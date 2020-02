De virus y cuidados

La amenaza de un problema epidemiológico con el coronavirus de China ha tenido un primer efecto: las esferas financieras. Desde México, New York, Londres, Tokio y Shanghái se han dejado sentir los efectos negativos en sus bolsas de valores. Los indicadores de esas bolsas cerraron a la baja la semana pasada con respecto a la anterior. Ahora, lo que sigue es la posibilidad de que se descontrole el virus e infecte seres humanos en otras zonas diferentes a la de Wuhan en China. Ya ayer se reportó el primer fallecido por ese virus, en Filipinas, fuera de China.

Toca a las autoridades, pero sobre todo a los ciudadanos, tener los cuidados apropiados. El principal cuidado para los seres humanos es algo muy sencillo: lavarse las manos con agua y jabón o soluciones alcohólicas. Este lavado debe llevar al menos entre 40 a 60 segundos. Es la norma que recomiendan los diversos especialistas. Es decir, no basta con que corra el agua un poco y el jabón se disuelva en las manos. Debe de haber una suficiente fricción en las manos con el jabón o solución alcohólica para que los virus y bacterias salgan de la piel de las manos.

Este simple ejercicio de higiene además de evitar estar en contacto con las secreciones de personas contagiadas de algún virus, una gripa por ejemplo, son las dos principales medidas de prevención. Parece muy fácil, pero llega a ser algo que dejemos de lado. Un hijo enfermo de gripa a veces hace olvidar esos cuidados. Pero es más importante tenerlos, pues ese infante necesita aún más de tener padres sanos. De ahí que en el cuidado de un infante enfermo los adultos deben de extremar las dos precauciones: LAVARSE BIEN LAS MANOS, Y, CUBRIR CON UN PAÑUELO DESECHABLE AL INFANTE CUANDO ESTORNUDA O USAR TAPABOCAS PARA QUE NO TRANSMITA EL VIRUS. Hay que insistir, un infante necesita a sus padres con salud para que le ayuden y cuiden. Así que a usar tapabocas si es necesario y lavarse bien las manos. Tantas veces como sea necesario. Es tarea de cada ciudadano cuidar la higiene propia y los menores de edad bajo su responsabilidad. Esto hará nuestras ciudades y Sinaloa una zona libre de virus peligrosos.

DE ELECCIONES EN 2021

Hay dos elecciones que serán fundamentales el 2021 en Sinaloa: la de Congreso local y la de diputados federales. En el primer caso, a pesar de que habrá elección de gobernador, todos los que desde ahora tengan una posibilidad diferente a cero de poder ser los ganadores de esa elección, saben desde ya que sin mayoría en el Congreso será difícil llevar a cabo sus planes de gobierno.

Sobre todo que la mayoría quedaría en manos de un partido que tendrá, de alguna manera, el liderazgo de un candidato perdedor en la elección de gobernador. Adicionalmente, si la mayoría de oposición al candidato ganador es calificada (dos terceras parte del congreso local) entonces corre el riesgo de inmovilidad y hasta de juicio político. Es decir, lo menos que debe de asegurarse un candidato a gobernador y su grupo político, para continuar con peso en la escena política del estado, es al menos ganar 14 diputados locales, sumando mayoría y plurinominales. Hay que recordar que el congreso de Sinaloa seguirá en la próxima legislatura, a elegirse en 2021, compuesta por 40 diputados: 24 de mayoría relativa y 16 plurinominales. Y que la reducción a 30 diputaos aplicará hasta 2024, sino es de nuevo reformada esta disposición. De esta manera, los candidatos a gobernador y sus grupos políticos querrán ganar su elección. Sin duda todos querrán también la mayoría en el congreso local. Sin embargo, lo que no pueden dejar de lado, es lograr al menos un grupo de apoyo legislativo de al menos 14 diputados.

PÁRRAFOS: DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES

El segundo caso será la elección de diputados federales. El presidente Andrés Manuel López Obrador no será candidato. Incluso no utilizó su amplia mayoría legislativa para hacer coincidir la consulta de su gobierno en la misma elección federal del 2021. Este dato debería de reconocérsele más de lo que sus mismos apologistas han hecho, pues teniendo mayoría y poder suficiente, respeto un principio democrático: no ser juez y parte. El caso es que como todos los presidentes de la República, la elección intermedia será un refrendo de su gobierno. Para el partido del presidente será fundamental refrendar su mayoría en la Cámara de Diputados y si logran la mayoría calificada ellos mismos, o con sus aliados, tendrá una importante posibilidad consolidar en el segundo trienio de su sexenio su proyecto de gobierno. De ahí que para Morena y sus aliados será fundamental lograr al menos los 151 distritos que representan la mayoría. Además, un porcentaje de votación que les permita en el reparto de diputados plurinominales llegar a la cifra de 251 diputados para la mayoría relativa, o, de 334 para la mayoría calificada. La gran incógnita es como se van a relacionar estas dos elecciones en Sinaloa y los demás estados donde habrá elección de gobernador. A seguir analizando.

lecturas_eldebate@yahoo.com