Del vicepresidente

En el sistema político mexicano hay figuras que no son formales. Que no tienen una estructura en la Constitución o en la ley de la administración pública. Pero siempre están en funciones. Es parte del arreglo político del México posrevolucionario, de la alternancia y de la consolidación democrática. Una de esas figuras del sistema político es la del secretario de Hacienda. En 1973 el presidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) decide que sea su nuevo secretario de Hacienda, José López Portillo. Antes había declarado que la política económica se decidía en Los Pinos (antigua residencia del presidente de la República hasta este sexenio). Luego, vino la Presidencia de López Portillo y la debacle económica de las devaluaciones y nacionalización de la banca. Entonces destacó la figura del secretario de Programación y Presupuesto (SPP), que para términos reales era un subsecretario de Egreso y Planeación de Hacienda. Con la Presidencia de Miguel de la Madrid, el titular del mismo ramo, Salinas de Gortari, se empoderó y logró el control de la SPP e incluso de la misma Secretaría de Hacienda. Ya como presidente volvió a unificar las dos secretarías y en la práctica se volvió un vicepresidente el titular de la SHCP, con todo el apoyo del presidente. Desde ahí operaba todo lo referente a la política económica y al control del presupuesto con los grupos económicos y políticos. Desde Pedro Aspe hasta Carlos Urzúa todos los secretarios de Hacienda son en la práctica unos vicepresidentes. Los trabajos de parto de esa vicepresidencia fueron la salida de la crisis de 1995. Fue lo suficientemente traumática como para que ningún otro presidente de la republica volviera a jugar con esa fortaleza institucional. Por otro lado, la condición de globalización de la economía hizo que esa figura tuviera su consolidación. La lealtad al presidente del secretario de Hacienda está atada a el respeto a la decisión técnica de la implementación de las ordenes presidenciales. Ahí ha estado la clave de la estabilidad económica del país, con sus altibajos por supuesto, de 1995 a la fecha. Inclusive el tercer presidente de la alternancia, López Obrador, respeto ese acuerdo institucional. Carlos Urzúa es un técnico que recibe las órdenes del presidente y él le presenta las medidas necesarias para cumplirlas. Es un principio: ni un secretario de hacienda actúa por mutuo propio. Por eso siguen en el puesto. Su primera tarea es que el presidente acepte su propuesta.

A finales de noviembre del año pasado le fue aprobada por el pleno del Senado la licencia el senador Germán Martínez, para ir a dirigir el IMSS. Seis meses después hace pública una carta donde señala al secretario de Hacienda como el responsable de una serie de medidas que afectan la estabilidad y gobernabilidad del IMSS. Ya las razones expuestas por Germán Martínez han sido ampliamente difundidas. Es, en resumen, una exhibición del secretario de Hacienda como responsable del quebranto y desorden del IMSS. El tema político es si un viejo lobo de la política mexicana, como lo es el expresidente del PAN y exsecretario de estado, no supo leer la Vicepresidencia de la República, o bien, es que en verdad se le está ocultando información al presidente López Obrador. Lo segundo es muy difícil sobre todo en un entorno dónde la información tiene canales casi inmediatos de salida al público. La posición en el Banco de México de subgobernador a un exsubsecretario de Hacienda, Gerardo Esquivel, hace ver que hay un control suficiente en el aparato de política económica del Estado mexicano de la mano de Carlos Urzúa.

Lo que será una señal significativa es quién vendrá a ocupar el puesto de director del IMSS. Ahí el presidente López Obrador dará una señal muy importante. Y será reflejada en los mercados de manera inmediata. Un nombramiento de alguien que venga a confrontarse con el secretario Carlos Urzúa dará un toque de certidumbre a las acusaciones del exdirector del IMSS, Germán Martínez.

A esperar esa decisión viendo el tablero del tipo de cambio, las tasas de interés y de los índices macroeconómicos. De entrada, ayer mismo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo, dio una señala en el sentido de apoyar la Vicepresidencia: “Una persona no es el gobierno”. Como primera señal, los mercados, seguramente, la van a tomar de forma positiva. Lo que está en juego no es sólo una persona. Es la estabilidad política de México. Un amigo en la Facultad de Economía, eran inicios de los ochenta del siglo pasado, iba pasando frente al Centro Médico Nacional y se le paró el carro. Al abrir la cajuela se le incendió y le cayó gasolina en la ropa. Quemado logró entrar a urgencias en uno de los hospitales del IMSS. Al salir, ya en su casa, platicamos y su sentencia fue lacónica: “es gracias al IMSS no hay revolución en México”.

