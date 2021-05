Los seres humanos venimos del mar. Es el origen de la vida, Darwin dixit. La vida del ser humano evoluciona, de nuevo Darwin dixit, en la Tierra, en la parte del planeta que estaba seca. Todos los días la rotación de la Tierra alrededor del Sol, Galileo dixit, y de la Luna alrededor de la Tierra, marcaron el día y la noche. Pero el Sol nos dio no sólo el calor, sino la síntesis en nuestra piel de vitaminas y en las plantas. Y, la luna, nos dio la referencia en la noche. Venimos entonces, los seres humanos, del mar, de la tierra, el sol y la luna. Y cada uno, de la razón y pensamiento que nos da el cerebro, y, los sentimientos que se reflejan desde el romanticismo, figurativamente, en el corazón. Ahí está el origen de cada uno, de dónde venimos.

Cuidar el planeta es tarea de todos. No es un asunto que se pueda hacer responsable al Estado. Cada ciudadano decide no tirar basura, recoger sus desechos. No es un tema de nivel socioeconómico. No. Es un tema central de la educación. De la familia. Cada que una familia busca limpiar, depositar los desechos en la basura, está ayudando al planeta Tierra. A preservarse, a que la vida siga para todos. Sin duda hay personas que contaminan mucho más que cientos de miles. Los dueños de empresas por ejemplo. Siempre recurrirán al expediente que su aportación es crear empleos. Lo malo es que sino cuidan el planeta este comenzará a dejar de servir para dar vida y mantenerla a los que ya estamos aquí. Y entonces, ni ellos, los dueños de fábricas, ni sus familias podrán vivir. Todavía no es opción vivir en la Luna.

DE RECOGER PLÁSTICOS

La pandemia y la doble infección de covid-19 recibieron una prescripción médica: “Fuera del mar hasta que este templada el agua. Punto. No se discute”. Y pues hijo de médico, se ha seguido puntual la indicación médica. Para hacer ejercicio y llevar a Riguito a mantenerse en contacto con la Tierra se va a caminar a la playa y se hace bicicleta de montaña, en grupo. Se inició poco a poco, se ha ido avanzando. El contacto con la naturaleza, el viento, los sonidos de los animales han ido acompañándolo entre las veredas de las montañas. Se inició junto a un huanacaxtle que está a unos cien metros de la carretera. Poco a poco se fue avanzando. Al inicio el árbol estaba seco. Hoy ya luce verde. Un amigo mazatleco, surfer y que hace downhill ahora que vive allá a la capital, al recibir una foto del primer día en el campo plano frente al huanacaxtle fue terminante: “Bien que traigan casco, pero no suben sin rodilleras y guantes con protección de gel, la bicicleta de Riguito ya rodada 20 y tu bicicleta rodada 29 con doble suspensión, o te vas a desbaratar cuello y columna. Se consiguió el avituallamiento y se comenzó a ir por las veredas. Un descubrimiento de la naturaleza y esa parte de la Tierra. Oír animales, pájaros e insectos. Ver al armadillo hacerse bolita. Acelerar al paso ante un panal de avispas o abejas. Un día, un compañero de ruta y Riguito descubrieron, junto a la vereda, el cráneo de un animal, de escasos 15 centímetros y con cuernos, aún se sigue buscando qué era. Pero no se pudo dejar de recordar la leyenda del chupacabras. Primero fueron 10 minutos de subida. Luego 15. Ahora ya son 25 minutos y otros de regreso, con su respectivo descanso de 10 minutos al menos. Y aún quedan más rutas que ir descubriendo. En algunas partes altas se alcanza a ver el mar y las torres de hoteles y edificios.

Al regreso al huanacaxtle se llega extenuado. Y enojaba observar el tiradero de botellas de plástico y papeles. Ayer, se llevaron dos bolsas de plástico negras de 25 kilogramos. Nos pusimos a recoger todas las botellas de plástico, toallas desechables y papeles alrededor del huanacaxtle. Hay un tambo de metal para basura. Pero ya está lleno de botellas de cristal de cerveza. Ahí quedó junto al árbol esa basura, afortunadamente en el tambo. Así se le enseñó al pequeño infante que debe cuidar su planeta Tierra. Esperamos, un día, los que llegan a tomar cerveza al huanacaxtle se lleven sus botellas vacías.

PÁRRAFOS: DE NUEVOS CICLISTAS

En una ocasión ya de regreso al huancaxtle, descansando, pasó un grupo de cuatro ciclistas de montaña. Se detuvieron a saludar y reconocer a los nuevos practicantes. Revisaron el equipamiento para hacer bicicleta de montaña y dieron el visto bueno. En la plática se les dijo que la pandemia había llevado a la montaña en tanto se podía regresar al mar. Y uno de ellos, riendo, comentó: ¿Sabes cómo les decimos a los que empezaron con el covid-19 a hacer bicicleta? No. se le respondió. Y nos contestó: “los pandémicos”. Así que hasta apelativo deja la pandemia. Lo bueno es que ahí está el huanacaxtle, la montaña, las veredas, el viento, los árboles, los pájaros, los animales. Y ahora, lejos en un contendor de basura, los envases y basura de plástico. Quizá, sólo quizá, un día también se vayan las botellas de cristal.