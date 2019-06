Del lunes siguiente

Las críticas al acuerdo y negociación con los USA para evitar el cobro de aranceles el lunes 10 de junio pueden tener muchas razones. Pero, que sí vale mucho, hay una justificación tan sencilla en lo siguiente: sin ese acuerdo, el pago de la primera quincena de junio, quizá, no llegaría a la cuenta de muchos trabajadores mexicanos. Simple y sencillamente, no les iba a aparecer el depósito en sus cuentas, o, en recursos humanos no les darían el cheque de su pago quincenal. Punto. ¿Cómo pueden esos miles o quizá cientos de miles de mexicanos entender y pretender sobrevivir sin poder llevar su quincena a sus hogares? ¿Qué argumentos pueden dárseles a esos jefes de familia, en muchos casos, mujeres que han asumido la tutela y manutención de un hogar monoparental, para no recibir su quincena? ¿Qué caricatura, burla, o denostación de carácter nacionalista o liberal criticando al presidente Andres Manuel López Obrador podría explicar a esas familias que no tendrían su pago quincenal?

Algunos podrían usar su tarjeta de crédito, pero en el momento que fueran a los supermercados, si mercancías encontraban, estarían reetiquetadas por la subida del tipo de cambio del dólar y la dificultad para la importación para surtir de nuevo los anaqueles. ¿Qué explicación se les podría dar a la frustración de los que sí logren llegar al supermercado? ¿Desde qué tribuna se puede argumentar para explicar eso a la aniquilación del consumo de cientos de miles de familias mexicanas? La globalización es una realidad. Y la globalización de los intereses en la política de un país afecta los intereses de otro, en la esfera económica, política y social. Esta es la realidad de México desde que en 1979 inició la inclusión de México en el mercado global.

DE UN POCO DE HISTORIA

Van algunas citas: “El 17 de enero de 1979, por mediación de la Secretaría de Comercio, México signó una Carta de Intención con la que formalizó el interés de formar parte del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o GATT por sus siglas en inglés (General Agreement of Tariffs and Trade), pero no es sino hasta el 24 julio 1986 que se firma el ingreso de México durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado…El GATT es un acuerdo comercial que comenzó en 1947, firmado entonces sólo por 23 países. Mediante la Ronda de Uruguay -una serie de negociaciones que tuvieron lugar entre 1986 a 1993 en Punta del Este, Uruguay- se reformuló el acuerdo original del GATT para dar paso a lo que hoy se conoce como el “GATT de 1994”, mismo que dio pauta para la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). México es miembro de la OMC desde el 1° de enero de 1995” (https://www.laizquierdadiario.com/Del-GATT-al-TLCAN-Mexico-cumple-31-anos-de-desregulacion-y-apertura-comercial)

En paralelo está la historia del TLC: “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en inglés North American Free Trade Agreement (NAFTA) y en francés Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), es una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El Tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. Este acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la relación comercial entre los dos países. En 1990, el bloque entró en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio, el 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN, por lo que el Acuerdo Comercial fue firmado por el presidente estadounidense George H. W. Bush, el 8 de diciembre de 1992, por el primer ministro canadiense Brian Mulroney, el 11 de diciembre de 1992 y por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el 14 de diciembre de 1992. Asimismo, los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió” (Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte ).

PÁRRAFOS: DE LIBRE COMERCIO

Muchos o casi todos los que hoy critican el acuerdo del gobierno del presidente López Obrador con el del Presidente de los USA, Donald Trump, estuvieron de acuerdo con los procesos de negociaciones comerciales internacionales arriba mencionadas. Y si no explícitamente, sí con la apertura de México al comercio internacional. ¿Acaso pensaron, o peor, creyeron como en la iglesia, que México no sería afectado en su economía por los intereses políticos de sus socios comerciales? ¿Por qué no piensan, un poco, en esos cientos de miles de familias mexicanas a las que no les llegaría el pago de su quincena? Y desde la respuesta a esas preguntas, entonces sí, presentar alternativas y opciones para las negociaciones que aún están por delante.

