar es esfuerzo y consolidar el Estado de Derecho. La publicación de las estadísticas delictivas por parte de la Fiscalía General de Sinaloa es un ejercicio de transparencia que permite el análisis del ejercicio de la justicia en el estado. Ahora, es tarea de esta institución dar la sustentación a las investigaciones para que los miembros del Poder Judicial dicten la sentencia correspondiente.

En otras entidades o niveles de gobierno debe seguirse el mismo camino. Ninguna autoridad pude o debe escudarse en la pandemia covid-19 para justificar la violación a la libertad y los derechos humanos. Así como, para justificar la comisión de delitos y violaciones de la ley. El Estado está para vigilar que la ley se cumpla y la libertad y los derechos humanos no sean violados.

DE POLÍTICA Y DESPOSEÍDOS

El resultado de la elección presidencial de 2018 no fue una casualidad, fue el ejercicio de la política. Van unas líneas publicadas aquí en Lecturas, EL DEBATE, en 2009: “El tumulto de espacio en los medios para el crimen organizado y el narcotráfico no deja lugar para siquiera mencionar a los millones de desposeídos que viven en México. A esa parte de la población que dura semanas en comunicar una orden del comité de base, que no mide el tiempo en sesiones de la Bolsa o la tasa de cambio del peso por dólar, a la que no le importa cuanta droga se meten por la nariz, la boca o intravenosa los norteamericanos, vaya que ni siquiera conocen o les interesa conocer los billetes verdes que hacen circular a los otros. ¿Qué va a hacer el 2010 ese México profundo? ¿Hay alguien en el Estado mexicano preguntándose por eso? O bien, todos están ocupados siguiendo los porcentajes electorales y los jaloneos por los miles de millones de dólares que produce el narcotráfico”.

PÁRRAFOS: DE POLÍTICA NO CASUALIDAD

“Luego está la forma en que las tres grandes fuerzas políticas van a enfrentar una eventual irrupción de ese México profundo en la escena nacional. La derecha no conoce donde están, para ellos son parte de la servidumbre y sólo llenan un espacio cuando se convierten en mano de obra muy barata. La izquierda los deja de lado en su inmersión en la lucha electoral y nuevo acceso a los espacios de poder público. El PRI los contempla y conoce, más su lejanía con el poder lo tiene más ocupado en su retorno que en realizar un discurso público de atención a esos millones de mexicanos. ¿Cuándo van a regresar a la agenda nacional de los tres grandes partidos nacionales esa parte del pueblo? Finalmente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya pasó por muchos de los municipios donde viven esos millones de mexicanos. AMLO ha ido a visitar a casi todos los municipios del país. A explicarles que él está ahí. Los municipios que le restan, los que tienen usos y costumbres para elegir sus autoridades, los visitará en este año. ¿AMLO está viendo esto? ¿Es el único político mexicano que trae en su agenda política a los desposeídos?” (Lecturas, EL DEBATE, 15/Mar/2009).