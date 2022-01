Del Presidente en el hospital

audima

La noticia el viernes corrió como reguero de pólvora, y amble lector, mira que de eso los sinaloenses saben que significa: El presidente de la república, Andres Manuel López Obrador lo internaron en el hospital y le hicieron una intervención en el corazón. El Secretario de Gobernación informó, vía un comunicado de prensa (No. 013/2022), en la tarde: “El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informa que esta mañana alrededor de las 10:30h, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ingresó al Hospital Central Militar; por los antecedentes de hipertensión y cardiacos del señor presidente, se le realizan estudios preventivos y rutinarios cada seis meses (laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y/o tomografía). Por los resultados de su último chequeo, el equipo médico que lo atiende consideró necesario realizar un cateterismo cardiaco que se llevó a cabo el día de hoy alrededor de las 16:30h”. Después de describir el procedimiento quirúrgico que le practicaron en el hospital, dice: “El señor presidente se encuentra en perfecto estado de salud y seguramente el día de mañana reanudará sus actividades con normalidad”.

Pero ayer sábado se informó que el presidente no salió del Hospital el viernes, sino que estuvo internado toda la noche y regresó a su residencia oficial, Palacio Nacional, hasta ayer sábado en la mañana. Ya la información no fue transparente ni objetiva.

De ausencia absoluta del Presidente

La Constitución de México establece en su artículo 84 que: “Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino”. Ese procedimiento también está en el artículo 84 constitucional y es el siguiente: “…si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso... Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino…”

En la actualidad la mayoría las dos cámaras del Congreso de la Unión son de Morena, por lo que si hubiese en México una falta definitiva del presidente de la república lo más probable es que ese partido designe a quién será el presidente interino por lo que resta del actual sexenio.

De testamento

Lo que no está en ningún lado en la Constitución, o al menos no ha sido posible localizarlo, es el término de “testamento político” que utilizó el Presidente López Obrador: “Al tener en cuenta la posibilidad de morir durante su mandato, en parte por su historial médico, el mandatario señaló que no puede ser irresponsable, pues encabeza una transformación al país y éste no puede quedar sin rumbo. “Yo tengo un testamento político, no puedo (inaudible) un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿Cómo queda el país?, tiene que garantizarse la gobernabilidad”, señaló. Afortunadamente, dijo, parece que no se tendrá usar y terminará su mandato como está proyectado, por lo que se mostró impaciente para retomar sus visitas a los diferentes estados del país…” (El Universal, 22/Ene/2022).

Se consultó a un experto en derecho y miembro del Poder Judicial de la Federación para preguntar expresamente si existía el término “testamento” con el adjetivo calificativo “político” en el texto de la Constitución de México. Su respuesta fue contundente: NO. Es decir, ese término no está en ningún lado de la Constitución de México. En la página de la Presidencia de la República se publicó textual: “El mandatario dijo que, aun cuando tiene un testamento político para garantizar la gobernabilidad del país…” (Boletín, Hay presidente para llevar a cabo la transformación, afirma jefe del Ejecutivo tras revisión médica” (22/Ene/2022).

Párrafos: De orden constitucional

Ante la ausencia de ese término con ese adjetivo en el texto de la Constitución mexicana es de esperar que el Presidente López Obrador regrese pronto a sus funciones como titular del Ejecutivo federal en el pleno y completo uso de sus facultades. Una de sus principales funciones: observar lo que la Constitución de México marca para cada uno de los tres poderes de la unión: Legislativo (Cámaras del Congreso de la Unión), Ejecutivo (Presidente de la República) y Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación).