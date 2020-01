Del hospital y mi padre

Recuerdo a mi padre en las mañanas en el Hospital General de Mazatlán, cuando estaba en el paseo Claussen, en lo que hoy es un parque público donde van las familias mazatlecas a divertirse y ver la puesta del Sol. Lo visitaba en los viajes de vacaciones de la Ciudad de México. Agarraba su tasa de café y me decía: “Mira la vista, este es mi descanso, venir a ver el mar y recordar que allá andan ustedes en el DF, como alguna vez estuve yo. Y luego, me regreso al consultorio a ver mis pacientes. Así que sigue estudiando y leyendo”. Hoy, cuando visito con Riguito y Ángela el parque Ciudades Hermanas, le enseñó que ahí el abuelo me mostraba el mar mientras trabajaba de médico curando enfermos, y luego, él le dice adiós al Sol: “Adiós señor Sol, nos vemos mañana”.

Después juega entre las jardineras y corretea en la explanada. Ese hospital fue una escuela, un Cobaes, y ahora es un parque de todos los ciudadanos. Logró la obra pública dar un espacio frente al mar a todos, dejo de ser algo exclusivo para unos cuantos que pueden adquirir un condominio.

Esa igualdad democrática que construye la obra pública, sí es, sin ninguna duda, puro Sinaloa.

DE TRENES Y EL HOSPITAL

Luego, el Hospital General se fue allá por donde está la estación de trenes. Cuando regresábamos por tren de la Ciudad de México, allá iba mi padre a recogernos del largo viaje a los tres hermanos. Ya para esas horas de la tarde llegábamos bastante enfiestados, y, él, también ya traía algo o a veces mucho de fiesta. Nada más bajarnos y nos llevaba a cenar. Para llegar a casa sin tanto alboroto, no se fuera a enojar mamá. Aunque algunas noches terminaba enojada porque lográbamos convencerlo de seguir con nosotros la fiesta después de la cena. Otras veces, mamá lo acompañaba así que lo más que tocaba era una agua de cebada con los antojitos de La Copita o del Quiosco de la Plazuela Zaragoza, donde enfrente tenía su consultorio. Con los años, papá nos anunció que el Hospital General se iría del Paseo Claussen a un edificio junto a la estación de trenes. Ya andaba cerca de jubilarse. Primero el doctor Carlos Osuna, luego el doctor Javier Saucedo, después la doctora Felipa Muñoz y el doctor Saúl Santana, finalmente, el doctor Alberto Tirado. Todos le ofrecieron la oportunidad de quedarse en el hospital aunque ya estaba jubilado.

Todos ellos grandes médicos y amigos de mi padre. Fueron muy generosos con él. Le dieron unos años de su ejercicio profesional en los que se sintió orgulloso por su apoyo en la formación de futuros médicos, en la intermediación de los conflictos, y siempre, en su consulta cardiológico preoperatoria. Fueron años en los que disfrutó su profesión y la posibilidad de compartir sus conocimientos con futuros médicos.

DE NUEVO HOSPITAL

Hoy, se inaugura el nuevo Hospital General de Mazatlán, volvió a cambiar de lugar. El gobernador Quirino Ordaz decidió construir este nuevo nosocomio con recursos públicos y logró edificarlo hasta llegar a su inauguración. A mi padre aún le tocó la noticia de que habría un nuevo hospital.

Alguna vez lo llevé a ver la obra. Incluso preguntaba quién lo iba a llevar, de la Avenida del Mar, donde moró sus últimos días allá. Él ya no está para verlo, sé que estaría orgulloso de los avances tecnológicos las facilidades que tendrá para la atención a todos los sinaloenses y formación de nuevos médicos. De nuevo, hay que decirlo, ese nuevo hospital, sí es, puro Sinaloa.

PÁRRAFOS: DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN EN SINALOA

El lunes en Guadalajara se realizó el foro regional para la armonización de la ley de educación de los estados a la reforma educativa constitucional del año pasado. El Congreso de Sinaloa ya convocó a los foros de consulta pública para la nueva ley de educación. Ese será un espacio de reflexión y discusión para dotar al Estado de las normas legales para asegurar que en Sinaloa primero están los niños, y, que la educación es la única vía para dar una oportunidad a la igualdad, la libertad y la democracia. El Congreso de Sinaloa podrá atender y conocer las opiniones de los actores sociales que están inmersos en el proceso educativo, pero sobre todo, legislar para asegurar que la educación universal, gratuita y laica siga siendo el fundamento de nuestro régimen democrático y de la posibilidad de construir un Sinaloa más igualitario y justo. Con ciudadanos críticos, le tomo prestada la aportación en el Foro Regional al diputado sinaloense Horacio Lora, que puedan no sólo participar, sino evaluar la acción social. Esa es la única vía de seguir manteniendo nuestra democracia y dando viabilidad a una sociedad más justa.

