Rivalidad declarada. Aunque no lo reconozcan abiertamente, muchas voces, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, como de la Fiscalía General de Justicia, aseguran que hay una gran rivalidad entre el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y el fiscal general Juan José Ríos Estavillo, lo que ha llevado a que ambos se desmientan en declaraciones que uno u otro hacen públicas. Una de ellas fue el pasado mes de noviembre, cuando el secretario de Seguridad dijo que la Fiscalía no le había solicitado información de los policías que habían estado en el operativo cuando desapareció un joven vecino del puerto de Altata, quien luego fue localizado ejecutado. En ese caso, el fiscal aseguró que sí había pedido la información correspondiente y desconocía por qué Castañeda Camarillo lo contradecía. En el caso de las dos mujeres que perdieron la vida en un presunto tiroteo que sostuvieron policías estatales con civiles en Sanalona, Castañeda Camarillo declaró que habían sido detenidas dos personas y puestas a disposición de un Ministerio Público, pero el fiscal desmintió esta versión. Aquí claramente se puede apreciar que ambos se quieren dejar en mal. La pregunta es, ¿por qué? Todos contra todos y contra Graciela. Es bien conocido que el grupo parlamentario de Morena evidenció su fuerte división desde el inicio de la legislatura, sin embargo, hoy se ha formado y evidenciado un nuevo cuadro de oposición. Su primera presentación fue cuando Beatriz Adriana Zárate, Pedro Lobo, Fernando Mascareño y Apolinar García votaron a favor de un punto de acuerdo del PAN, apoyado por el PRI y en contra del resto de la bancada de Morena. La misma situación ocurrió con la aprobación del punto de acuerdo de Beatriz Adriana, con el cual pedía la destitución de la rectora de la UAIM. Apoyada por el PRI, y su clan de morenista, sacó el punto de acuerdo adelante, sin embargo, Graciela Domínguez se las cobró. Ayer, la mesa directiva propuso la invalidez del punto de acuerdo de Beatriz y, desde tribuna, Graciela aclaró que la propuesta era ilegal y no era capacidad del Congreso promover una destitución de un organismo autónomo. Dijo que es momento de que los legisladores, en el abuso de sus facultades, dejen de hacer tales propuestas o, mejor dicho, “ocurrencias”. Desde que Lobo y Zárate amontonaron de protestantes la aprobación del presupuesto del 2020, los conflictos entre ellos cada vez son más evidentes.

Opiniones encontradas. Con bombo y platillo se realizó la inauguración del museo Materia, el cual sustituyó al Centro de Ciencias. El gobernador Quirino Ordaz Coppel realizó dos eventos para mostrar este novedoso centro recreativo, el cual también es una puerta para interactuar con el mundo de la ciencia. Uno de los eventos se realizó para presentarlo a los diversos organismos sociales, empresariales y políticos; otro fue para inaugurarlo al que entró la población en general. Algunos de los asistentes señalaron que sí les gustó como quedó el museo, otros dijeron que no y que le falta que haya tecnología más interactiva, hubo quienes también consideraron que el cobro de 120 pesos de entrada que se pretende implementar es muy elevado y no será un sitio accesible para muchas familias. El gobernador se comprometió a buscar la forma de abaratar el costo de la entrada, ojalá que así sea.

De promoción. El alcalde de Mazatlán apenas pisó el suelo mazatleco después de su viaje por España, y ya empezó a generar polémica. Ante los medios de comunicación no midió palabras para responder “solo la mía le embona”, ante las acusaciones que se le han hecho al decir que al periodista Mario Martini, por un supuesto hostigamiento. Horas después, en reunión con los colonos empezó a promocionar la fiesta del carnaval, la cual —sostuvo— será gratuita para los habitantes de las colonias populares, lo mismo el baile en la zona de Olas Altas, como algunas coronaciones.